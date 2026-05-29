سایت خانه ملت گزارش داد محمد مولوی، نایب‌رییس کمیسیون آموزش مجلس، پیام مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را ترسیم‌کننده «نقشه راه حکمرانی مسئولانه» خواند.

او گفت دشمنان پس از ناکامی در عرصه‌های نظامی و اقتصادی، با تمرکز بر «ایجاد تفرقه اجتماعی و سیاسی» به دنبال «ضربه زدن به انسجام ملت» هستند.

مولوی افزود مجلس باید در «خط مقدم حفظ وحدت ملی» قرار گیرد و اجازه ندهد «اختلافات غیرضروری و رقابت‌های جناحی» به شکاف در بدنه اجتماعی کشور منجر شود.

او تاکید کرد ترجیح منافع ملی بر منافع فردی و جناحی باید در تصمیم‌گیری‌های «تقنینی و نظارتی» مجلس دنبال شود.