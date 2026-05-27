بازگشت محدود اینترنت بین‌المللی در ایران پس از نزدیک به سه ماه قطع گسترده، به اختلافی تازه در ساختار حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

جریان‌های تندرو، دولت مسعود پزشکیان را متهم کرده‌اند که نهادهای امنیتی و سایبری را دور زده است.

بنا به گزارش‌ها، اختلاف‌ها بر سر ستادی شکل گرفته که به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، برای تصمیم‌گیری درباره نحوه بازگشت اینترنت جهانی تشکیل شده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران نیز مشروعیت حقوقی این روند را زیر سوال برده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است محدودیت‌های اینترنتی پس از اعتراض‌ها و در ادامه حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران تشدید شد و حدود سه ماه ادامه داشت.

نهادهای ناظر اینترنتی گفته‌اند دسترسی کاربران ایرانی همچنان با اختلال و محدودیت همراه است.