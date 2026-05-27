اندیشکده آمریکایی: بازسازی ذخایر موشکی مصرفشده در جنگ با حکومت ایران سالها طول میکشد
مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی آمریکا اعلام کرد جایگزینی ذخایر موشکی مصرفشده آمریکا در جنگ با حکومت ایران ممکن است سه سال یا بیشتر زمان ببرد.
این اندیشکده افزود برخی موشکها مانند موشکهای حمله دقیق و موشکهای هوابهسطح دورایستا، احتمالا طی یک تا دو سال جایگزین خواهند شد.
بر اساس این گزارش، ذخایر موشکهای پاتریوت که در جنگ با جمهوری اسلامی استفاده شدهاند، ممکن است تا اواسط سال ۲۰۲۹ به سطح پیش از جنگ بازنگردند.
این اندیشکده همچنین اعلام کرد بازسازی ذخایر سامانه تاد نیز احتمالا تا اواسط یا اواخر سال ۲۰۲۹ زمان نیاز دارد.
در این گزارش آمده بیش از هزار موشک کروز تاماهاوک در جنگ استفاده شده و ممکن است ذخایر این موشکها تا اوایل سال ۲۰۳۱ به سطح پیشین برسد. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، پیشتر گفته بود جایگزینی ذخایر مصرفشده ممکن است «ماهها یا سالها» طول بکشد.