سنگ مزار جاویدنام مبین قنبری در شهرستان خوی تخریب شد
تصاویر و اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد در ادامه اقدامات حکومت در مقابله با شهروندان معترض و خانوادههای جاویدنامان، سنگ مزار جاویدنام مبین قنبری در شهرستان خوی تخریب شده است.
قنبری، فوتبالیست ۲۰ ساله اهل خوی و بازیکن تیم امیدهای پیکان، پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان انقلاب ملی ایرانیان در تهران به ضرب گلوله ماموران سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. خانواده جاویدنام مبین قنبری، پیکرش را از کهریزک تحویل گرفتند.
او دهمین فوتبالیستی است که در جریان انقلاب ملی ایرانیان، به دست ماموران سرکوب جمهوری اسلامی کشته میشود.
به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، میثم ویسی و مجتبی ویسی، ساعت ۴ بامداد پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ در روستای «قلعه کهوش» شهرستان دالاهو با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند.
بر اساس این گزارش، این دو برادر پس از انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴ مخفیانه زندگی میکردند.
ههنگاو نوشت: «پناهگاه و محل اقامت این دو برادر به محاصره همهجانبه و سنگین نیروهای سپاه پاسداران درآمد و ماموران مسلح بدون هیچ گونه اخطار قبلی از چهار طرف به سوی این منزل مسکونی شلیک کردند و در پی این شلیکهای هدفمند، میثم و مجتبی ویسی در دم جان باختند.»
رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «یادداشت تفاهم آمریکا و ایران درباره تمدید ۶۰ روزه آتشبس حاصل شده است، اما ترامپ همچنان باید آن را تایید کند.»
پیشتر اکسیوس نیز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که مذاکرهکنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی به یک یادداشت تفاهم با مدت ۶۰ روزه برای تمدید آتشبس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران رسیدهاند، اما رییسجمهوری آمریکا، این متن را هنوز تایید نهایی نکرده است.
العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که توافق میان واشینگتن و تهران در دو مرحله انجام خواهد شد.
بر اساس این گزارش، مرحله نخست شامل امضای تفاهمنامه و برگزاری مراسم امضای آن در پاکستان خواهد بود.
وبسایت اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی و یک منبع منطقهای دخیل در تلاشهای میانجیگرانه میان تهران و واشینگتن گزارش داد که طرفین بر سر یک تفاهمنامه ۶۰ روزه برای تمدید آتشبس و آغاز مذاکرات به توافق رسیدهاند، اما دونالد ترامپ هنوز آن را تایید نکرده است.
این رسانه در گزارشی که عصر پنجشنبه هفت خرداد منتشر شد، به نقل از یکی از منابع آمریکایی نوشت که هدف این تفاهمنامه اولیه آوردن همه طرفها پای میز مذاکره است و جزییات آن در مذاکرات مشخص خواهد شد.
مقامهای آمریکایی به اکسیوس گفتند مفاد توافق تا روز سهشنبه تا حد زیادی مورد توافق قرار گرفته بود، اما هر دو طرف همچنان به تایید مقامهای ارشد نیاز داشتند.
آنها همچنین مدعی شدند که مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی بعدتر بازگشتند و گفتند تاییدیههای لازم را گرفتهاند و آماده امضا هستند. از سوی دیگر، مذاکرهکنندگان آمریکایی نیز جزییات توافق نهایی را برای ترامپ توضیح دادند، اما او بلافاصله آن را تایید نکرد.
یک مقام آمریکایی گفت: «رییسجمهوری به میانجیها اطلاع داد که میخواهد چند روزی درباره آن فکر کند.»
به گفته این مقامها، یادداشت تفاهم شامل تعهد جمهوری اسلامی به خودداری از پیگیری ساخت سلاح هستهای خواهد بود. همچنین در آن قید خواهد شد که نخستین موضوعاتی که در بازه زمانی ۶۰ روزه درباره آنها مذاکره میشود، چگونگی تعیین تکلیف اورانیوم با غنای بالای ایران و نحوه پرداختن به موضوع غنیسازی خواهد بود.
افزون بر اینها، آمریکا متعهد خواهد شد که در چارچوب مذاکرات، درباره کاهش تحریمها و آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی گفتوگو کند. این یادداشت تفاهم همچنین شامل بحث درباره سازوکاری برای کمک به ایران جهت آغاز دریافت کالاها و کمکهای بشردوستانه خواهد بود.
