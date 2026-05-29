در پی حمله شبانه روسیه به اوکراین، یک پهپاد روسی پس از ورود به حریم هوایی رومانی در شهری در جنوب شرق این کشور سقوط کرد و دو زخمی بر جا گذاشت.
خبرگزاری رویترز جمعه هشتم خرداد گزارش داد این پهپاد بر سقف یک ساختمان ۱۰ طبقه مسکونی در شهر گالاتی رومانی سقوط کرد و موجب وقوع انفجار شد.
این نخستین بار از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین است که یک پهپاد در منطقهای پرجمعیت در رومانی سقوط میکند و موجب جراحت شهروندان میشود. رخدادی که نگرانیها را درباره سرایت پیامدهای جنگ به کشورهای عضو ناتو افزایش داده است.
اوانا تویو، وزیر خارجه رومانی، اعلام کرد در پی این رویداد، سفیر روسیه در این کشور احضار شده است.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
واکنش اتحادیه اروپا
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این حادثه را «نقض آشکار و جدی حاکمیت رومانی و حریم هوایی اروپا» خواند و تاکید کرد اتحادیه اروپا به افزایش فشارها بر روسیه، ادامه حمایت از اوکراین و تقویت سرمایهگذاری در حوزه آمادگی دفاعی خود پایبند خواهد ماند.
کالاس از گفتوگوی تلفنی خود با وزیر خارجه رومانی در پی این رویداد خبر داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روسیه مدتهاست که دیگر به مرزها احترام نمیگذارد. نباید به مسکو اجازه داده شود که بدون هیچ پیامد و مجازاتی، حریم هوایی اروپا را نقض کند.»
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، در ایکس نوشت پهپاد روسی پس از نفوذ به رومانی «منطقهای پرجمعیت» را مورد اصابت قرار داد و بدین ترتیب، «جنگ تجاوزکارانه مسکو از خط قرمز دیگری عبور کرد».
او افزود اتحادیه اروپا در حال آمادهسازی بیستویکمین بسته تحریمی علیه روسیه است.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، خبر داد این کشور سفیر روسیه را احضار خواهد کرد و از او درباره این رخداد توضیح خواهد خواست.
بارو اضافه کرد: «این یک اقدام غیرمسئولانه پهپادی است و نخستین مورد از این دست به شمار نمیرود. پهپادها و هواگردهای روسی بارها وارد حریم هوایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو شدهاند.»
مارک روته، دبیرکل ناتو، با انتشار پیامی در ایکس، از نفوذ پهپاد روسیه به رومانی انتقاد کرد و هشدار داد این ائتلاف آماده است «از هر وجب از قلمرو کشورهای عضو دفاع کند».
او ادامه داد: «رفتار بیملاحظه روسیه خطری برای همه ماست. آنها همچنان غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی را در سراسر اوکراین هدف قرار میدهند. وقایع دیشب بار دیگر نشان داد پیامدهای جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی روسیه به مرزها [قلمرو اوکراین] محدود نمیشود.»
روته تاکید کرد ناتو برای مقابله با هرگونه تهدید، از جمله تهدیدات پهپادی، سطح آمادگی و توان بازدارندگی و دفاعی خود را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
متیو ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو، نیز در پیامی در ایکس، «تجاوز بیپروا» به رومانی را محکوم کرد و نوشت: «ما در کنار متحد خود در ناتو ایستادهایم و از هر وجب از قلمرو ناتو دفاع خواهیم کرد.»
رومانی از سال ۲۰۰۴ عضو ناتو است. این کشور همچنین از سال ۲۰۰۷ به عضویت اتحادیه اروپا درآمد.
خبرگزاری مهر به نقل از محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گزارش داد بسیاری از فعالان بخش خصوصی حوزه سلامت برای جلوگیری از برگشت خوردن چکها ناچار به فروش خانه، طلا و دیگر داراییهای شخصی خود شدهاند.
جمالیان گفت چرخه معیوب بیمهها، تولید و تامین دارو را زمینگیر کرده و ادامه این وضعیت میتواند به کاهش کیفیت خدمات درمانی و تعطیلی مراکز خصوصی حوزه سلامت منجر شود.
او افزود بخشی از مطالبات داروخانهها مربوط به منابع طرح دارویار و هدفمندی یارانهها است که دولت در پرداخت آن تاخیر دارد.
به گفته او، مراکز درمانی و داروخانهها مطالبات خود را دریافت نکردهاند و به همین دلیل با کمبود نقدینگی روبهرو هستند.
