والاستریت ژورنال: کشتیها در تنگه هرمز با هماهنگی آمریکا موقعیتیاب خود را خاموش میکنند
والاستریت ژورنال گزارش داد برخی کشتیها برای عبور از تنگه هرمز سامانههای موقعیتیاب خود را خاموش میکنند و با هماهنگی ارتش آمریکا بهصورت «خاموش» حرکت میکنند تا از حملات جمهوری اسلامی در امان بمانند.
آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل، به ساکنان مناطق میفدون، شوکین و زبدین در استان نبطیه لبنان هشدار داد فورا به شمال رودخانه الزهرانی بروند و گفت ارتش اسرائیل در پی نقض آتشبس از سوی حزبالله علیه آن اقدام میکند.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در سخنرانی خود در نشست «گفتوگوی شانگریلا» در سنگاپور هشدار داد اگر تلاشهای دیپلماتیک با تهران به نتیجه نرسد، ایالات متحده آماده است حملات علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد.
هگست شنبه ۹ خرداد در این نشست گفت: «توانایی ما برای ازسرگیری عملیات در صورت لزوم کاملا کفایت میکند و از ظرفیت لازم برای انجام آن برخوردار هستیم.»
او ادامه داد: «موجودی و ذخایر نظامی ما، هم در آنجا و هم در سراسر جهان، کاملا پاسخگوی نیازهای ما هستند و حتی فراتر از آن. بنابراین از این نظر در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داریم.»
هگست با اشاره به روند مذاکرات تهران و واشینگتن افزود دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، همچنان رویکردی «صبورانه» در پیش گرفته و به دنبال «توافق خوبی» است تا اطمینان حاصل شود تهران به سلاح هستهای دست پیدا نخواهد کرد.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره چشمانداز مذاکرات و مفاد توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن بالا گرفته است.
ترامپ عصر هشتم خرداد اعلام کرد در جلسه اتاق وضعیت کاخ سفید شرکت خواهد کرد تا «تصمیم نهایی» را در مورد نوع مواجهه با جمهوری اسلامی اتخاذ کند.
روزنامه نیویورکتایمز ساعاتی بعد به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد نشست دو ساعته ترامپ درباره مناقشه ایران بدون اتخاذ تصمیم نهایی پایان یافت.
هگست: آمریکا همزمان قادر به مدیریت چالشهای ایران و آسیا-اقیانوسیه است
وزیر جنگ ایالات متحده در ادامه سخنرانی خود در سنگاپور، با رد نگرانیها درباره احتمال انحراف تمرکز آمریکا از اولویتهای راهبردی در منطقه آسیا-اقیانوسیه بهدلیل مناقشه ایران اعلام کرد واشینگتن از توانایی مدیریت همزمان چندین چالش برخوردار است.
هگست تاکید کرد: «ما میتوانیم دو کار را بهطور همزمان انجام دهیم. ما در حال تقویت چشمگیر پایگاه صنعتی دفاعی خود هستیم تا بهزودی بتوانیم دو، سه یا حتی چهار برابر بیشتر مهمات تولید کنیم. این کار برای اطمینان از آن است که همه طرحهای عملیاتی ما در سراسر جهان بهطور کامل تامین شوند.»
«گفتوگوی شانگریلا» بزرگترین نشست دفاعی سالانه در آسیا به شمار میرود و سال جاری از ۸ تا ۱۰ خردادماه به میزبانی سنگاپور برگزار میشود.
در این نشست غیررسمی، طیف گستردهای از مقامها شامل وزیران دفاع، فرماندهان نظامی، روسای دستگاههای اطلاعاتی و دیپلماتها در کنار تحلیلگران و فعالان صنایع تسلیحاتی گرد هم میآیند تا چالشهای امنیتی را مورد بررسی قرار دهند.
