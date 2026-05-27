ویندوارد: ۱۳ نفتکش «خاموش» حامل حدود ۲۲ میلیون بشکه نفت در نزدیکی چابهار مستقر شدهاند
شرکت اطلاعات دریایی ویندوارد اعلام کرد ۱۳ نفتکش «خاموش» شامل ۹ نفتکش بسیار بزرگ و چهار نفتکش سوئزمکس در نزدیکی سواحل چابهار شناسایی شدهاند که به احتمال زیاد محموله کامل نفت یا میعانات گازی حمل میکنند.
بر اساس این گزارش، این کشتیها هیچ سیگنال ایآیاس یا سامانه شناسایی خودکار ارسال نمیکنند و بررسی تصاویر و دادههای دریایی نشان میدهد در بازه زمانی مورد بررسی هیچ نشانهای از حرکت یا عبور آنها ثبت نشده است.
ویندوارد اعلام کرد این نفتکشها در موقعیتی راهبردی در شرق تنگه هرمز مستقر شدهاند تا صادرات نفت به بازارهای آسیایی را بدون عبور مستقیم از تنگه هرمز تسهیل کنند.
این شرکت برآورد کرده است مجموع محموله این نفتکشها حدود ۲۲ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی باشد.
ویندوارد همچنین اعلام کرد تجمع این نفتکشها نشاندهنده افزایش اهمیت چابهار بهعنوان یک مرکز ذخیرهسازی دریایی برای صادرات نفت خارج از محدوده تنگه هرمز است.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی عنوان کرد به «سند غیر رسمی اولیه از چارچوب ۱۴ بندی» تفاهم با آمریکا دست یافته که در آن آمده است پیشنویس توافق به بازگشایی کشتیرانی در هرمز و پایان محاصره دریایی منجر میشود.
صدا و سیما در این گزارش اعلام کرد: «بر اساس این سند، آمریکا تعهد داده است نیروهای نظامی این کشور از محیط پیرامونی ایران خارج شوند، اما مشخص نیست این تعهد شامل نیروهای اعزامی به منطقه میشود یا نیروهای مستقر در پایگاهها و این موضوع نیاز به مذاکره دارد.»
بر اساس این گزارش، مدیریت مسیر عبور و مرور کشتیها، بازرسی یا عدم بازرسی آنها و دریافت عوارض، همچنان در اختیار جمهوری اسلامی خواهد ماند و با همکاری عمان انجام خواهد شد.
پلتفرم تحقیقات و دفاع سایبری «رازنت» پس از بررسی گزارش اخیر افغانستاناینترنشنال درباره همکاری فنی طالبان و جمهوری اسلامی برای توسعه یک اپلیکیشن، هشدار داد این برنامه میتواند به «مسالهای جدی» در حوزه امنیت کاربران، حریم خصوصی و رصد دیجیتال تبدیل شود.
رازنت چهارشنبه ششم خرداد با اشاره به گزارش افغانستاناینترنشنال نوشت «همکاری احتمالی میان دو ساختار اقتدارگرا که هر دو سابقه یا انگیزه روشن برای کنترل اطلاعات، محدود کردن جامعه مدنی و زیر نظر گرفتن مخالفان دارند»، موضوعی حساسیتبرانگیز است.
رازنت افزود در پی انتشار این گزارش، اپلیکیشن صفحهکلید وابسته به رادیو و تلویزیون افغانستان، موسوم به «کیبورد ملی»، را مورد بررسی قرار داد.
این ارزیابی با استفاده از روش «تحلیل ایستا» انجام گرفت که «کد، مجوزها، نقاط ارتباطی، دادههای سختکدشده، لاگها و ساختار امنیتی اپلیکیشن» را شامل میشد.
این پلتفرم امنیت سایبری خبر داد بر اساس ارزیابیهای صورتگرفته، این اپلیکیشن «بهدلیل ماهیتش بهعنوان کیبورد و بهدلیل ضعفهای امنیتی شناساییشده، برای کاربران بسیار نگرانکننده است».
افغانستاناینترنشنال ۱۷ اردیبهشت به نقل از منابع آگاه گزارش داد طالبان و جمهوری اسلامی در توسعه یک اپلیکیشن تلفن همراه همکاری کردهاند که طبق اطلاعات رسیده، از توانایی رصد کاربران داخل افغانستان برخوردار است.
