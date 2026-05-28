فرماندار جم: یک هواگرد در آسمان این شهرستان هدف قرار گرفت
فرماندار جم اعلام کرد یک هواگرد در آسمان این شهرستان توسط نیروهای مسلح مورد اصابت قرار گرفته است.
به گفته او، هماکنون وضعیت شهرستان عادی است.
در همین حال، خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در بندرعباس گزارش داد که تا این لحظه رویداد خاصی در این شهر ثبت نشده و اگر انفجاری رخ داده، در سمت دریا بوده است؛ موضوعی که هنوز هیچ منبع رسمی آن را تایید نکرده است.
بر اساس گزارشها، صدای انفجار شنیدهشده در منطقه ۷ چاه شهرستان جم در استان بوشهر ناشی از مقابله پدافند با هواگردهای متخاصم بوده است.
جزئیات بیشتری درباره ماهیت این هواگرد یا خسارات احتمالی منتشر نشده است.
وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال دور جدیدی از تحریمها علیه دهها شرکت، فرد و شناور مرتبط با تجارت نفت و حملونقل دریایی ایران خبر داد. این تحریمها شبکهای از شرکتهای مستقر در آسیا و خاورمیانه را هدف قرار داده که واشینگتن آنها را به تسهیل صادرات نفت جمهوری اسلامی متهم میکند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) پنجشنبه هفتم خرداد اعلام کرد که یک فرد، ۱۶ شرکت و هشت کشتی را به فهرست تحریمهای خود افزوده است. این اقدامات در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶، که مبنای اصلی تحریمهای آمریکا علیه بخشهای مختلف اقتصاد ایران به شمار میرود، انجام شده است.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری، شرکتهای هدف تحریم در کشورها و مناطق مختلف از جمله هنگکنگ، چین، امارات متحده عربی، هند، قطر، سنگاپور، لیبریا و جزایر مارشال ثبت شدهاند و در حوزههای کشتیرانی، تجارت انرژی و خدمات بازرگانی فعالیت دارند.
در میان افراد تحریمشده، نام «سواروپ جایانتیلال باگرچا» شهروند هندی دیده میشود که به اتهام مشارکت در فعالیتهای مرتبط با شبکههای تحت تحریم حکومت ایران در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
بخش مهمی از تحریمهای جدید متوجه شرکتهای فعال در حوزه حملونقل دریایی است. از جمله شرکتهای تحریمشده میتوان به «اجیلیتی شیپینگ لیمیتد»،«آلت کپیتال پیتیای لیمیتد»، «کلاسی پانسی تریدینگ اند کانترکتینگ دبلیوالال»، «کریستال بلو اسکای اینک»، «اور شاینینگ لیمیتد»، «اچکی یوانهانگ شیپینگ لیمیتد»، «ریشاب تریاکسیم الالپی»، «سیفوم مارین لیمیتد»، «سمفونی شیپینگ اند مریتایم منیجمنت»، «تراستوک شیپینگ کو. لیمیتد» و «ونگارد مارین ونچرز اینک» اشاره کرد. آمریکا تاکید کرده که این شرکتها در مدیریت، مالکیت یا بهرهبرداری از ناوگانی از نفتکشها و کشتیهای تجاری دخیل بودهاند که برای انتقال محمولههای مرتبط با ایران به کار گرفته شدهاند.
همچنین پنج شرکت مستقر در هنگکنگ شامل «دامای تکنولوژی دولوپمنت لیمیتد»، «گروث تریدینگ کو. لیمیتد»، «مهدییف تریدینگ کو. لیمیتد»، «تیدا کو. لیمیتد» و «ورث سین انرژی لیمیتد» نیز به دلیل ارتباط با شبکه شرکت «سپهر انرژی جهاننما پارس» هدف تحریم قرار گرفتهاند. واشینگتن این شرکت را یکی از بازیگران فعال در تجارت انرژی ایران معرفی کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا علاوه بر شرکتها، هشت شناور را نیز به فهرست تحریمها افزود. این شناورها شامل نفتکشها و کشتیهای حمل مواد شیمیایی و گاز مایع هستند که تحت پرچم کشورهایی چون پاناما، کامرون، کومور، سنمارینو، پالائو و جزایر مارشال فعالیت میکنند.
از جمله شناورهای تحریمشده میتوان به نفتکشهای «RCELEBRA»، «THEA»، «ILL GAP» و «HAUNCAYO» اشاره کرد که به گفته آمریکا در شبکه حملونقل نفت ایران نقش داشتهاند.
با قرار گرفتن این اشخاص، شرکتها و شناورها در فهرست تحریمهای ویژه وزارت خزانهداری آمریکا، تمامی داراییها و منافع آنها در حوزه قضایی ایالات متحده مسدود میشود و شهروندان و شرکتهای آمریکایی از انجام هرگونه معامله با آنها منع خواهند شد. همچنین، شرکتهای خارجی که با این نهادها همکاری کنند، ممکن است در معرض تحریمهای ثانویه آمریکا قرار گیرند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که دولت آمریکا همچنان تلاش میکند مسیرهای صادرات نفت ایران و شبکههای مالی و لجستیکی مرتبط با آن را محدود کند؛ شبکههایی که تهران برای دور زدن تحریمهای بینالمللی و حفظ صادرات انرژی خود به آنها متکی است.