مقامهای آمریکایی در گفتوگو با اکسیوس، وجود هرگونه توافق جانبی یا بند محرمانهای درباره کاهش تحریمها یا انتقال منابع مالی به جمهوری اسلامی را رد کردند. یکی از آنها گفت: «هرچه ایرانیها بیشتر حاضر به امتیاز دادن باشند، بیشتر به دست خواهند آورد.»
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان بر آزادسازی داراییهای مسدودشده تاکید دارند.
جمهوری اسلامی چه میخواهد؟
علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، صبح پنجشنبه هفتم خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی روسیه گفت که تهران از واشینگتن میخواهد «تمام داراییهای مسدودشده» را آزاد کند. او افزود: «داراییهای ایران باید تماما و بدون قید و شرط به ایران بازگردانده شود.»
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد در مجلس، هم در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران، «تمام خطوط قرمز» منتسب به مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در مذاکرات را «نقضشده» خواند و به «تنگه هرمز، مساله هستهای و گرفتن غرامت» به عنوان مهمترین موارد نقضشده اشاره کرد.
او پیشبینی کرد: «آمریکا بعد از جام جهانی و انتخابات کنگره، دوباره به ما حمله میکند.»
همزمان با نهایی شدن مذاکرات میان دو طرف، درگیریهای محدودی در تنگه هرمز رخ داد؛ آمریکا دو سایت موشکپرانی جمهوری اسلامی را هدف قرار گرفت و تهران نیز در اقدامی تلافیجویانه کشورهای منطقه، از جمله یک پایگاههای هوایی آمریکا در کویت، را هدف قرار داد.
افزون بر این، وزارت خزانهداری ایالات متحده صبح پنجشنبه اعلام کرد که «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را که جمهوری اسلامی برای کنترل عبور کشتیها از تنگه هرمز ایجاد کرده، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
روسیه: آمریکا پیشنهاد انتقال اورانیوم غنیشده ایران را نپذیرفت
همزمان با این تحولات، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که با وجود آمادگی روسیه برای انتقال اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ایران به این کشور، آمریکا پیشنهاد روسیه را رد کرده است.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت: «آمریکا پیشنهاد روسیه درباره انتقال اورانیوم غنیشده ایران را که ماهها روی میز بوده، نپذیرفته است.»
او از هر دو طرف مناقشه خواست به درگیری نظامی باز نگردند و در عوض، گفتوگوها را ادامه دهند.
در هفتههای گذشته، احتمال انتقال بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی به روسیه یا چین، و همچنین رقیقسازی بخشی از آن در این کشورها از سوی منابع آگاه در رسانهها نقل شد.
تاکید اتحادیه اروپا بر ضرورت تکمیل مذاکرات کنونی
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ششم خرداد در پایان نشست غیررسمی وزیران خارجه این اتحادیه در قبرس گفت که هر توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، باید با مذاکرات عمیقتر درباره ذخایر هستهای و دیگر مسائل حیاتی مرتبط با امنیت منطقه تکمیل شود.
در کنار اظهارات و رویدادهایی که نشان میدهد آتشبس و روند رسیدن به تفاهم موقت همچنان شکننده است، فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، پنجشنبه به رسانههای ایران گفت «پیشرفت خوبی» در مذاکرات با آمریکا رخ داده و «اغلب پیشنهادات جمهوری اسلامی پذیرفته شده است».
او فزود: «مذاکرات پیشرفت کمی و کیفی قابلتوجهی داشته و برخی از ملاحظات جمهوری اسلامی باقی مانده که باید از سوی آمریکاییها انجام شود.»
دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد تصمیم این سازمان برای قرار دادن نام این کشور در فهرست سیاه مربوط به اتهامهای خشونت جنسی در مناطق درگیر جنگ را محکوم کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس این اقدام را «یک رسوایی اخلاقی» خواند.
وزارت خارجه اسرائیل نیز در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: «تصمیم شرمآور و مضحک سازمان ملل برای قرار دادن نهادهای اسرائیلی در ضمیمه گزارش مربوط به خشونت جنسی مرتبط با درگیریها، بار دیگر ماهیت واقعی سازمان ملل را نشان میدهد؛ نهادی سیاسیزده و فاسد که اصول بنیانگذاری خود را کنار گذاشته و هدف اصلی آن حمله سیستماتیک به اسرائیل است.»