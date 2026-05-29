خبرگزاری رویترز جمعه هشتم خرداد گزارش داد این پهپاد بر سقف یک ساختمان ۱۰ طبقه مسکونی در شهر گالاتی رومانی سقوط کرد و موجب وقوع انفجار شد.

این نخستین بار از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین است که یک پهپاد در منطقه‌ای پرجمعیت در رومانی سقوط می‌کند و موجب جراحت شهروندان می‌شود. رخدادی که نگرانی‌ها را درباره سرایت پیامدهای جنگ به کشورهای عضو ناتو افزایش داده است.

اوانا تویو، وزیر خارجه رومانی، اعلام کرد در پی این رویداد، سفیر روسیه در این کشور احضار شده است.

روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است .

100 %

واکنش اتحادیه اروپا

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این حادثه را «نقض آشکار و جدی حاکمیت رومانی و حریم هوایی اروپا» خواند و تاکید کرد اتحادیه اروپا به افزایش فشارها بر روسیه، ادامه حمایت از اوکراین و تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه آمادگی دفاعی خود پایبند خواهد ماند.

کالاس از گفت‌وگوی تلفنی خود با وزیر خارجه رومانی در پی این رویداد خبر داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روسیه مدت‌هاست که دیگر به مرزها احترام نمی‌گذارد. نباید به مسکو اجازه داده شود که بدون هیچ پیامد و مجازاتی، حریم هوایی اروپا را نقض کند.»

اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، در ایکس نوشت پهپاد روسی پس از نفوذ به رومانی «منطقه‌ای پرجمعیت» را مورد اصابت قرار داد و بدین ترتیب، «جنگ تجاوزکارانه مسکو از خط قرمز دیگری عبور کرد».

او افزود اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی بیست‌ویکمین بسته تحریمی علیه روسیه است.

ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، خبر داد این کشور سفیر روسیه را احضار خواهد کرد و از او درباره این رخداد توضیح خواهد خواست.

بارو اضافه کرد: «این یک اقدام غیرمسئولانه پهپادی است و نخستین مورد از این دست به شمار نمی‌رود. پهپادها و هواگردهای روسی بارها وارد حریم هوایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو شده‌اند.»

آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، هشدار داد ورود پهپاد به حریم هوایی رومانی ثابت می‌کند «تجاوز» مسکو تهدیدی برای منطقه دریای سیاه و کل قاره اروپاست.

او افزود تقویت پدافند هوایی اوکراین یک «وظیفه راهبردی» است، زیرا این اقدام علاوه بر محافظت از اوکراین، خطرات و تهدیدها علیه کشورهای همسایه را نیز کاهش خواهد داد.

پیتر مجار، نخست‌وزیر مجارستان، ضمن ابراز همبستگی با بخارست خاطرنشان کرد وحدت اروپا و ائتلاف ناتو «امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد».

او افزود بوداپست تمام حملاتی که جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد و به نقض قلمرو و حریم هوایی یک کشور مستقل عضو اتحادیه اروپا و ناتو منجر می‌شود، «به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کند».

در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از مشاهده پهپادهای منتسب به روسیه در حریم هوایی کشورهای اروپایی مانند لهستان ، فنلاند ، لیتوانی ، دانمارک و آلمان ، منتشر شده است.

این رخدادها موجی از نگرانی‌های امنیتی را در میان دولت‌ها و نهادهای دفاعی اروپا برانگیخته است.

واکنش ناتو و آمریکا

مارک روته، دبیرکل ناتو، با انتشار پیامی در ایکس، از نفوذ پهپاد روسیه به رومانی انتقاد کرد و هشدار داد این ائتلاف آماده است «از هر وجب از قلمرو کشورهای عضو دفاع کند».

او ادامه داد: «رفتار بی‌ملاحظه روسیه خطری برای همه ماست. آن‌ها همچنان غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را در سراسر اوکراین هدف قرار می‌دهند. وقایع دیشب بار دیگر نشان داد پیامدهای جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی روسیه به مرزها [قلمرو اوکراین] محدود نمی‌شود.»

روته تاکید کرد ناتو برای مقابله با هرگونه تهدید، از جمله تهدیدات پهپادی، سطح آمادگی و توان بازدارندگی و دفاعی خود را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

متیو ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو، نیز در پیامی در ایکس، «تجاوز بی‌پروا» به رومانی را محکوم کرد و نوشت: «ما در کنار متحد خود در ناتو ایستاده‌ایم و از هر وجب از قلمرو ناتو دفاع خواهیم کرد.»

رومانی از سال ۲۰۰۴ عضو ناتو است. این کشور همچنین از سال ۲۰۰۷ به عضویت اتحادیه اروپا درآمد.