فاطمه عباسی، معاون توان‌بخشی سازمان بهزیستی، با اشاره به مشکلات فزاینده افراد دارای معلولیت در پی وخامت بحران اقتصادی کشور، اعلام کرد این سازمان خواستار افزایش ۸۰ تا ۹۰ درصدی کمک‌هزینه حق پرستاری نسبت به سال ۱۴۰۴ شده، اما اجرای آن منوط به تصویب دولت خواهد بود.

عباسی جمعه هشتم خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت سازمان بهزیستی «به‌صورت مستمر» پیگیر افزایش کمک‌هزینه حق پرستاری افراد دارای معلولیت است و در همین راستا، در جلسات کمیسیون بودجه هیات دولت جمهوری اسلامی حضور یافته است.

به گفته معاون توان‌بخشی سازمان بهزیستی، افزایش مبلغ کمک‌هزینه پس از تصویب در هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود. با این حال، او درباره زمان احتمالی بررسی و تصویب این پیشنهاد توضیحی ارائه نکرد.

عباسی افزود تا زمان تصمیم‌گیری هیات وزیران، پرداخت کمک‌هزینه حق پرستاری بر اساس سرانه مصوب سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت.

او یادآور شد: «با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد این افراد در دهک‌های پایین قرار داشته و در خانواده نگهداری می‌شوند، لزوم حمایت از آن‌ها جهت پیشگیری از تشدید معلولیت و جلوگیری از کاهش کیفیت زندگی اهمیت خاصی دارد.»

