به نوشته خبرآنلاین، این انتخاب ملی‌پوشان را در معرض خطرات امنیتی جدی قرار می‌دهد؛ چرا که تیخوانا به دلیل فعالیت گسترده کارتل‌های مواد مخدر، قاچاق و خشونت‌های خونین باندهای تبهکار، همواره یکی از بالاترین نرخ‌های قتل و جرم و جنایت را در جهان داشته است.

مناطقی مانند «زونا نورته» در این شهر، کانون اصلی فعالیت کارتل‌ها هستند و خطر سرقت و کلاهبرداری در مناطق مرزی آن بسیار بالاست.

علاوه بر خطر حضور در چنین محیط ناامنی، فرایند فرسایشی عبور مکرر از کنترل مرزی مکزیک و آمریکا و خستگی ناشی از سفرهای مداوم، چالش‌های روانی و امنیتی بزرگی را پیش روی کادر فنی و بازیکنان قرار خواهد داد.