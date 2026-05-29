دولت آمریکا پنج‌شنبه از اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه شبکه‌های مرتبط با صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران خبر داد و اعلام کرد این اقدامات با هدف قطع منابع مالی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و نهادهای نظامی ایران انجام شده است.

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای گفت ایالات متحده در حال اجرای مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ برای قطع دسترسی حکومت ایران به منابع درآمدی است که به گفته واشینگتن برای تامین مالی فعالیت‌های منطقه‌ای و عملیات گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شوند.

بر اساس این بیانیه، وزارت خارجه آمریکا هشت شرکت را تحریم و هشت شناور را به عنوان اموال مسدودشده معرفی کرده است. این شرکت‌ها و شناورها به دلیل مشارکت در حمل‌ونقل نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران هدف تحریم قرار گرفته‌اند. همچنین سه شرکت و یک فرد دیگر نیز به دلیل نقش در تجارت محصولات پتروشیمی با منشأ ایرانی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

هم‌زمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز چندین شرکت مستقر در هنگ‌کنگ را تحریم کرد که به گفته مقام‌های آمریکایی در شبکه فروش نفت ایران فعالیت داشته‌اند. واشینگتن تاکید دارد این شبکه طی سال‌های اخیر ده‌ها میلیون بشکه نفت ایران به ارزش چندین میلیارد دلار را ذخیره، جابه‌جا و به فروش رسانده است.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود تاکید کرد درآمد حاصل از این معاملات به طور مستقیم در اختیار سپاه پاسداران، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و دیگر بخش‌های ساختار نظامی حکومت ایران قرار گرفته است. به گفته این وزارتخانه، شبکه مورد تحریم یکی از حلقه‌های کلیدی در توانایی جمهوری اسلامی برای تامین مالی فعالیت‌هایی است که آمریکا آنها را بی‌ثبات‌کننده در خاورمیانه می‌داند.

واشینگتن همچنین هشدار داد که هر فرد، شرکت یا نهادی که در تجارت نفت ایران مشارکت کند یا به صادرات و فروش محصولات انرژی ایران کمک رساند، ممکن است در معرض تحریم‌های آمریکا قرار گیرد.

در بخش دیگری از این بیانیه، دولت آمریکا از گسترش برنامه «پاداش برای عدالت» خبر داد و اعلام کرد تا سقف ۱۵ میلیون دلار برای دریافت اطلاعاتی که به شناسایی یا مختل شدن سازوکارهای مالی سپاه پاسداران و شاخه‌های وابسته به آن منجر شود، جایزه پرداخت خواهد کرد.

مقام‌های آمریکایی تاکید کردند که این اقدامات در چارچوب فرمان‌های اجرایی ۱۳۲۲۴ و ۱۳۸۴۶ انجام شده است. فرمان ۱۳۲۲۴ به تحریم گروه‌های تروریستی و حامیان آنها اختصاص دارد و فرمان ۱۳۸۴۶ نیز مبنای بازگشت و اجرای بخش مهمی از تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران به شمار می‌رود.

وزارت خارجه آمریکا این تحریم‌ها را بخشی از کارزار گسترده دولت برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی توصیف کرد؛ کارزاری که بر اساس «یادداشت ریاست‌جمهوری امنیت ملی شماره ۲» (NSPM-2) و سیاست موسوم به «فشار حداکثری» دنبال می‌شود.

طبق اطلاعیه‌های منتشر شده، وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه هفتم خرداد به طور هماهنگ شبکه‌ای متشکل از ۱۱ شرکت، یک فرد و هشت شناور مرتبط با تجارت نفت و پتروشیمی ایران را هدف تحریم قرار دادند. وزارت خزانه‌داری علاوه بر این، پنج شرکت دیگر مرتبط با شبکه «سپهر انرژی جهان‌نما پارس» را نیز به فهرست تحریم‌ها افزود.

دولت آمریکا می‌گوید هدف از این اقدامات محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای کسب درآمد از صادرات نفت و پتروشیمی است؛ درآمدی که واشینگتن معتقد است صرف تامین مالی اقدامات تهاجمی منطقه‌ای و فعالیت‌های تروریستی جهانی آن می‌شود.