تاکید هگست بر لزوم تقویت بازدارندگی در برابر پکن
در ادامه نشست «گفتوگوی شانگریلا»، هگست نگرانیها درباره گسترش سریع توان نظامی پکن را «موجه» خواند و از متحدان آسیایی واشینگتن خواست برای مقابله با افزایش نفوذ چین و جلوگیری از سلطه این کشور بر منطقه، بودجه دفاعی خود را به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند.
وزیر جنگ آمریکا تاکید کرد ایجاد «شبکهای قدرتمندتر و خوداتکاتر» از متحدان برای «ایجاد بازدارندگی در برابر تجاوز و حفظ توازن قدرت» در منطقه ضروری است.
او افزود: «اقیانوس آرامی که تحت سلطه یک قدرت هژمونیک قرار گیرد، توازن قدرت در منطقه را از بین خواهد برد. هیچ کشوری، از جمله چین، نباید بتواند هژمونی خود را تحمیل کند و امنیت یا رفاه کشور ما و متحدانمان را به خطر بیندازد.»
او در عین حال گفت روابط آمریکا و چین «بهتر از سالهای اخیر» شده است و افزایش تماسهای نظامی میان دو طرف به مدیریت تنشها کمک میکند.
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که وزیر دفاع چین برای دومین سال متوالی در نشست شانگریلا حضور نیافت.
«موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک» که میزبان نشست «گفتوگوی شانگریلا» به شمار میرود، هفتم خرداد در گزارشی هشدار داد هرگونه درگیری میان آمریکا و چین بر سر تایوان میتواند خطر تشدید تنش تا سطح هستهای را به همراه داشته باشد.
بر اساس این گزارش، جهان در آستانه یک رقابت تسلیحات هستهای جدید قرار دارد که منطقه آسیا-اقیانوسیه در مرکز آن خواهد بود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، حمله موشک بالستیک جمهوری اسلامی به یک پایگاه هوایی در کویت طی ۲۴ ساعت گذشته، باعث جراحات سطحی چند آمریکایی شد و به دو پهپاد تهاجمی «امکیو-۹ ریپر» آسیب جدی وارد کرد؛ این در حالی است که دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، در حال بررسی توافقی برای تمدید یک آتشبس شکننده است.
به گفته یک منبع آگاه از جزئیات آسیبهای این حمله، حدود ۵ نفر، شامل پیمانکاران و پرسنل نظامی در حال خدمت، دچار جراحات شدند. یکی از پهپادهای ریپر منهدم شده و دستکم یک پهپاد دیگر آسیب جدی دیده است. ارزش هر یک از این پهپادها حدود ۳۰ میلیون دلار برآورد میشود.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) تاکنون به درخواستها برای اظهارنظر در این باره پاسخی نداده است.
حمید رسایی، نماینده مجلس، با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود خطاب به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، از مذاکره با آمریکا انتقاد کرد.
در این پیام آمده است: «آقای قالیباف، روی دیوار مذاکره با آمریکا یادگیری نوشتن غلط است. امید بستن به آن هم غلط است. ظریف و روحانی که تازه خدای باج دادن و وادادگی در مذاکره بودند، یک پر کاه از طریق مذاکرات نگرفتند. اشتباه را تکرار نکنید.»
رسایی افزود: «موضع یک ماه و نیم قبل خودتان را به یاد دارید؟ قبل از شروع مذاکرات پاکستان، وقتی هرگونه مذاکره با آمریکاییها را مشروط به تحقق دو مساله دانستید: آتشبس در لبنان و بازگشت داراییهای بلوکه شده.پولی که برنگشت، وضعیت لبنان را هم حتما شنیدهاید.»
او ادامه داد: «قلعه شقیف و روستای ارنون لبنان سقوط کرد. استان نبطیه و منطقه اقلیم التفاح در معرض خطر سقوط هستند. تاسیسات بسیار مهمی در اطراف نبطیه از جمله شهرهای موشکی راهبردی وجود دارد.»