غریبآبادی: اجازه نمیدهیم آمریکا حاکمیت ما بر تنگه هرمز را تضعیف کند
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه در گفتوگو با رسانههای ایران با «شیطنت» خواندن صدای انفجارهای بامداد پنجشنبه ۷ خرداد، گفت: «اجازه نمیدهیم آمریکا با اقدامات نظامی گامی در جهت تضعیف حاکمیت ما بر تنگه هرمز بردارد».
خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش «موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک» نوشت هرگونه درگیری میان آمریکا و چین بر سر تایوان میتواند خطر تشدید تنش تا سطح هستهای را به همراه داشته باشد.
به گزارش رویترز که پنجشنبه هفتم خرداد منتشر شد، این اندیشکده معتقد است جهان در آستانه یک رقابت تسلیحات هستهای جدید قرار دارد که منطقه آسیا-اقیانوسیه در مرکز آن خواهد بود.
در ارزیابی ۱۵۶ صفحهای این اندیشکده آمده است: «کشورهای منطقه و بازیگران دارای منافع راهبردی در حال گسترش زرادخانههای هستهای خود هستند. کشورهای فاقد سلاح هستهای نیز به دنبال توسعه تواناییهای حملات متعارف دوربرد هستند. این دو روند، ثبات راهبردی را به چالش میکشند.»
موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک (آیآیاساس) یک اندیشکده مستقر در لندن است که به ارائه پژوهشها و تحلیلهای راهبردی در حوزه امور امنیتی و دفاعی میپردازد.
این گزارش در آستانه برگزاری اجلاس «گفتوگوی شانگریلا» در سنگاپور منتشر شد؛ رویدادی که بزرگترین نشست دفاعی سالانه در آسیا محسوب میشود و از هشت تا ۱۰ خردادماه به میزبانی این اندیشکده لندنی برپا خواهد شد.
در این نشست غیررسمی، طیف گستردهای از مقامها شامل وزیران دفاع، فرماندهان نظامی، روسای دستگاههای اطلاعاتی و دیپلماتها در کنار تحلیلگران و فعالان صنایع تسلیحاتی گرد هم میآیند تا چالشهای امنیتی را بررسی کنند.
به گزارش رویترز، انتظار میرود «جنگ ایران، مناقشه تایوان و تردیدها درباره میزان پایبندی آمریکا به تعهداتش در منطقه»، از محورهای اصلی این نشست باشند.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در این رویداد حاضر خواهد بود، اما حضور دونگ جون، وزیر دفاع چین، هنوز قطعی نشده است.
چین، تایوان را بخشی از قلمروی خود میداند و بارها تهدید کرده در صورت لزوم، برای الحاق این جزیره به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد.
۲۴ اردیبهشت، شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، در پکن هشدار داد اگر مساله تایوان بهدرستی مدیریت نشود، روابط پکن و واشینگتن ممکن است به سطحی «بسیار خطرناک» برسد و حتی به برخورد یا درگیری بینجامد.
او تاکید کرد تایوان مهمترین موضوع در روابط پکن و واشینگتن به شمار میرود.
رویترز نوشت دیدار شی و ترامپ نگرانیهایی را در تایوان درباره میزان پایبندی آمریکا به دفاع از این جزیره برانگیخته است.
احتمال تبدیل مناقشه به یک جنگ تمامعیار
در ادامه گزارش موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک آمده است که هرگونه درگیری نظامی میان آمریکا و چین بر سر تایوان میتواند به بحرانی گسترده و حتی هستهای تبدیل شود.
بر اساس این گزارش، اهداف دو طرف در صورت وقوع این درگیری احتمالی متفاوت خواهد بود؛ چین تلاش خواهد کرد آمریکا و متحدانش را از منطقه دور نگه دارد، در حالی که واشینگتن بر تقویت توان دفاعی و «تابآوری» تایوان تمرکز خواهد کرد.
این اندیشکده تاکید کرد شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد آمریکا و چین بر سر قواعد درگیری و سازوکارهای جلوگیری از تشدید بحران به تفاهم رسیدهاند.
