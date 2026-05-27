لیندزی گراهام: پاکستان برای میانجیگری گزینهای مسالهدار است
لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه، در واکنش به مخالفت پاکستان با درخواست دونالد ترامپ برای پیوستن به پیمان ابراهیم، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مدتهاست برای من روشن شده که پاکستان بهعنوان میانجی گزینهای بسیار مسالهدار است.»
او افزود دشمنی اسلامآباد با اسرائیل «سابقهای طولانی دارد».
مهدی بیگی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از وخامت اوضاع اقتصادی، ادامه روند اخراج نیروهای کار و گرانی دارو و اینترنت خبر دادند.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای مردمی آمده است:
- «از اول خرداد، شرکت میهن شروع به تعدیل و اخراج نیرو کرده و تا الان ۲ هزار نفر با سابقههای کاری متفاوت رو بیرون کرده.»
- «بچهام در بخش کودکان بیمارستان ۱۷ شهریور رشت بستری است. داروهای سرطان نیست. قرص مرکاپتوپرین بسته ۱۰۰ عددی با بدبختی تونستم بگیرم ۲۲ میلیون و ۵۰۰ . بهخدا قرض گرفتم تا تونستم پول دارو بچهام رو بدم.»
- «قیمت اینترنت آسیاتک از دیشب که نت وصل شده، چندین برابر شده و عملا دیگه قابل خرید نیست مگر اینکه خیلی کار داشته باشین یا خیلی پولدار باشین.دیشب هم سایت رو بسته بودن نتونیم خرید کنیم تا قیمتها رو بالا ببرن.»
- «از مشهد پیام میدم. یکامارآی ساده با بیمه شده ۵ میلیون و نیم. یک شربت ساده برای تنظیم خواب کودک شده۵۰۰ تا ۶۰۰ تومن.»
خبرآنلاین در گزارشی به بررسی خطرات انتقال کمپ تیم ملی از آریزونای آمریکا به شهر مرزی تیخوانا در مکزیک پرداخته است.
به نوشته خبرآنلاین، این انتخاب ملیپوشان را در معرض خطرات امنیتی جدی قرار میدهد؛ چرا که تیخوانا به دلیل فعالیت گسترده کارتلهای مواد مخدر، قاچاق و خشونتهای خونین باندهای تبهکار، همواره یکی از بالاترین نرخهای قتل و جرم و جنایت را در جهان داشته است.
مناطقی مانند «زونا نورته» در این شهر، کانون اصلی فعالیت کارتلها هستند و خطر سرقت و کلاهبرداری در مناطق مرزی آن بسیار بالاست.
علاوه بر خطر حضور در چنین محیط ناامنی، فرایند فرسایشی عبور مکرر از کنترل مرزی مکزیک و آمریکا و خستگی ناشی از سفرهای مداوم، چالشهای روانی و امنیتی بزرگی را پیش روی کادر فنی و بازیکنان قرار خواهد داد.
احمد خاتمی در خطبههای نماز عید قربان، دونالد ترامپ را «دشمن دیوانه کاخ سیاهنشین» خواند و گفت رییسجمهوری آمریکا «مدام از مذاکره با ایران سخن میگوید، اما حقیقت آن است که مقصودشان مذاکره نیست بلکه تسلیم است».
به گفته او، «دشمنان» خواهان ذلت ملت ایران هستند، اما «این را به گور خواهند برد».
خاتمی با اشاره به تظاهرات خیابانی حامیان حکومت افزود: «حضور مردم در خیابانها از مصادیق بارز مقاومت است. ملت ایران هرگز تن به تسلیم نخواهد داد.»
در پی درگیرهای محدود میان جمهوری اسلامی و آمریکا، مقامات ایرانی و میانجیهای عرب گفتند تهران در مذاکرات با واشینگتن دو هدف اصلی را دنبال میکند: کاهش فشار اقتصادی و دسترسی دوباره به منابع مالی و بازار نفت، بدون آنکه امتیازهایی بدهد که ترامپ بتواند آن را «پیروزی» سیاسی معرفی کند.
والاستریت ژورنال سهشنبه پنجم خرداد در گزارشی نوشت تهران امیدوار است با دستیابی به توافق، بخشی از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدودشده خود را آزاد کند و دوباره به بازار جهانی نفت دسترسی پیدا کند.
بر اساس این گزارش، تهران خبر کشته شدن چند عضو سپاه پاسداران در حمله نیروهای آمریکایی را با تاخیر منتشر کرد تا گفتوگوها آسیب نبیند.
یکی از اصلیترین اختلافها در مذاکرات، آینده برنامه هستهای جمهوری اسلامی و ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران است.
این در حالی است که محور این مذاکرات، آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران است.
بر اساس این گزارش مقامهای ایرانی و میانجیها گفتهاند تهران به توافقی نزدیک شده که در مرحله نخست نیمی از این مبلغ آزاد شود.
والاستریت ژورنال با اشاره به این که حملات به زیرساختهای انرژی در ایران به سهمیهبندی سوخت منجر شده و تورم و پایین آمدن شدید سطح رفاه، اعتراضهای سراسری دیماه را رقم زد، تاکید کرد مقامهای عملگراتر در حکومت نگرانند ادامه بحران اقتصادی به موج تازهای از نارضایتی عمومی منجر شود.
بر اساس این گزارش با توجه به دیده نشدن مجتبی خامنهای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، از زمان جانشینی پدرش، میانجیها در تلاشاند اطمینان پیدا کنند پیشنهادهای فعلی تهران مورد تایید جریانهای تندرو و نهادهای امنیتی نیز قرار دارد.
بر اساس این گزارش، پیشنهاد گسترش توافقهای ابراهیم، مقامهای خاورمیانه را غافلگیر کرد، زیرا پیش از تماس ترامپ در جریان این طرح قرار نگرفته بودند.
کاخ سفید اعلام کرد این ایده مستقیما از سوی ترامپ مطرح شده است.
والاستریت ژورنال نوشت طرح تازه ترامپ علاوه بر تاثیر بر مذاکرات حکومت ایران و آمریکا، میتواند روابط واشینگتن با کشورهای خاورمیانه را نیز تغییر دهد. منطقهای که پس از سالها جنگ، همچنان نسبت به عادیسازی روابط با اسرائیل تردیدهای جدی در آن وجود دارد.
والاستریت ژورنال در ادامه نوشت ترامپ از درخواست قبلی خود برای تحویل مستقیم ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران به آمریکا عقبنشینی کرده و گفته است این مواد میتوانند زیر نظر آژانس بینالمللی انرژی اتمی در داخل ایران یا در مکانی دیگر نابود شوند.