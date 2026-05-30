عضو هیات رییسه مجلس: حمایت از مذاکرات مشروط به رعایت ۱۰ شرط مجتبی خامنهای است
مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس گفت: «رهبری در بحث مذاکرات، ۱۰ شرط مشخص کردند که اگر تیم مذاکرهکننده ۱۰ شرط را رعایت نکند، نه مردم، نه نمایندگان، نه نخبگان، آن توافق را حتما بهعنوان توافق خوب در نظر نخواهند گرفت و میشود تجربهای که در اعتماد به غرب باعث عقبافتادگی کشور شد.»
او افزود: «امروز باید همقسم شویم تا به گفته امام شهید و امام جدیدمان، مسائل اصلی کشور را حل کنیم.»
رقم اعلامشده از سوی نتبلاکس تنها خسارت مستقیم ناشی از اختلال در فعالیتهای اقتصادی وابسته به اینترنت را در بر میگیرد؛ در حالی که خسارت واقعی بسیار فراتر از این رقم برآورد میشود.
بر پایه برآورد افشین کلاهی، رییس کمیسیون دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران، مجموع خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم قطعی اینترنت روزانه بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار است.
بر این اساس، زیان ۸۸ روز قطعی اینترنت بین ۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تا ۷ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار برآورد میشود که با نرخ ۱۷۴ هزار تومانی دلار، معادل حدود هزار تا هزار و ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است.
ابعاد این ارقام زمانی روشنتر میشود که در کنار بودجههای رسمی کشور قرار گیرند.
خسارت قطعی اینترنت حدود ۲ برابر بودجه عمرانی کشور
سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات عمرانی نقدی دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
به این ترتیب، تنها خسارت مستقیم ۸۸ روز قطعی اینترنت تقریبا معادل ۹۵ درصد کل بودجه نقدی عمرانی کشور است. اگر خسارتهای غیرمستقیم نیز محاسبه شوند، این رقم به حدود دو برابر بودجه عمرانی میرسد.
این در حالی است که ایران با انبوهی از پروژههای عمرانی نیمهتمام روبهرو است.
بنا بر آمارهای رسمی، دستکم ۱۸۸۰ طرح ملی نیمهتمام در کشور وجود دارد؛ پروژههایی که برخی از آنها سالهاست میان دولتهای مختلف دستبهدست میشوند، اما همچنان به بهرهبرداری نرسیدهاند.
بودجه بیش از ۲ دهه آبرسانی روستایی
در مقایسهای دیگر میتوان به آمارهای مربوط به بحران آب در ایران پرداخت. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرده امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرحهای رفع تنش آبی در روستاها اختصاص یافته است.
یعنی تنها خسارت مستقیم ناشی از ۸۸ روز قطعی اینترنت، حدود ۲۳ برابر بودجه سالانه رفع تنش آبی روستایی است؛ رقمی که میتوانست منابع مالی این برنامه را برای بیش از دو دهه تامین کند.
بودجه بیش از ۴ سال حمایت از مشاغل
در حوزه بحران اشتغال نیز اوضاع مشابه است. وزارت کار اعلام کرده در قانون بودجه امسال، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از مشاغل خرد و متوسط در نظر گرفته شده است.
این خسارت معادل بیش از چهار سال منابع پیشبینیشده برای حمایت از مشاغل خرد و متوسط است؛ همان کسبوکارهایی که بخش بزرگی از آنها خود از نخستین قربانیان قطع اینترنت بودند.
قطع اینترنت مستقیما معیشت گروههایی را هدف قرار داد که معمولا در آمارهای کلان اقتصادی کمتر دیده میشوند؛ از فروشندگان شبکههای اجتماعی و رانندگان تاکسیهای اینترنتی گرفته تا پیکها، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا، آموزشگاههای آنلاین، فروشگاههای اینترنتی و کسبوکارهای خانگی.
پیامهای ارسالی به ایران اینترنشنال نشان میدهد شهروندان بازگشت اینترنت را نه یک امتیاز یا گشایش حکومتی، بلکه بازگرداندن حقی میدانند که اساسا نباید از آنان سلب میشد.
بسیاری از مخاطبان تاکید کردهاند قطع اینترنت تنها دسترسی به اطلاعات را محدود نکرد، بلکه مستقیما بر درآمد، شغل و زندگی روزمره آنان اثر گذاشت.
