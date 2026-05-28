ایران‌اینترنشنال نیز نام ده‌ها تن از کشته‌شدگان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه را در سامانه متوفیان آرامستان اصلی تهران جست‌وجو کرده است.

جست‌وجوها بدون نتیجه یا منحصر به نام‌های مشابه با تاریخ‌های مرگ و تولد متفاوت است که نشان می‌دهد اطلاعات محل دفن این افراد شامل نام، قطعه، ردیف و شماره مزارشان پاک شده است.

این در حالی است که جست‌وجو درباره دیگر کشته‌شدگان و اعدام‌شدگان شاخص و شناخته‌شده در سال‌های قبل از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ با نتیجه معناداری همراه است.

مشخص نیست این پاکسازی از چه زمانی انجام شده و آیا در مورد تمامی جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان این آرامستان اتفاق افتاده است یا خیر.

برخی خانواده‌های جاویدنامان نیز پیش‌تر در شبکه‌های اجتماعی این موضوع را اطلاع‌رسانی کرده‌اند. با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، تاکنون درباره این موضوع توضیحی ارائه نکرده‌اند.

خانواده یکی از کشته‌شدگان پیش از این در رسانه اجتماعی ایکس نوشت تعداد کسانی که به آنان پیام می‌دهند و می‌گویند نمی‌توانند مزار جاویدنامشان را در سامانه بهشت زهرا پیدا کنند رو به افزایش است و از همین‌جا متوجه شده‌اند نام شماری از جاویدنامان در سایت وجود ندارد.

در کامنت‌های این پست در ایکس، به اسامی برخی دیگر از جاویدنامان در موقعیت مشابه اشاره شده است که اطلاعاتی از آن‌ها در سامانه نیست.

برخی نیز اشاره کرده‌اند که جمهوری اسلامی در تلاش است مانند کشتار سال ۶۷، اطلاعات و آمار کسانی که در اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ کشته شده‌اند، حذف کند.

در تابستان سال ۱۳۶۷ و پس از پایان جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی دست به اعدام هزاران زندانی سیاسی زد. طی چند هفته، هیات‌هایی موسوم به «هیات مرگ» صدها نفر را به جوخه‌های اعدام سپردند و شمار زیادی از اعدام‌شدگان را در گورهای بی‌نام و نشان و گاهی دسته‌جمعی، در خاوران تهران دفن کردند .

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال پنجم بهمن در بیانیه‌ای اعلام کرد در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور وقت ایران، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر کشته شدند.

در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی به ایران‌اینترنشنال رسیدند که نشان می‌دهند سنگ مزار شماری از جاویدنامان مخدوش یا با لایه‌هایی از سیمان پوشانده شدند.

در مواردی، درج واژه «جاویدنام» یا عباراتی چون «فرزند ایران» با اعتراض برخی نهادهای حکومتی مواجه شده و تهدید به شکستن سنگ را در پی داشته است.

این اقدام‌ها که در «باغ رضوان» رشت و بخش‌هایی از بهشت زهرا در تهران با فشار و تهدید رخ داده ، با واکنش خانواده‌ها همراه بوده است.

تخریب و مخدوش‌ کردن مزار کشته‌شدگان اعتراضات پیش‌تر نیز سابقه داشته است.

در سال‌های گذشته، گزارش‌هایی از آسیب زدن به سنگ مزار مجیدرضا رهنورد، سیاوش محمودی، کیان پیرفلک، زکریا خیال و آیلار حقی، منتشر شده بود.