منابع آگاه هشدار دادند این اپلیکیشن دارای قابلیتهای نظارتی و امنیتی است و احتمالا امکان دسترسی به تلفنهای همراه و دستگاههای متصل به اینترنت کاربران را فراهم میکند.
خطر افشای گذرواژهها و پیامهای خصوصی
به گزارش رازنت، بررسی فنی «کیبورد ملی» طالبان نشان داد کلید دسترسی سامانه هوش مصنوعی بهصورت ثابت در کد آن قرار داده شده است. این بدان معناست که این برنامه، متن کاربران را برای پردازش به یک «زیرساخت بیرونی» ارسال میکند.
رازنت نوشت چنین رفتاری در برنامههای صفحهکلید حساسیت بالایی دارد، زیرا دادههای تایپشده ممکن است شامل پیام خصوصی، گذرواژه، اطلاعات مالی یا محتوای محرمانه سیاسی باشد و نیاز به اطلاعرسانی شفاف دارد.
همچنین بر اساس ارزیابی این پلتفرم تحقیقاتی، «کیبورد ملی» برخی دادههای حساس، از جمله متن ترجمهشده کاربر، پاسخهای سامانه و جزییات خطا را در لاگهای اندروید ذخیره میکند و این مساله، خطر افشای اطلاعات را، بهویژه در دستگاههای ناامن یا تحت بررسی فنی، افزایش میدهد.
رازنت در ادامه نوشت: «اهمیت این گزارش فقط به افغانستان محدود نمیشود. این پرونده در امتداد پرسش بزرگتری قرار میگیرد: آیا جمهوری اسلامی در حال تبدیل تجربه داخلی خود در سرکوب دیجیتال، نظارت، کنترل ارتباطات و ابزارهای مبتنی بر داده، به یک ظرفیت صادراتی است؟»
تیرماه ۱۴۰۴، وبسایت هکرنیوز خبر داد پژوهشگران نمونههای جدیدی از ابزارهای جاسوسی اندرویدی را کشف کردهاند که به احتمال زیاد با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مرتبط هستند.
هکرنیوز افزود این برنامهها با جعل اپلیکیشنهای ویپیان و سرویس اینترنت ماهوارهای استارلینک، در اختیار کاربران قرار گرفتهاند.
امنیت کاربران آسیبپذیر در خطر است
رازنت در انتهای گزارش خود درباره «کیبورد ملی» طالبان نوشت: «این تحلیل جاسوسافزار بودن عمدی اپلیکیشن را بهطور قطعی ثابت نمیکند، اما مجموعه رفتارها و تصمیمهای فنی شناساییشده، محیطی پرخطر برای سوءاستفاده، نظارت یا افشای ناخواسته دادههای حساس کاربران ایجاد میکند.»
این پلتفرم هشدار داد استفاده از این اپلیکیشن برای «کاربران آسیبپذیر» از جمله روزنامهنگاران، فعالان مدنی، زنان و مخالفان طالبان، تا پیش از انجام اصلاحات، شفافسازی فرایند پردازش دادهها و اعتبارسنجی امنیتی از سوی نهادهای مستقل، توصیه نمیشود.
رازنت افزود «کیبورد ملی» میتواند یکی از نمونههای اولیه از الگویی باشد که در آن، «فناوریهای ظاهرا خدماتی در محیطهای اقتدارگرا به بخشی از زیرساخت بالقوه کنترل اجتماعی تبدیل میشوند».
پیشتر در اردیبهشت ۱۴۰۲، شرکت امنیت سایبری «لوکاوت» گزارش داد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با نصب جاسوسافزار روی تلفن همراه برخی افراد بازداشتشده، از جمله اقلیتهای قومی و مذهبی، تلاش کرده است تا پس از آزادی از آنها جاسوسی کند.
عمر تیشلر، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل، چهارشنبه در مراسم رونمایی از هواپیمای سوخترسان «گیدئون» مدل کیسی-۴۶، با اشاره به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفت: «حکومت ایران که هدف خود را نابودی اسرائیل قرار داده بود، با قدرت آتشی روبهرو شد که نه میشناخت و نه پیشبینی میکرد و نتوانست آن را متوقف کند.»