به گفته این اندیشکده، احتمال هدف قرار گرفتن سامانههای حیاتی فرماندهی، کنترل، ارتباطات، اطلاعات، نظارت و شناسایی دو طرف میتواند خطر گسترش درگیری را افزایش دهد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد که این کشور دسترسی دو خط هوایی ایران به محلهای فرود، سوختگیری و فروش بلیت را متوقف خواهد کرد.
بسنت پنجشنبه در شبکه ایکس نوشت: «وزارت خزانهداری آمریکا کمپین "خشم اقتصادی" خود را علیه رژیم ایران ادامه میدهد. نیروهای آنها حقوق دریافت نمیکنند، پلیس سر کار حاضر نمیشود، و جزیره خارک تعطیل شده است. اقتصاد و ارز ایران در سقوط آزاد قرار دارند.»
او سازمانی را که جمهوری اسلامی برای مدیریت تنگه هرمز ایجاد کرده «یک شوخی» توصیف کرد و یادآور شد که آمریکا این سازمان را تحریم کرده است.
بسنت نوشت: «ما به هر نهاد شرکتی یا دولتی هشدار دادهایم که از پرداخت عوارض یا پنهان کردن آنها بهعنوان پرداختهای کمکرسانی خودداری کنند.»
او از محاصره دریایی جنوب ایران به عنوان «دیوار فولادی» نام برد و افزود: «ما همچنین دسترسی هر دو شرکت هواپیمایی ایرانی به محلهای فرود، سوختگیری و فروش بلیت را متوقف خواهیم کرد. تنها یک نتیجه رضایتبخش در مذاکرات میتواند این روند نزولی را پایان دهد.»
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد نوار بهداشتی در ماههای اخیر جهش قیمت شدیدی را تجربه کرده است و برخی مدلهای تولید داخل و وارداتی، طی یک سال گذشته بهطور میانگین حدود ۳۰۰ درصد گرانتر شدهاند.
۲۸ می هر سال، برابر با هفتم خرداد، بهعنوان «روز جهانی بهداشت قاعدگی» نامگذاری شده است.
به بهانه این مناسبت، کارشناسان همه ساله نکاتی را درباره استانداردهای جهانی استفاده از لوازم بهداشتی مورد استفاده زنان مطرح میکنند.
بر اساس توصیهها، نوار بهداشتی باید از موادی با قدرت جذب مناسب، تهویه کافی و حداقل میزان مواد حساسیتزا تولید شود.
بسیاری از کشورها محصولات بهداشت قاعدگی را در دسته کالاهای ضروری سلامت قرار میدهند.
تداوم روند افزایش قیمت کالاهای بهداشتی زنان میتواند بخشی از مصرفکنندگان را به استفاده طولانیتر از نوار بهداشتی، خرید محصولات بیکیفیت یا استفاده از جایگزینهای غیربهداشتی سوق دهد. موضوعی که مستقیما سلامت زنان را تحت تاثیر قرار میدهد.
افزایش قیمت برندهای وارداتی
این تغییر قیمتها تنها به یک یا دو برند محدود نیست و از محصولات اقتصادی تا نمونههای گرانتر بازار را در بر گرفته است.
«آلویز» بهعنوان یکی از معدود برندهای وارداتی موجود در بازار، یکی از بیشترین رشد قیمتها را ثبت کرده است.
بسته هفت عددی آلویز که سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار تومان بود، حالا تا حدود ۶۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
این تغییر قیمت، برابر با ۴۰۰ درصد افزایش است.
قیمت بستههای بزرگتر و حدود ۶۰ عددی این برند نیز در برخی مدلها به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و کاهش تنوع برندهای خارجی، از مهمترین دلایل رشد قیمت در این بخش است.
برندهای داخلی، دور از دسترستر از گذشته
هر چند برندهای داخلی همچنان نسبت به نمونه وارداتی قیمت پایینتری دارند، اما بررسیها نشان میدهد این محصولات نیز طی یک سال گذشته با رشد قیمت قابل توجه مواجه شدهاند.
برند داخلی «مایلیدی» اواخر اردیبهشت امسال نسبت به بهار سال گذشته حدود ۳۲۹ درصد افزایش قیمت داشته است.
بهای بسته هفت عددی این نوار بهداشتی از ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۶۵ هزار تومان رسیده است.
