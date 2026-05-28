دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) پنجشنبه هفتم خرداد اعلام کرد که یک فرد، ۱۶ شرکت و هشت کشتی را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. این اقدامات در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶، که مبنای اصلی تحریم‌های آمریکا علیه بخش‌های مختلف اقتصاد ایران به شمار می‌رود، انجام شده است.

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری، شرکت‌های هدف تحریم در کشورها و مناطق مختلف از جمله هنگ‌کنگ، چین، امارات متحده عربی، هند، قطر، سنگاپور، لیبریا و جزایر مارشال ثبت شده‌اند و در حوزه‌های کشتیرانی، تجارت انرژی و خدمات بازرگانی فعالیت دارند.

در میان افراد تحریم‌شده، نام «سواروپ جایانتیلال باگرچا» شهروند هندی دیده می‌شود که به اتهام مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با شبکه‌های تحت تحریم حکومت ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است.

بخش مهمی از تحریم‌های جدید متوجه شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل دریایی است. از جمله شرکت‌های تحریم‌شده می‌توان به «اجیلیتی شیپینگ لیمیتد»،«آلت کپیتال پی‌تی‌ای لیمیتد»، «کلاسی پانسی تریدینگ اند کانترکتینگ دبلیو‌ال‌ال»، «کریستال بلو اسکای اینک»، «اور شاینینگ لیمیتد»، «اچ‌کی یوان‌هانگ شیپینگ لیمیتد»، «ریشاب تری‌اکسیم ال‌ال‌پی»، «سی‌فوم مارین لیمیتد»، «سمفونی شیپینگ اند مریتایم منیجمنت»، «تراستوک شیپینگ کو. لیمیتد» و «ونگارد مارین ونچرز اینک» اشاره کرد. آمریکا تاکید کرده که این شرکت‌ها در مدیریت، مالکیت یا بهره‌برداری از ناوگانی از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری دخیل بوده‌اند که برای انتقال محموله‌های مرتبط با ایران به کار گرفته شده‌اند.

همچنین پنج شرکت مستقر در هنگ‌کنگ شامل «دامای تکنولوژی دولوپمنت لیمیتد»، «گروث تریدینگ کو. لیمیتد»، «مهدی‌یف تریدینگ کو. لیمیتد»، «تیدا کو. لیمیتد» و «ورث سین انرژی لیمیتد» نیز به دلیل ارتباط با شبکه شرکت «سپهر انرژی جهان‌نما پارس» هدف تحریم قرار گرفته‌اند. واشینگتن این شرکت را یکی از بازیگران فعال در تجارت انرژی ایران معرفی کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر شرکت‌ها، هشت شناور را نیز به فهرست تحریم‌ها افزود. این شناورها شامل نفتکش‌ها و کشتی‌های حمل مواد شیمیایی و گاز مایع هستند که تحت پرچم کشورهایی چون پاناما، کامرون، کومور، سن‌مارینو، پالائو و جزایر مارشال فعالیت می‌کنند.

از جمله شناورهای تحریم‌شده می‌توان به نفتکش‌های «RCELEBRA»، «THEA»، «ILL GAP» و «HAUNCAYO» اشاره کرد که به گفته آمریکا در شبکه حمل‌ونقل نفت ایران نقش داشته‌اند.

با قرار گرفتن این اشخاص، شرکت‌ها و شناورها در فهرست تحریم‌های ویژه وزارت خزانه‌داری آمریکا، تمامی دارایی‌ها و منافع آنها در حوزه قضایی ایالات متحده مسدود می‌شود و شهروندان و شرکت‌های آمریکایی از انجام هرگونه معامله با آنها منع خواهند شد. همچنین، شرکت‌های خارجی که با این نهادها همکاری کنند، ممکن است در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار گیرند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولت آمریکا همچنان تلاش می‌کند مسیرهای صادرات نفت ایران و شبکه‌های مالی و لجستیکی مرتبط با آن را محدود کند؛ شبکه‌هایی که تهران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و حفظ صادرات انرژی خود به آنها متکی است.

چهارشنبه ششم خرداد نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را که جمهوری اسلامی برای مدیریت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد کرده، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است؛ اقدامی که در ادامه تنش‌ها بر سر کنترل این آبراه راهبردی و دریافت عوارض عبور کشتی‌ها انجام می‌شود.

صبح پنجشنبه هفتم خرداد نیز اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد که این کشور دسترسی خطوط هوایی ایران به خدمات فرود، سوخت‌گیری و فروش بلیط را متوقف خواهد کرد.

بسنت در شبکه ایکس نوشت: «وزارت خزانه‌داری آمریکا کمپین "خشم اقتصادی" خود را علیه رژیم ایران ادامه می‌دهد. نیروهای آنها حقوق دریافت نمی‌کنند، پلیس سر کار حاضر نمی‌شود، و جزیره خارک تعطیل شده است. اقتصاد و ارز ایران در سقوط آزاد قرار دارند.»

او از محاصره دریایی جنوب ایران به عنوان «دیوار فولادی» نام برد و افزود: «ما همچنین دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوخت‌گیری و فروش بلیط را متوقف خواهیم کرد. تنها یک نتیجه رضایت‌بخش در مذاکرات می‌تواند این روند نزولی را پایان دهد.»

