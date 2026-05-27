رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس: جمهوری اسلامی از خطوط قرمز خود عقبنشینی نمیکند
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی اعلام کرد جمهوری اسلامی تحت تاثیر «ادبیات و تهدیدهای» دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از خطوط قرمز خود عقبنشینی نخواهد کرد.
او گفت این خطوط قرمز شامل حق غنیسازی اورانیوم و مالکیت آن، اختیار و نفوذ بر تنگه هرمز و همچنین رفع کامل تحریمها است.
این مقام مجلس تاکید کرد، مواضع جمهوری اسلامی در این سه حوزه تغییر نخواهد کرد و فشارهای خارجی نمیتواند بر آنها اثرگذار باشد.