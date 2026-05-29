فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، با اشاره به مشکلات فزاینده افراد دارای معلولیت در پی وخامت بحران اقتصادی کشور، اعلام کرد این سازمان خواستار افزایش ۸۰ تا ۹۰ درصدی کمکهزینه حق پرستاری نسبت به سال ۱۴۰۴ شده، اما اجرای آن منوط به تصویب دولت خواهد بود.
عباسی جمعه هشتم خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت سازمان بهزیستی «بهصورت مستمر» پیگیر افزایش کمکهزینه حق پرستاری افراد دارای معلولیت است و در همین راستا، در جلسات کمیسیون بودجه هیات دولت جمهوری اسلامی حضور یافته است.
به گفته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، افزایش مبلغ کمکهزینه پس از تصویب در هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود. با این حال، او درباره زمان احتمالی بررسی و تصویب این پیشنهاد توضیحی ارائه نکرد.
عباسی افزود تا زمان تصمیمگیری هیات وزیران، پرداخت کمکهزینه حق پرستاری بر اساس سرانه مصوب سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت.
او یادآور شد: «با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد این افراد در دهکهای پایین قرار داشته و در خانواده نگهداری میشوند، لزوم حمایت از آنها جهت پیشگیری از تشدید معلولیت و جلوگیری از کاهش کیفیت زندگی اهمیت خاصی دارد.»
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در شبکه ایکس نوشت «مدیریت ایرانی تنگه هرمز در دنیا تثبیت شده است» و کشورها برای عبور شناورهای خود «اجازه میگیرند، هزینهها را میپردازند و با راهنمایی نیروی دریایی سپاه» از این آبراه عبور میکنند.
او افزود تنها کسی که این موضوع را «باور نکرده یا نمیخواهد باور کند» دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا است و نوشت: «هر چند وقت ارتشش را برای باز کردن تنگه میفرستد، آنها میآیند و کتک میخورند و برمیگردند.»
رضایی همچنین خطاب به اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نوشت: «به جای هارت و پورت اضافی به فکر تعظیم به قدرت ایرانیها در خلیج فارس باشید.»
روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد در حالی که هدف عملیات «خیزش شیران» حمله به زیرساختهای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی بود، عملیات «غرش شیران» با هدف تغییر حکومت در ایران طراحی شده بود.
در پی حمله شبانه روسیه به اوکراین، یک پهپاد روسی پس از ورود به حریم هوایی رومانی در شهری در جنوب شرق این کشور سقوط کرد و دو زخمی بر جا گذاشت.
خبرگزاری رویترز جمعه هشتم خرداد گزارش داد این پهپاد بر سقف یک ساختمان ۱۰ طبقه مسکونی در شهر گالاتی رومانی سقوط کرد و موجب وقوع انفجار شد.
این نخستین بار از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین است که یک پهپاد در منطقهای پرجمعیت در رومانی سقوط میکند و موجب جراحت شهروندان میشود. رخدادی که نگرانیها را درباره سرایت پیامدهای جنگ به کشورهای عضو ناتو افزایش داده است.
اوانا تویو، وزیر خارجه رومانی، اعلام کرد در پی این رویداد، سفیر روسیه در این کشور احضار شده است.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
واکنش اتحادیه اروپا
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این حادثه را «نقض آشکار و جدی حاکمیت رومانی و حریم هوایی اروپا» خواند و تاکید کرد اتحادیه اروپا به افزایش فشارها بر روسیه، ادامه حمایت از اوکراین و تقویت سرمایهگذاری در حوزه آمادگی دفاعی خود پایبند خواهد ماند.
کالاس از گفتوگوی تلفنی خود با وزیر خارجه رومانی در پی این رویداد خبر داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روسیه مدتهاست که دیگر به مرزها احترام نمیگذارد. نباید به مسکو اجازه داده شود که بدون هیچ پیامد و مجازاتی، حریم هوایی اروپا را نقض کند.»
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، در ایکس نوشت پهپاد روسی پس از نفوذ به رومانی «منطقهای پرجمعیت» را مورد اصابت قرار داد و بدین ترتیب، «جنگ تجاوزکارانه مسکو از خط قرمز دیگری عبور کرد».
او افزود اتحادیه اروپا در حال آمادهسازی بیستویکمین بسته تحریمی علیه روسیه است.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، خبر داد این کشور سفیر روسیه را احضار خواهد کرد و از او درباره این رخداد توضیح خواهد خواست.
بارو اضافه کرد: «این یک اقدام غیرمسئولانه پهپادی است و نخستین مورد از این دست به شمار نمیرود. پهپادها و هواگردهای روسی بارها وارد حریم هوایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو شدهاند.»
آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، هشدار داد ورود پهپاد به حریم هوایی رومانی ثابت میکند «تجاوز» مسکو تهدیدی برای منطقه دریای سیاه و کل قاره اروپاست.