قیمت بسته هفت عددی برند «پنبهریز» هم در این بازه زمانی با حدود ۲۲۵ درصد افزایش قیمت، از حدود ۴۰ هزار تومان به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده است.
بستههای ۱۰ عددی و سایز بزرگتر همین برند اکنون با قیمتی بین ۱۵۵ تا ۱۷۰ هزار تومان به فروش میرسند.
برند «تافته» با حدود ۴۳۰ درصد افزایش قیمت در این بازه زمانی یک ساله، از ۲۱ هزار تومان به ۱۱۲ هزار تومان رسیده است.
قیمت نوار بهداشتی ایرانی «نانسی»، زیرمجموعه گلرنگ، با بیش از ۱۳۳ درصد افزایش، از ۶۰ هزار تومان به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.
«مولپد» نیز اگرچه یک برند ترکیهای است، اما بهدلیل تولید بخشی از زیرمجموعههایش در داخل ایران، همچنان در رده گزینههای اقتصادیتر بازار قرار میگیرد.
بسته هشت عددی این برند نوار بهداشتی از حدود ۱۵ هزار تومان در اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به ۵۷ هزار تومان رسیده است که رشدی ۲۸۰ درصدی نشان میدهد.
بسته ۱۰ عددی پنبهای مولپد اکنون با قیمت ۱۱۹ هزار تومان فروخته میشود.
برآورد هزینه سالانه نوار بهداشتی و معاینههای پزشکی برای یک زن
با فرض مصرف میانگین دو بسته نوار بهداشتی هفت تا ۱۰ عددی در هر دوره قاعدگی، یک زن در طول سال به حدود ۲۴ بسته نوار بهداشتی نیاز دارد.
بر اساس قیمت کالاهای موجود در بازار، میانگین هزینه سالانه استفاده از نوار بهداشتی ایرانی که سال گذشته حدود ۸۵۰ هزار تومان برآورد میشد، حالا به حدود سه میلیون تومان رسیده است. یعنی افزایشی در حدود ۲۵۳ درصد.
در برندهای وارداتی مانند «آلویز» نیز با در نظر گرفتن بسته هفت عددی، هزینه سالانه استفاده از نوار بهداشتی از حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
این تغییر، از رشد حدود ۳۹۷ درصدی هزینه این محصول در کمتر از یک سال حکایت دارد.
در کنار این موارد، هزینه چکاب و معاینه سالانه سلامت زنان نیز افزایش یافته است.
سونوگرافی اندومتریوز در مراکز خصوصی بین یکونیم تا چهار و نیم میلیون تومان است.
ماموگرافی در مراکز خصوصی بیش از سه میلیون تومان است.
پاپ اسمیر عادی از ۷۰۰ هزار تومان در بهار سال گذشته به دو میلیون تومان رسیده است.
پاپ اسمیر اچپیوی نیز در این بازه زمانی یک ساله از دو میلیون به هشت میلیون تومان افزایش یافته است.
کارشناسان حوزه سلامت زنان معتقدند گرانی محصولات بهداشتی زنان فقط به معنای افزایش هزینه خانوار نیست و میتواند مستقیما سلامت زنان را تحت تاثیر قرار دهد.
ادامه روند فعلی ممکن است دسترسی بخشی از مصرفکنندگان به محصولات بهداشتی استاندارد را دشوارتر کند. موضوعی که خطر بروز حساسیت، التهاب پوستی، عفونت و مشکلات دستگاه تناسلی را افزایش میدهد.
کیانا کثیری، پزشک خانواده، در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد در کشورهایی که فقر و نابرابری جنسیتی بیشتر است، زنان بیش از دیگران با مشکلات ناشی از دسترسی محدود به محصولات بهداشت قاعدگی مواجه میشوند.
به گفته او، رعایت نکردن بهداشت در دوران قاعدگی میتواند باعث بروز حساسیت، عفونتهای باکتریایی و قارچی و حتی عفونت مجاری ادرار شود.
کثیری تاکید کرد در شرایطی که برخی زنان توانایی خرید مستمر نوار بهداشتی را ندارند، استفاده از پارچههای نخی تمیز، تعویض مداوم و شستوشوی مناسب، میتواند گزینهای کمخطرتر باشد.
