اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، در گفت‌وگو با ایسنا درباره تحولات قفقاز و طرح موسوم به «TRIPP» (مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی)، گفت موضع جمهوری اسلامی درباره امنیت در قفقاز جنوبی «روشن» است و هیچ شبهه‌ای در این خصوص وجود ندارد.

او افزود جمهوری اسلامی از گسترش مراودات اقتصادی و رفع انسداد از مسیرهای مواصلاتی استقبال می‌کند، اما نسبت به «نیات بدخواهانه» آمریکا که سابقه «شرارت و تجاوزگری» در مناطق مختلف جهان دارد، سوءظن شدید دارد و مخالفت خود را با حضور «ناامن‌ساز» آن در قفقاز جنوبی صراحتا اعلام کرده است.

بقائی همچنین گفت قفقاز جنوبی «همسایه بلاواسطه ایران» است و جمهوری اسلامی صلح، ثبات و پیشرفت اقتصادی در این منطقه را در راستای منافع ملی خود می‌داند.

او افزود مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تحولات منطقه، صلح، ثبات و منافع جمعی کشورهای منطقه را با چالش جدی مواجه می‌کند.