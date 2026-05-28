در پی شنیده شدن صدای چند انفجار در بندرعباس، مقامهای آمریکایی اعلام کردند ارتش آمریکا چند پهپاد ایرانی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون و یک سایت نظامی مرتبط با پرتاب پهپاد را هدف قرار داده است؛ رخدادی که میتواند مذاکرات تهران و واشینگتن را پیچیدهتر کند.
در حالی که گزارشها از شنیده شدن صدای چند انفجار و فعال شدن پدافند هوایی در اطراف بندرعباس حکایت دارد، مقامهای آمریکایی اعلام کردند نیروهای ایالات متحده در واکنش به آنچه «تهدید علیه نیروهای آمریکایی و تردد تجاری در تنگه هرمز» توصیف شده، چند هدف مرتبط با پهپادهای جمهوری اسلامی را هدف قرار دادهاند.
یک مقام آمریکایی در گفتوگو با سیبیاس این عملیات را «دفاعی» توصیف کرد و گفت حمله علیه یک سایت نظامی انجام شده که تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و مسیرهای تجاری در تنگه هرمز بوده است. او در عین حال تاکید کرد آتشبس میان حکومت ایران و آمریکا همچنان برقرار است.
رویترز نیز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ارتش ایالات متحده چند عملیات علیه سایتهای نظامی و پهپادهای ایران انجام داده است. این مقام گفت نیروهای آمریکایی چند پهپاد ایرانی را که تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و ترافیک دریایی تجاری محسوب میشدند، رهگیری و سرنگون کردهاند.
همزمان، اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت جمهوری اسلامی چهار پهپاد انتحاری را به سمت یک کشتی تجاری آمریکایی پرتاب کرده بود، اما ارتش آمریکا این پهپادها را ساقط و یک سکوی دیگر پرتاب پهپاد ایران را نیز پیش از شلیک هدف قرار داده است.
آسوشیتدپرس نیز به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد نیروهای سنتکام یک ایستگاه کنترل زمینی پهپادها در بندرعباس را هدف قرار دادهاند؛ مرکزی که به گفته این مقامها در آستانه پرتاب پنجمین پهپاد بوده است.
این تحولات پس از آن رخ داد که رسانههای ایران بامداد پنجشنبه هفتم خرداد از شنیده شدن صدای سه انفجار در شرق بندرعباس خبر دادند. گزارشها حاکی بود پدافند هوایی برای چند دقیقه فعال شده و مقامهای محلی در حال بررسی منشا صداها هستند.
با این حال، خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی در ارتباط زنده اعلام کرده بود با وجود شنیده شدن صداها، «نشانهای از انفجار» در بندرعباس مشاهده نشده و هیچ مقام رسمی نیز منشا این صداها را تایید نکرده است.
در سوی دیگر، خبرگزاری تسنیم، وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، به نقل از یک منبع نظامی نامشخص اعلام کرد نیروهای آمریکایی پس از آنکه سپاه پاسداران با یک «نفتکش آمریکایی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشت» مقابله کرد، مناطقی در اطراف بندرعباس را هدف قرار دادهاند.
این حملات در حالی رخ میدهد که مذاکرات تهران و واشینگتن بر سر یک توافق احتمالی همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، روز چهارشنبه ششم خرداد گفت حکومت ایران «در شرایط فرسایشی مذاکره میکند» و در عین حال ابراز اطمینان کرد که دستیابی به توافق نزدیک است، هرچند مقامهای آمریکایی اذعان کردهاند حملات اخیر میتواند روند مذاکرات را پیچیدهتر کند.
این مقام که نامش فاش نشده جزئیات بیشتری درباره زمان یا میزان خسارت ارائه نکرد.
