یک گزارش تحلیلی مدعی است ایران با ایجاد نظامی سه‌لایه برای مدیریت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، ضمن معاف کردن هند از پرداخت عوارض، هزینه‌های سنگینی بر نفتکش‌های مرتبط با چین تحمیل کرده و همین امر به کاهش چشمگیر صادرات نفت عربستان سعودی به بازار چین انجامیده است.

وب‌سایت «هاوس آو سعود» در گزارشی تحلیلی نوشت که [حکومت] ایران از اواسط ماه مه، با راه‌اندازی نهادی موسوم به «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» (PGSA)، نظام جدیدی برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده که به‌جای بستن کامل این آبراه، عبور و مرور را بر اساس ملاحظات سیاسی و اقتصادی طبقه‌بندی می‌کند.

بر اساس این گزارش، کشتی‌های مرتبط با چین برای انتقال نفت خام عربستان سعودی از تنگه هرمز باید تا دو میلیون دلار برای هر سفر پرداخت کنند، در حالی که نفتکش‌های دارای پرچم هند از این هزینه معاف شده‌اند. نویسنده گزارش معتقد است این سیاست به یکی از عوامل اصلی کاهش بیش از ۶۰ درصدی صادرات نفت عربستان سعودی به چین از زمان آغاز جنگ ایران در سال ۲۰۲۶ تبدیل شده است.

به نوشته این گزارش، ساختار جدید اعمال شده توسط حکومت ایران سه سطح متفاوت را شامل می‌شود: معافیت کامل برای برخی کشورها از جمله هند، عراق و پاکستان؛ دریافت عوارض از ناوگان‌های مرتبط با چین و برخی کشتی‌های موسوم به «ناوگان سایه»؛ و در نهایت اعمال فشارهای امنیتی و اقتصادی علیه کشتی‌هایی که حاضر به پرداخت هزینه یا تبعیت از مقررات جدید نباشند.

