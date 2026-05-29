بسیاری از مخاطبان بر همبستگی ایرانیان داخل و خارج کشور و نقش آنان در رساندن صدای معترضان به گوش جهان تاکید کردند.

شهروندان با ارسال هزاران پیام در ساعات اولیه بازگشت محدود اینترنت بین‌المللی با استفاده از فیلترشکن‌ها، نوشتند که وصل شدن اینترنت به معنای پایان اعتراضات یا فراموش شدن سرکوب‌ها نیست و فضای اعتراضی همچنان زنده است.

خیابان را پس بگیریم

یکی از شهروندان با ارسال پیامی از دماوند در استان تهران، گفت: «فقط باید دوباره بریم کف خیابون حقمون رو از این رژیم بگیریم.»

شهروند دیگری نیز با تاکید بر نقش مردم در تغییر شرایط نوشت: «اینجوری که بوش می‌آد قرار نیست جنگ بشه. خودمون بلند بشیم و بیدار بشیم ... بریم تو خیابون. به خونه برنگردیم تا زمانی که انقلاب بشه.»

پس گرفتن خیابان از حکومت و تجمعات حامیانش، از محورهای پررنگ پیام‌ها بود.

یک مخاطب با ارسال پیامی از آبادان گفت: «بعد از ۹۰ روز به جهان برگشتیم و به زودی هم به خیابون ... برای ایرانمون، برای جاویدنامان، برای بچه‌هامون ... می‌آییم و ایران رو پس می‌گیریم. پاینده ایران و جاوید شاه.»

نتانیاهو و ترامپ؛ هم منتقدیم هم متشکر!

در بخشی از پیام‌های شهروندان، با وجود آن‌که در مسیر انقلاب ملی از همراهی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو به‌دلیل حملات به جمهوری اسلامی و کشتن علی خامنه‌ای تشکر شده است، اما از ادامه نیافتن مقابله با حکومت نیز انتقاد شده است.

برخی کاربران از اقدامات دولت اسرائیل و مواضع ترامپ حمایت کرده و آن را در راستای تضعیف جمهوری اسلامی دانستند.

یک شهروند نوشت: «از بی‌بی عزیز و تیمشون که خیلی زحمت کشیدند و از ترامپ عزیز که این جسارت و هزینه‌هاش رو به جون خریدند واقعا ممنونیم.»

مخاطب دیگری نیز نوشت: «تشکر می‌کنم از بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ ... کاش در تصمیم‌ها، رنج و خواست مردم ایران بیشتر دیده شود.»

در مقابل، برخی دیگر از شهروندان از آنچه «بی‌توجهی به مردم ایران» توصیف شده است، انتقاد کرده‌اند.

یک مخاطب از دماوند نوشت: «ترامپ هم واقعا پشت کرد به مردم ایران و از نام جاویدنام‌ها سوءاستفاده کرد.»

شهروند دیگری از رشت نیز خطاب به ترامپ نوشت: «آقای ترامپ شما به ما قول دادی. کاری نکن که دشمن‌شاد بشی.»

غم دی‌ماه هنوز زنده است

برخی دیگر از مخاطبان نیز تاکید کردند بازگشت اینترنت تغییری در فضای روانی جامعه ایجاد نمی‌کند.

یک شهروند از کرج نوشت: «از ۱۸ و ۱۹ دی شبی نبوده که چشامون پر اشک نباشه و واسه جاویدنامامون عزادار نباشیم ... هیچ چیزی عادی نمی‌شه. نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم.»

شهروند دیگری نیز با اشاره به کشته‌شدگان اعتراضات گفت: «اینترنت اومد ولی جوونی ما، جوونامون که الان زیر خاکن، هیچ‌وقت برنمی‌گردن.»

منتظر فراخوان شاهزاده هستیم

بسیاری از مخاطبان در پیام‌های ارسالی خود شعار «جاوید شاه» را که از شعارهای اصلی معترضان در انقلاب ملی دی‌ماه بود، تکرار کردند.

آن‌ها همچنین بر رهبری شاهزاده رضا پهلوی، ادامه حضور او و صدور فراخوان برای بازگشت به اعتراضات تاکید کردند.

یک شهروند در پیامش از شیراز، با اشاره به از دست رفتن کسب‌وکارش به‌دلیل قطع اینترنت، نوشت: «بالاخره اینترنت‌ها رو وصل کردن، ولی دیگه چه فایده ... من فقط منتظر فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هستم.»

دوره ملی‌گرایی است

شهروندان بر ضرورت پایمال نشدن خون جاویدنامان تاکید کردند و گفتند: «همه ما منتظر فراخوان نهایی شاهزاده هستیم. جاوید شاه.»

یک شهروند نوشت: «لطفا امیدتون رو از دست ندید و منتظر فراخوان شاهزاده باشید.»

در شماری از پیام‌ها نیز نوعی گفتمان ملی‌گرایانه و عبور از جریان‌های سنتی اپوزیسیون دیده می‌شود.

یکی از مخاطبان نوشت: «دوره چپی، مجاهدی و ملایی تمام شد. حال دوره مردم‌گرایی و ملی‌گرایی است.»

برخی دیگر نیز از «بازگشت پهلوی» و «پس گرفتن کشور» سخن گفتند.

یک مخاطب نوشت: «بالاخره اینترنت باز شد. یه خوشحالی موقت .... ایشالا با پس گرفتن کشورمون این خوشحالی دائمی می‌شه. به امید آزادی. جاوید شاه.»

با اینترنت پرو و سیم‌کارت سفید خیانت کردید

گروهی از مخاطبان نیز با اشاره به فضای تبعیض و رانت میان حامیان حکومت و مردم عادی در دسترسی به اینترنت، استفاده‌کنندگان از «اینترنت پرو» و «سیم‌کارت سفید» را در مورد تحریف یا تغییر فضای رسانه‌ای درباره انقلاب ملی، مورد انتقاد قرار دادند.

یک شهروند نوشت: «اینترنت که بالاخره وصل شد، ولی کسانی که اینترنت پرو گرفتین، بدونین که به مردم خیانت کردین.»

شهروند دیگری نیز نوشت: «طرح اینترنت پرو شکست خورد. سپاس از کسانی که تن به این خفت و خواری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.»

در بخشی از پیام‌ها، مخاطبان تاکید کردند که اینترنت «حق طبیعی» مردم است و حکومت نباید بازگشت آن را به‌عنوان امتیاز یا دستاورد معرفی کند.

یک شهروند نوشت: «مردم ایران! اینترنت حق طبیعی ماست .... فکر نکنین امتیازی هست که بهمون دادن.»

ای‌کاش کسی اعدام نشود

همزمان، شماری از پیام‌ها به وضعیت وخیم اقتصادی و فشار معیشتی اشاره کردند.

یک شهروند از تهران نوشت: «گرونی به‌شدت بیداد می‌کنه. اصلا نمی‌شه زندگی کرد.»

این پیام‌ها نیز ادامه مسیر انقلاب ملی و تغییر حکومت را راه خروج از بحران معیشتی و اقتصادی دانستند.

برخی دیگر از شهروندان نیز بازگشت اینترنت را در برابر ادامه اعدام‌ها، کشتار معترضان و فشارهای اقتصادی، بی‌اهمیت توصیف کردند.

یک مخاطب نوشت: «اینترنت بعد از چند ماه وصل شد اما خوشحال نشدم .... ای کاش اینترنت وصل نمی‌شد ولی کسی اعدام نمی‌شد.»