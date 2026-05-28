به گزارش رویترز که پنج‌شنبه هفتم خرداد منتشر شد، این اندیشکده معتقد است جهان در آستانه یک رقابت تسلیحات هسته‌ای جدید قرار دارد که منطقه آسیا-اقیانوسیه در مرکز آن خواهد بود.

در ارزیابی ۱۵۶ صفحه‌ای این اندیشکده آمده است: «کشورهای منطقه و بازیگران دارای منافع راهبردی در حال گسترش زرادخانه‌های هسته‌ای خود هستند. کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای نیز به دنبال توسعه توانایی‌های حملات متعارف دوربرد هستند. این دو روند، ثبات راهبردی را به چالش می‌کشند.»

موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (آی‌آی‌اس‌اس) یک اندیشکده مستقر در لندن است که به ارائه پژوهش‌ها و تحلیل‌های راهبردی در حوزه امور امنیتی و دفاعی می‌پردازد.

این گزارش در آستانه برگزاری اجلاس «گفت‌وگوی شانگری‌لا» در سنگاپور منتشر شد؛ رویدادی که بزرگ‌ترین نشست دفاعی سالانه در آسیا محسوب می‌شود و از هشت تا ۱۰ خردادماه به میزبانی این اندیشکده لندنی برپا خواهد شد.

در این نشست غیررسمی، طیف گسترده‌ای از مقام‌ها شامل وزیران دفاع، فرماندهان نظامی، روسای دستگاه‌های اطلاعاتی و دیپلمات‌ها در کنار تحلیلگران و فعالان صنایع تسلیحاتی گرد هم می‌آیند تا چالش‌های امنیتی را بررسی کنند.

به گزارش رویترز، انتظار می‌رود «جنگ ایران ، مناقشه تایوان و تردیدها درباره میزان پایبندی آمریکا به تعهداتش در منطقه»، از محورهای اصلی این نشست باشند.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در این رویداد حاضر خواهد بود، اما حضور دونگ جون، وزیر دفاع چین، هنوز قطعی نشده است.

چین، تایوان را بخشی از قلمروی خود می‌داند و بارها تهدید کرده در صورت لزوم، برای الحاق این جزیره به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد.

۲۴ اردیبهشت، شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، در دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، در پکن هشدار داد اگر مساله تایوان به‌درستی مدیریت نشود، روابط پکن و واشینگتن ممکن است به سطحی «بسیار خطرناک» برسد و حتی به برخورد یا درگیری بینجامد.

او تاکید کرد تایوان مهم‌ترین موضوع در روابط پکن و واشینگتن به شمار می‌رود.

رویترز نوشت دیدار شی و ترامپ نگرانی‌هایی را در تایوان درباره میزان پایبندی آمریکا به دفاع از این جزیره برانگیخته است.

احتمال تبدیل مناقشه به یک جنگ تمام‌عیار

در ادامه گزارش موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک آمده است که هرگونه درگیری نظامی میان آمریکا و چین بر سر تایوان می‌تواند به بحرانی گسترده و حتی هسته‌ای تبدیل شود.

بر اساس این گزارش، اهداف دو طرف در صورت وقوع این درگیری احتمالی متفاوت خواهد بود؛ چین تلاش خواهد کرد آمریکا و متحدانش را از منطقه دور نگه دارد، در حالی که واشینگتن بر تقویت توان دفاعی و «تاب‌آوری» تایوان تمرکز خواهد کرد.

این اندیشکده تاکید کرد شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد آمریکا و چین بر سر قواعد درگیری و سازوکارهای جلوگیری از تشدید بحران به تفاهم رسیده‌اند.

به گفته این اندیشکده، احتمال هدف قرار گرفتن سامانه‌های حیاتی فرماندهی، کنترل، ارتباطات، اطلاعات، نظارت و شناسایی دو طرف می‌تواند خطر گسترش درگیری را افزایش دهد.