او افزود: «حدود دو ماه پیش از باندهای پایگاه نواتیم، هواپیماهای سوخترسان برخاستند و تمام نیروی هوایی را به ایران رساندند.»
تیشلر همچنین گفت نیروی هوایی اسرائیل همچنان در حال عملیات است، به حزبالله حمله میکند، از ساکنان شمال اسرائیل دفاع میکند و در غزه علیه حماس عملیات انجام میدهد.
او تاکید کرد: «برای هر تحول، در هر جبههای آمادهایم.»
روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد پس از وصل شدن نسبی اینترنت، بسیاری از شهروندان بر حفظ همبستگی در شرایط فعلی تاکید دارند.
شهروندان در پیامهای خود تاکید کردند باید سرنوشتشان را به دست بگیرند و اجازه ندهند مسائلی مانند وصل شدن نسبی اینترنت یا احتمال توافق جمهوری اسلامی و آمریکا، مطالبات آنها را کمرنگ کند.
انتقاد از عادیسازی حکومتی با ابزاری به نام «فیلترنت»
شماری از شهروندان نسبت به آنچه عادیسازی شرایط پس از وصل شدن اینترنت میدانند، ابراز نگرانی کردند.
یکی از مخاطبان نوشت برخی وصل شدن اینترنت را به دیگران تبریک میگویند، در حالی که اینترنت حق بدیهی هر انسانی است.
به گفته این شهروند، وصل شدن اینترنت به معنای پایان بدبختی و گرانیها در کشور نیست.
کاربر دیگری هم نوشت گرچه فیلترنت به صورت محدود بازگشته، اما جوانی برباد رفته و جان جاویدنامان است که دیگر به این زندگی باز نخواهد گشت.
یک شهروند در پیامی خطاب به مردم ایران نوشت: «هر انقلابی بهدست مردم همان کشور رخ خواهد داد و حالا که اینترنت وصل شده، ایرانیان باید به یاد جاویدنامان، تمام تلاششان را برای آزادی انجام دهند.»
مخاطب دیگری هم نوشت: «وصل شدن اینترنت نمیتواند مردم را سرگرم و هدف اصلیشان را کمرنگ کند و برعکس، آنها را متحدتر خواهد کرد.»
در پیامی دیگر، شهروندی با اشاره به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور پرسید که وصل شدن اینترنت، آن هم ضعیف، چه سودی برای مردم دارد وقتی که گرانی و بیکاری بیداد میکند
شهروندی از شیراز نیز تاکید کرد اگرچه اینترنت سرانجام وصل شد، اما «این بازگشت چه فایدهای دارد وقتی برخی کاربران حدود دو هزار و ۷۰۰ ساعت از سه هزار ساعت استریم خود در یوتیوب را از دست دادند و امکان کسب درآمد دلاری برایشان از بین رفت».
کاربر دیگری به ایراناینترنشنال گفت در تمام مدت این ۸۸ روز، در راستای همراهی با هموطنانی که توان خرید اینترنت گران قیمت ندارند، از «کانفیگ» یا « اینترنت پرو» استفاده نکرده است.
به اعتقاد او، همین اتحاد باعث شده است مردم ناامید نباشند: «این مردم ایران هستند که در نهایت پیروز خواهند شد.»
مخاطبی از کرمانشاه در پیامی برای ایراناینترنشنال نوشت پس از وصل شدن اینترنت، بسیاری از مردم احساس میکنند از «سلول انفرادی» زندان جمهوری اسلامی برای ساعتی به حیاط آمدهاند اما مردم تا آزادی همچنان ایستادهاند.
شهروند دیگری که پس از حدود سه ماه دوباره به اینترنت دسترسی پیدا کرده، تاکید کرد وصل شدن اینترنت چیزی نیست که بتواند مردم را از مطالبات اصلیشان دور کند.
او نوشت مردم مصمماند مسیر تغییر را ادامه دهند و امیدوارند به آزادی برسند.
مخاطبی از مشهد نیز در پیامی به ایراناینترنشنال گفت با وجود دشواریهای فراوان، پس از ۸۸ روز دوباره به اینترنت متصل شده، اما مردم قرار نیست سکوت کنند و همچنان یاد و نام جاویدنامان را زنده نگه خواهند داشت.