او افزود تقویت پدافند هوایی اوکراین یک «وظیفه راهبردی» است، زیرا این اقدام علاوه بر محافظت از اوکراین، خطرات و تهدیدها علیه کشورهای همسایه را نیز کاهش خواهد داد.
پیتر مجار، نخستوزیر مجارستان، ضمن ابراز همبستگی با بخارست خاطرنشان کرد وحدت اروپا و ائتلاف ناتو «امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد».
او افزود بوداپست تمام حملاتی که جان غیرنظامیان را به خطر میاندازد و به نقض قلمرو و حریم هوایی یک کشور مستقل عضو اتحادیه اروپا و ناتو منجر میشود، «به شدیدترین شکل ممکن محکوم میکند».
در ماههای اخیر، گزارشهای متعددی از مشاهده پهپادهای منتسب به روسیه در حریم هوایی کشورهای اروپایی مانند لهستان، فنلاند، لیتوانی، دانمارک و آلمان، منتشر شده است.
این رخدادها موجی از نگرانیهای امنیتی را در میان دولتها و نهادهای دفاعی اروپا برانگیخته است.
واکنش ناتو و آمریکا
مارک روته، دبیرکل ناتو، با انتشار پیامی در ایکس، از نفوذ پهپاد روسیه به رومانی انتقاد کرد و هشدار داد این ائتلاف آماده است «از هر وجب از قلمرو کشورهای عضو دفاع کند».
او ادامه داد: «رفتار بیملاحظه روسیه خطری برای همه ماست. آنها همچنان غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی را در سراسر اوکراین هدف قرار میدهند. وقایع دیشب بار دیگر نشان داد پیامدهای جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی روسیه به مرزها [قلمرو اوکراین] محدود نمیشود.»
روته تاکید کرد ناتو برای مقابله با هرگونه تهدید، از جمله تهدیدات پهپادی، سطح آمادگی و توان بازدارندگی و دفاعی خود را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
متیو ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو، نیز در پیامی در ایکس، «تجاوز بیپروا» به رومانی را محکوم کرد و نوشت: «ما در کنار متحد خود در ناتو ایستادهایم و از هر وجب از قلمرو ناتو دفاع خواهیم کرد.»
رومانی از سال ۲۰۰۴ عضو ناتو است. این کشور همچنین از سال ۲۰۰۷ به عضویت اتحادیه اروپا درآمد.
خبرگزاری مهر به نقل از محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گزارش داد بسیاری از فعالان بخش خصوصی حوزه سلامت برای جلوگیری از برگشت خوردن چکها ناچار به فروش خانه، طلا و دیگر داراییهای شخصی خود شدهاند.
جمالیان گفت چرخه معیوب بیمهها، تولید و تامین دارو را زمینگیر کرده و ادامه این وضعیت میتواند به کاهش کیفیت خدمات درمانی و تعطیلی مراکز خصوصی حوزه سلامت منجر شود.
او افزود بخشی از مطالبات داروخانهها مربوط به منابع طرح دارویار و هدفمندی یارانهها است که دولت در پرداخت آن تاخیر دارد.
به گفته او، مراکز درمانی و داروخانهها مطالبات خود را دریافت نکردهاند و به همین دلیل با کمبود نقدینگی روبهرو هستند.
مرضیه بذرافشان، معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران نیز گفت ۱۷ هزار داروخانه خصوصی در سراسر کشور برای تداوم عرضه دارو از منابع شخصی خود هزینه کردهاند.
بر اساس این گزارش، داروخانههای خصوصی بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان از بیمههای پایه و سازمان هدفمندی یارانهها طلب معوق دارند.
جمالیان هشدار داد بخش خصوصی برای وارد نشدن به فهرست سیاه و محروم نشدن از دریافت دارو، ناچار است به هر شکل ممکن چکهای خود را پاس کند؛ وضعیتی که به گفته او ادامه آن آسیب جدی به حوزه سلامت وارد خواهد کرد.
سایت خانه ملت گزارش داد محمد مولوی، نایبرییس کمیسیون آموزش مجلس، پیام مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را ترسیمکننده «نقشه راه حکمرانی مسئولانه» خواند.
او گفت دشمنان پس از ناکامی در عرصههای نظامی و اقتصادی، با تمرکز بر «ایجاد تفرقه اجتماعی و سیاسی» به دنبال «ضربه زدن به انسجام ملت» هستند.
مولوی افزود مجلس باید در «خط مقدم حفظ وحدت ملی» قرار گیرد و اجازه ندهد «اختلافات غیرضروری و رقابتهای جناحی» به شکاف در بدنه اجتماعی کشور منجر شود.
او تاکید کرد ترجیح منافع ملی بر منافع فردی و جناحی باید در تصمیمگیریهای «تقنینی و نظارتی» مجلس دنبال شود.