او همچنین هشدار داد نگرانیهایی درباره تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تولید بر کیفیت برخی محصولات موجود در بازار مطرح شده است.
با افزایش تنشها میان روسیه و کشورهای اروپایی به ویژه بر سر جنگ اوکراین، مسکو و برخی پایتختها در اروپا سفیران یکدیگر را احضار کردند.
وزارت امور خارجه فنلاند پنجشنبه هفت خرداد اعلام کرد که سفیر روسیه را برای ارائه توضیح درباره یک هواپیمای نظامی احضار کرده است؛ هواپیمایی که فنلاند مظنون است چهارشنبه حریم هوایی این کشور را نقض کرده باشد.
چندین کشور اتحادیه اروپا پس از آنکه مسکو دوشنبه به خارجیها هشدار داد که کییف را ترک کنند، سفیران روسیه را احضار کردند.
ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک، چهارشنبه گفت بلژیک سفیر روسیه را احضار کرده است. او همچنین گفت: «تهدید سفارتخانهها دیپلماسی نیست، بلکه ارعاب است. و این نقض آشکار حقوق بینالملل و کنوانسیون وین است».
وزیر امور خارجه بلژیک افزود که این کشور «در کییف خواهد ماند و مرعوب نخواهد شد.»
وزارت امور خارجه آلمان نیز سهشنبه در شبکه ایکس اعلام کرد که سفیر روسیه را بهدلیل حملات این کشور به اوکراین و همچنین درخواست مسکو از برلین برای ترک سفارتش در کییف، احضار کرده است.
همچنین سفارت آمریکا در کییف پنجشنبه اعلام کرد که همچنان باز است و گزارشها درباره تغییر در فعالیتهایش را رد کرد.
برخی رسانههای اوکراینی پنجشنبه به اظهارات کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، استناد کردند که گفته بود سفارت آمریکا پایتخت را ترک کرده است.
کالاس پنجشنبه در حاشیه نشست اتحادیه اروپا در قبرس به خبرنگاران گفت که تمامی سفارتخانههای خارجی در کییف، به جز یکی، تهدید حملات از سوی مسکو را نادیده گرفتهاند.
او گفت: «چیزی که دیروز از اوکراین شنیدیم این بود که همه سفارتخانهها ماندند، به جز یکی. همه اروپاییها ماندند. آمریکا رفت.»
دمیترو لیتوین، مشاور ارتباطات ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، به خبرنگاران گفت که اوکراین شنیده است برخی دیپلماتهای آمریکایی همزمان با آخرین حمله گسترده روسیه در روز یکشنبه، کییف را ترک کردهاند.
او افزود که اوکراین از تمامی سفارتخانههایی که در کییف فعالیت و از اوکراین حمایت میکنند، سپاسگزار است.
نماینده سفارت آمریکا در کییف از اظهارنظر درباره سخنان لیتوین خودداری کرد.
طبق پست منتشرشده در شبکههای اجتماعی سفارت، جولی دیویس، کاردار موقت آمریکا در کییف، آخر هفته برای شرکت در رویدادی در لویو حضور داشت.
سفارت آمریکا در پیام خود در ایکس اعلام کرد: «وزارت امور خارجه هیچ اولویتی بالاتر از امنیت و ایمنی آمریکاییها ندارد و بهطور منظم وضعیت امنیتی سفارت کییف را بازبینی میکند.»
همچنین، روسیه پنجشنبه اعلام کرد که سفیر لوکزامبورگ را احضار کرده تا نسبت به نبش قبر بقایای آندری ملنیک، رهبر ملیگرای اوکراینی در دوران جنگ جهانی دوم که مسکو او را «همکار نازیها» توصیف کرد، اعتراض کند.
ملنیک که در برابر اتحاد جماهیر شوروی در کنار آلمان نازی قرار گرفته بود، دوشنبه پس از انتقال بقایایش از لوکزامبورگ، همراه با همسرش با تشریفات دولتی در نزدیکی کییف دوباره دفن شد.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، گفت که مسکو این خاکسپاری مجدد را نشانهای از بیاحترامی به میلیونها قربانی آلمان نازی میداند.