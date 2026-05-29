والاستریت ژورنال: توافق اولیه با تهران در دست بررسی است اما جزئیات هستهای محل اختلاف است
شورای سردبیری والاستریت ژورنال گزارش داد مذاکرهکنندگان آمریکایی بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به یک توافق اولیه با ایران نزدیک شدهاند؛ توافقی که محور اصلی آن بازگشایی تنگه هرمز عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، بخش اصلی نگرانیها به جزئیات برنامه هستهای ایران مربوط میشود؛ موضوعی که قرار است در ۶۰ روز مذاکرات بعدی تعیین تکلیف شود. در همین حال، گزارش شده است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هنوز تایید نهایی این چارچوب را صادر نکرده است.
این گزارش میافزاید ایران موظف خواهد شد ظرف ۳۰ روز اقدام به پاکسازی مینها در تنگه هرمز کند و عبور و مرور بدون محدودیت و بدون عوارض تضمین شود، در حالی که آمریکا خواهان بازگشت کامل وضعیت کشتیرانی به شرایط پیش از جنگ است.
همچنین در بخش هستهای، طرفین توافق خواهند کرد وضعیت اورانیوم غنیشده ایران در مذاکرات بعدی تعیین شود، اما واشینگتن تاکید دارد ذخایر اورانیوم غنیشده باید جمعآوری یا منتقل شود و از هرگونه غنیسازی جلوگیری شود.
این گزارش در نهایت هشدار میدهد ساختار دو مرحلهای توافق میتواند پرهزینه باشد، زیرا در صورت طولانی شدن روند مذاکرات، اعتبار تهدید نظامی آمریکا کاهش پیدا میکند و حکومت ایران ممکن است از تمدید زمان مذاکرات بهرهبرداری کند.
جزییات بیشتر را اینجا بخوانید.