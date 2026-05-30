بر اساس گزارش این رسانه اسرائیلی، کتائب حزب‌الله آخرین گروهی است که درباره آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد اظهارنظر کرده است.

این گروه از سوی آمریکا و اسرائیل «یک گروه تروریستی» طبقه‌بندی شده، در سال ۲۰۲۵ سه آمریکایی را در اردن کشت و حملاتی علیه آمریکا، اسرائیل و سایر کشورها در منطقه انجام داده است.

در سال ۲۰۲۰، آمریکا رهبر کتائب حزب‌الله، ابومهدی المهندس، را زمانی که همراه با قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، در بغداد در حال رانندگی بود، کشت.

کتائب حزب‌الله همچنین مسئول ربودن الیزابت تسورکوف، پژوهشگر و شلی کیتلسون، روزنامه‌نگار آمریکایی بوده است.

اورشلیم‌پست در پاسخ به این پرسش که آیا این گروه واقعا حاضر است ذخایر عظیم سلاح‌های خود شامل سلاح‌ها، موشک‌ها، پهپادها و دیگر تجهیزات را تحویل دهد، به خبر رسانه روداو در اقلیم کردستان عراق اشاره کرد که بر اساس آن، کتائب حزب‌الله «شنبه از تلاش‌هایی برای وادار کردن گروه‌های مسلح به تحویل سلاح‌هایشان به دولت استقبال کرده و پیشنهاد داده است مسئولیت تجهیزات نظامی تخصصی را برعهده بگیرد و حتی برای آن‌ها هزینه پرداخت کند، در حالی که بغداد در حال مذاکره برای آوردن سلاح‌ها تحت کنترل دولت است.»

ابومجاهد العساف، که روداو او را سخنگو و مقام ارشد امنیتی این گروه معرفی کرده است، در یک بیانیه، از آنچه تصمیم «برادرانی که در [مقاومت اسلامی عراق] دخیل نیستند» برای پایان دادن به فعالیت‌های مسلحانه و تحویل سلاح‌هایشان، تمجید کرد.

سخنگوی کتائب حزب‌الله گفت این گروه می‌تواند «سلاح‌ها را در دست دولت محدود کرده و امنیت، ثبات و صلح مدنی را تقویت کند.»

این گروه می‌گوید فرماندهی حشد الشعبی (نیروهای بسیج مردمی) می‌تواند بر سلاح‌ها و انتقال آن‌ها نظارت کند.

حشد الشعبی یک نیروی شبه‌نظامی است و اعضای آن از دولت حقوق دریافت می‌کنند و کتائب حزب‌الله چندین تیپ در حشد الشعبی دارد.

به نوشته اورشلیم‌پست، این موضوع عملا به معنای تحویل سلاح‌ها به خود این گروه است، زیرا در ظاهر تحت کنترل حشد الشعبی قرار دارد، در حالی که همچنان در سراسر منطقه حملاتی انجام می‌دهد.

علی الزیدی، نخست‌وزیر جدید عراق، گفته است که مذاکرات غیرمستقیم با چند گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی ادامه دارد.

روداو اشاره کرد که ائتلاف شیعیان موسوم به «چارچوب هماهنگی» پیش‌تر به این رسانه گفته بود گفت‌وگوهای غیرمستقیم «با سه تا چهار جناح که خارج از ساختار حشد الشعبی فعالیت می‌کنند در جریان است و انتظار می‌رود توافق نهایی پس از تعطیلات عید قربان حاصل شود؛ عیدی که بین چهارشنبه تا شنبه برگزار شد.»

چه خواهد شد؟

به نوشته اورشلیم‌پست، کتائب حزب‌الله ممکن است ادعا کند که سلاح‌ها را تحویل می‌دهد یا نوعی تحویل نمادین انجام دهد، یعنی «برخی سلاح‌های تخصصی که نهادهای دولتی متخصص آن‌ها را ندارند، مانند پهپادها، مهمات سرگردان (پهپادهای انتحاری)، موشک‌های کروز، سلاح‌های ضدزره و موارد دیگر» را واگذار کند.

این گروه همچنین گفته ممکن است این سلاح‌ها را دوباره بخرد، یعنی سلاح‌های خودش را دوباره خریداری کند. به نوشته اورشلیم‌پست، این موضوع ساختگی به نظر می‌رسد و نوعی پوشش برای جابه‌جایی سلاح‌ها و پول‌شویی آن‌ها است.

بر اساس گزارش روداو، این پیشنهاد همچنین شامل نظارت بر فهرست‌برداری، انتقال و انبار کردن سلاح‌های تحویل‌داده‌شده، و همچنین حمایت از «خانواده‌های شهدا و مجروحان آن گروه‌ها، و همچنین مجاهدانی که خدماتشان دیگر مورد نیاز نیست» می‌شود.

بنابر گزارش‌ها، برخی گروه‌های دیگر در عراق، تحویل سلاح را رد کرده‌اند.