مرضیه بذرافشان، معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران نیز گفت ۱۷ هزار داروخانه خصوصی در سراسر کشور برای تداوم عرضه دارو از منابع شخصی خود هزینه کردهاند.
بر اساس این گزارش، داروخانههای خصوصی بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان از بیمههای پایه و سازمان هدفمندی یارانهها طلب معوق دارند.
جمالیان هشدار داد بخش خصوصی برای وارد نشدن به فهرست سیاه و محروم نشدن از دریافت دارو، ناچار است به هر شکل ممکن چکهای خود را پاس کند؛ وضعیتی که به گفته او ادامه آن آسیب جدی به حوزه سلامت وارد خواهد کرد.
با جدیتر شدن احتمال توافق و تداوم آتشبس میان جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا، پیامهای ارسالی شهروندان به ایراناینترنشنال از تشدید دوباره فشارهای امنیتی و اجتماعی در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، فعالیت گشت ارشاد در شهرهایی مانند اصفهان، رشت و انزلی از سر گرفته شده و ماموران علاوه بر زنان، مردان دارای پوشش غیرحکومتی، از جمله افراد شلوارکپوش، را نیز بازداشت و به ونهای پلیس منتقل میکنند.
شهروندان همچنین از ثبت تصاویر افراد از سوی ماموران خبر دادهاند.
یک شهروند اشاره میکند که ماموران لباسشخصی حکومت در خیابانهای این شهر به زنان و دختران به دلیل پوشش تذکر میدهند و آنها را تحت فشار میگذارند.
در رفسنجان، یک شهروند میگوید پس از تذکر درباره حجاب از سوی زنان حامی حکومت، ماموران مسلح برای یافتن او به محلهای اطراف مراجعه کردهاند. گزارشهایی نیز از بررسی تلفنهای همراه شهروندان و کنترلهای گستردهتر منتشر شده است.
گزارشهایی از پلمب مغازهها در رشت به دلیل موضوع حجاب و نیز پلمب یک باشگاه ورزشی زنان در اراک پس از ورود نیروهای امنیتی و بازداشت چند مربی منتشر شده است.
روزنامه لوسواق بلژیک گزارش داده که در حالی که تنها دو هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ باقی مانده است، بازیکنان تیم ملی ایران، یکی از حریفان بلژیک در مرحله گروهی، همچنان در انتظار دریافت ویزای ورود به ایالات متحده هستند.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، بار دیگر درباره این موضوع صحبت کرده و خواستار ورود فیفا به این پرونده شده است.
مهدی تاج در ویدیویی که از سوی رسانههای ایرانی منتشر شده، گفت: «فیفا باید اطمینان حاصل کند که ویزاها صادر میشوند تا بازیکنان بتوانند از کمپ اصلی خود در مکزیک به آمریکا سفر کرده و پس از مسابقات بازگردند.»
به نوشته این روزنامه بلژیکی، بازیکنان تیم ملی ایران ماههاست در انتظار دریافت این مجوز هستند. ایران قرار است هر سه مسابقه خود در مرحله گروهی، از جمله دیدار مقابل بلژیک در ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، را در خاک آمریکا برگزار کند.
از اوایل اسفند ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی و آمریکا درگیر یک درگیری نظامی بودهاند. در پی این تنشها، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هفته گذشته تصمیم گرفت محل کمپ اصلی تیم ملی را از شهر توسان در ایالت آریزونا به تیخوانا در مکزیک منتقل کند؛ کشوری که به همراه آمریکا و کانادا میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ است.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش جمهوری اسلامی، نیز روز چهارشنبه از فیفا خواست برای حل این مشکل وارد عمل شود. به گفته او، جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، شخصا تضمین داده است که تمامی بازیکنان تیم ملی ایران ویزای لازم را دریافت خواهند کرد. با این حال، زمان به سرعت در حال سپری شدن است. دو هفته پیش نیز نمایندگان فیفا و مدیران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در ترکیه، جایی که تیم ملی در حال آمادهسازی برای جام جهانی است، جلسهای برگزار کرده بودند.
با وجود این، هنوز ابهامهایی درباره امکان ورود تمامی بازیکنان، اعضای کادر فنی و بهویژه مدیران فدراسیون به آمریکا وجود دارد. در این گزارش آمده است که برخی از مدیران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به دلیل ارتباط احتمالی با سپاه پاسداران، نهادی که از سوی واشنگتن به عنوان یک سازمان «تروریستی» شناخته میشود، ممکن است با محدودیتهایی برای ورود به آمریکا مواجه شوند.