سقوط درآمد کسبوکارها تا ۹۰ درصد
گزارش آسوشیتدپرس از ایران نشان میدهد برخی کسبوکارهای کوچک در دوره قطعی اینترنت با افت شدید درآمد روبهرو میشوند و در مواردی کاهش درآمد آنها به ۹۰ درصد نیز میرسد.
در چنین شرایطی، اینترنت دیگر صرفا یک ابزار ارتباطی یا سرگرمی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت معیشت میلیونها نفر به شمار میرود.
برای یک فروشنده اینستاگرامی، قطع اینترنت به معنای از دست رفتن مشتری است؛ برای راننده یک پلتفرم حملونقل، به معنای کاهش سفر و درآمد روزانه؛ برای یک فریلنسر، به معنای از دست رفتن پروژه و اعتبار حرفهای؛ برای دانشآموز و دانشجو، اختلال در آموزش و برای بیمار، دشواری دسترسی به خدمات درمانی و سامانههای آنلاین.
هزینه قطعی اینترنت فقط در ترازنامه شرکتها دیده نمیشود؛ بلکه در سفارشهای لغوشده، درآمدهای از دسترفته، اجارههای عقبافتاده و فرصتهای شغلی نابودشده نیز خود را نشان میدهد.
روزنامه گاردین در گزارشی درباره بازگشت تدریجی اینترنت پس از ۸۸ روز خاموشی نوشت این اختلال، طولانیترین قطع اینترنت ثبتشده در سطح یک کشور بوده و میلیونها کارگر و کسبوکار وابسته به اینترنت را تحت فشار قرار داده است.
بر اساس دادههای نتبلاکس، ایران برای ۲۰۹۳ ساعت از اینترنت جهانی جدا شده بود. حتی پس از آغاز بازگشت دسترسی نیز سطح استفاده از اینترنت به شرایط عادی بازنگشته و بسیاری از محدودیتها همچنان پابرجا هستند.
لطمه اعتبار اقتصاد دیجیتال
با این حال، هزینه اصلی قطعی اینترنت را نمیتوان تنها در خسارت همان روزها خلاصه کرد. اقتصاد دیجیتال بر پایه اعتماد، تداوم و پیشبینیپذیری شکل میگیرد.
وقتی یک کسبوکار نداند فردا به مشتریان، درگاههای پرداخت، پلتفرمهای فروش یا ابزارهای ارتباطی خود دسترسی خواهد داشت یا نه، سرمایهگذاری متوقف میشود.
نیروی متخصص مهاجرت را جدیتر دنبال میکند، مشتری به خرید آنلاین بیاعتماد میشود و سرمایهگذار ریسک سیاسی و امنیتی را در محاسبات خود افزایش میدهد.
به همین دلیل، رقم ۳.۳ میلیارد دلار تنها بخش قابل اندازهگیری ماجراست. بخش مهمتر، فرسایش اعتماد و آسیب به آینده اقتصاد دیجیتال ایران است.
در روایت جمهوری اسلامی، قطع اینترنت معمولا با مفاهیمی مانند امنیت، مدیریت بحران یا کنترل شرایط توجیه میشود، اما صورتحساب آن را جامعه میپردازد.
۸۸ روز قطع ارتباط با اینترنت تنها مردم را از جهان جدا نکرد، بلکه میلیاردها دلار از ظرفیت اقتصادی کشور را نیز از میان برد.
منابعی که میتوانست صرف تکمیل پروژههای نیمهتمام، ایجاد اشتغال، تامین آب مناطق محروم و توسعه زیرساختها شود، در ۸۸ روز خاموشی اینترنت از میان رفت.
انبیسی به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد جنگنده اف-۱۵ای آمریکا که ماه گذشته در ایران سرنگون شد، احتمالا با یک موشک دوشپرتاب ساخت چین هدف قرار گرفته است.
به گفته یکی از این منابع و یک مقام آمریکایی آگاه، چین همچنین ممکن است در روزهای نخست درگیری، یک رادار هشداردهنده دوربرد را در اختیار ایران قرار داده باشد که این رادار توانایی شناسایی هواپیماهای رادارگریز را دارد.
انبیسی نوشت مقامهای آمریکایی همچنان در حال بررسی سرنگونی جنگنده اف-۱۵ای هستند و هنوز روشن نیست تجهیزات نظامی احتمالی چه زمانی به تهران تحویل داده شده است.
کاخ سفید به انبیسی گفت شی جینپینگ به ترامپ اطمینان داده پکن تجهیزات نظامی به ایران نمیدهد. سخنگوی سفارت چین در واشینگتن نیز گفت پکن صادرات نظامی را «با احتیاط و مسئولیتپذیری» کنترل میکند و با «تهمت بیاساس» مخالف است.