چهارشنبه ششم خرداد نیز وزارت خزانهداری آمریکا با صدور اطلاعیهای اعلام کرده بود که «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را که جمهوری اسلامی برای مدیریت عبور کشتیها از تنگه هرمز ایجاد کرده، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است؛ اقدامی که در ادامه تنشها بر سر کنترل این آبراه راهبردی و دریافت عوارض عبور کشتیها انجام میشود.
صبح پنجشنبه هفتم خرداد نیز اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد که این کشور دسترسی خطوط هوایی ایران به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیط را متوقف خواهد کرد.
بسنت در شبکه ایکس نوشت: «وزارت خزانهداری آمریکا کمپین "خشم اقتصادی" خود را علیه رژیم ایران ادامه میدهد. نیروهای آنها حقوق دریافت نمیکنند، پلیس سر کار حاضر نمیشود، و جزیره خارک تعطیل شده است. اقتصاد و ارز ایران در سقوط آزاد قرار دارند.»
او از محاصره دریایی جنوب ایران به عنوان «دیوار فولادی» نام برد و افزود: «ما همچنین دسترسی شرکتهای هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیط را متوقف خواهیم کرد. تنها یک نتیجه رضایتبخش در مذاکرات میتواند این روند نزولی را پایان دهد.»
سازمان «حقوق بشر برای ورزش» به همراه ائتلافی متشکل از ۳۴ نهاد جامعه مدنی از سراسر جهان، در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ با ارسال نامهای فوری به فیفا، نگرانیهای جدی خود را نسبت به بحران فزاینده حقوق بشر در فوتبال ایران و تداوم حضور عادی تیم ملی در رقابتهای فیفا مطرح کردهاند.
در این نامه با اشاره به بازداشتهای خودسرانه فوتبالیستهای ایرانی، گزارشهای تأییدشده درباره کشته شدن دستکم ۴۴ فوتبالیست در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴، حذف و سرکوب سیستماتیک زنان در فوتبال ایران، و نیز نگرانیها درباره حضور و نفوذ عوامل امنیتی دولتی در ساختار مدیریتی و همراهی تیم ملی،تأکید شده است که وضعیت کنونی با تعهدات حقوق بشری فیفا در تضاد قرار دارد.
در این نامه هشدار داده شده است که ادامه حضور عادی تیم ملی ایران در شرایط فعلی میتواند به مشروعیتبخشی به این وضعیت و تداوم آسیبهای سیستماتیک منجر شود.
بر اساس ماده ۳ اساسنامه فیفا و سیاست حقوق بشری این نهاد در چارچوب اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه کسبوکار و حقوق بشر، فیفا موظف است از نقضهای حقوق بشری مرتبط با فعالیتها و مسابقات خود پیشگیری کرده و نسبت به آنها اقدام کند.
این نامه با اشاره به سند محافظت از ورزشکاران فیفا (اصول ۲، ۱۱ و ۱۳)، تأکید کرده که فدراسیون جهانی فوتبال موظف است اقدامات لازم را در جهت حفاظت، کاهش ریسک و در صورت لزوم ارجاع این موارد به مراجع ذیصلاح اتخاذ کند.
علی تاجرنیا، رئیس هیئتمدیره باشگاه استقلال در واکنش به نامه پرسپولیس به مسعود پزشکیان، گفت: «نگاه ما این است که مسائل فوتبال باید درون فوتبال، درون فدراسیون و بین باشگاهها حل شود. باید تلاش کنیم فوتبال را به خارج از فضای فوتبال نبریم.»
او گفت: «اگر هم قرار شد لیگ برتر به اتمام نرسد، فکر میکنم این انتظار که استقلال بهعنوان صدرنشین، قهرمان معرفی شود، انتظار بیجایی نیست.»
روز گذشته فارس خبرگزاری فارس، گزارش داد نامه باشگاه پرسپولیس به مسعود پزشکیان، رییسجمهور دولت جمهوری اسلامی، وارد مرحله بررسی در نهاد ریاستجمهوری شده و در روزهای اخیر نشستهایی در این خصوص برگزار شده است.
به نوشته این رسانه، باشگاه پرسپولیس در نامهای خطاب به پزشکیان، به شرایط فوتبال و سهمیه آسیایی اعلام شده اعتراض کرده بود.
فارس نوشته که دو نفر از نمایندگان نهاد ریاستجمهوری در روزهای اخیر با حدادی، مدیرعامل پرسپولیس، جلسهای داشتهاند و به زودی پس از جمعبندی مباحث مطرحشده، گزارش نهایی خود را به مسعود پزشکیان ارائه میدهند تا درباره درخواستهای مطرحشده تصمیمگیری شود.
تاجرنیا گفت: «تلاشهایی از طرف برخی دوستان در فدراسیون صورت گرفت که اسامی تیمها دیرتر برای AFC ارسال شود. ما باز هم صبورانه این موضوع را تحمل کردیم، اما در نهایت AFC طبق مقررات خودش اعلام کرد که این معرفی باید در تاریخ ۱۰ خرداد انجام شود.»
او گفت: «اگر فدراسیون به هر دلیلی تصمیم بگیرد بازیها بعد از جام جهانی برگزار شود، ما هم تسلیم هستیم و ادامه بازیها را، البته به همان شکل بازیهای باقیمانده، انجام میدهیم. اما اگر قرار باشد به هر دلیلی این امکانپذیر نباشد، روشهای دیگری که غیرمعمول است و عمدتاً نگاه عدالتطلبانه هم ندارد، طبیعتاً نمیتواند خیلی مورد قبول باشد.»