نیروهای دریایی آمریکا و بریتانیا در اطلاعیهای با اشاره به تلاش جمهوری اسلامی برای اختلال در روند پاکسازی مین و تردد در تنگه هرمز و ادامه عملیات نظامی در شمال این تنگه در نزدیکی شبهجزیره مسندم عمان، به شناورها هشدار دادند که فعالیتها در این منطقه با خطرات حساس امنیتی همراه است.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیاو فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی آمریکاروز جمعه با صدور اطلاعیهایهشدار دادند جمهوری اسلامی همچنان در تلاش است روند پاکسازی مین و عبور ایمن در تنگه هرمز را مختل کند و نیروهای آمریکایی فعال در تنگه هرمز در آمادهباش بالا در برابر حمله ایران هستند.
این اطلاعیه با اشاره به ادامه عملیات نظامی در شمال تنگه هرمز در نزدیکی شبهجزیره مسندم عمان، از دریانوردان خواست با رعایت نهایت احتیاط و پیگیری مداوم هشدارهای رادیویی، عبور خود از این منطقه را با واحد همکاری و راهنمایی کشتیرانی نیروی دریایی آمریکا هماهنگ کنند.
این اطلاعیه با تاکید بر اینکه وضعیت کنونی تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت، هشدار داد هر شناوری که از دستورهای نیروهای آمریکا پیروی نکند، ممکن است تهدیدی قریبالوقوع تلقی شود و مطابق حقوق بینالملل هدف اقدام متناسب نظامی قرار گیرد.
نیویورکتایمز گزارش داد گروهی از تندروهای جمهوری اسلامی، با وجود حمایت رهبری از مذاکرات، میکوشند گفتوگوهای تهران و واشینگتن را مختل کنند؛ همزمان پزشکیان از تلویزیون حکومتی بهدلیل شکستخورده نشان دادن مذاکرات انتقاد کرده است.
بر اساس گزارشی از نیویورکتایمز، گروهی پرصدای از تندروهای ایرانی در تلاشاند مذاکرات با ایالات متحده را مختل کنند؛ در حالی که دو طرف به توافقی احتمالی نزدیکتر میشوند.
این گزارش میگوید چهرههای تندرو در مجلس، رسانههای حکومتی و شورای عالی امنیت ملی، با وجود حمایت رهبری ایران از مذاکرات، از طریق تجمعها، کارزارهای رسانهای و فشار سیاسی، علنا با دادن امتیاز به واشینگتن مخالفت کردهاند.
به نوشته این روزنامه، مسعود پزشکیان، رییسجمهوری ایران، اخیرا از تلویزیون دولتی انتقاد کرده که مذاکرات را شکستخورده نشان میدهد و شکافها را عمیقتر میکند؛ در حالی که تیم مذاکرهکننده ایران گفتوگوها با ایالات متحده را ادامه داده است.
این گزارش به نقل از تحلیلگران و مقامها نوشت اردوگاه تندروها نماینده دیدگاه اقلیت است، اما همچنان در بخشهایی از ساختار سیاسی و میان حامیان جمهوری اسلامی نفوذ دارد.
نیویورکتایمز همچنین از تنش میان چهرههای تندرو و اعضای تیم مذاکرهکننده بر سر مسیر گفتوگوها با واشینگتن خبر داد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشست امنیتی گفتوگوی شانگریلا در سنگاپور گفت: «کشورهایی که فکر میکنند میتوانند همچنان از سخاوت مالیاتدهندگان آمریکایی سواری مجانی بگیرند، همین حالا بشنوند؛ آن روزها به پایان رسیده است.»
او گفت متحدانی که از افزایش سهم خود و پذیرش مسئولیتشان خودداری کنند، با تغییری روشن در نحوه همکاری آمریکا روبهرو خواهند شد.
هگست تاکید کرد اولویت آمریکا بر همکاری با متحدانی است که توانمندتر، واقعبین و آماده هستند.
او با اشاره به اینکه ترامپ امسال ۱.۵ تریلیون دلار سرمایهگذاری نسلی در حوزه دفاع انجام خواهد داد، از متحدان و شرکای آمریکا خواست ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینههای دفاعی اختصاص دهند.
هگست گفت آمریکا در حال اجرای بسیج تاریخی ملی برای تقویت پایه صنعتی دفاعی خود است.