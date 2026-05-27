جمهوری چک از آمادگی برای حمایت اطلاعاتی از آمریکا در تنگه هرمز خبر داد
وزیر خارجه جمهوری چک، اعلام کرد این کشور عضو ناتو با وجود نداشتن نیروی دریایی، آماده است در تلاشهای دولت ترامپ برای تأمین امنیت تنگه هرمز نقش حمایتی ایفا کند.
به گزارش فاکس نیوز، او گفته پراگ میتواند با ارائه «توانمندیهای ویژه نظارت غیرمستقیم» به مقابله با آنچه تهدید فزاینده ایران در این مسیر راهبردی خوانده شده، کمک کند.
پتر ماسینکا، همچنین مدعی شده است که مذاکراتی برای ارائه تجهیزات تخصصی جهت تضمین آزادی کشتیرانی آغاز شده و جمهوری اسلامی را تهدیدی چندوجهی شامل برنامه هستهای، پهپادها، موشکهای بالستیک، تروریسم بینالمللی و وضعیت تنگه هرمز توصیف کرده است.
کیت کلاگ، ژنرال بازنشسته آمریکایی، میگوید رهبران جمهوری اسلامی خود را در موضع ضعف میبینند و شکاف در ساختار تصمیمگیری تهران، به مانع اصلی مذاکرات با آمریکا تبدیل شده است.
کلاگ، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا و فرستاده پیشین دونالد ترامپ در امور اوکراین، چهارشنبه ششم خرداد در گفتوگویی با شبکه فاکسنیوز تاکید کرد که ترامپ «در ذهن» رهبران جمهوری اسلامی حضور دارد و تهران اکنون خود را در موقعیتی بازنده میبیند.
کلاگ گفت: «فکر میکنم رییسجمهوری در ذهن آنهاست. آنها این را میدانند. الان در سمت بازنده قرار دارند.»
او در عین حال تاکید کرد که مشکل اصلی دولت آمریکا برای رسیدن به توافق، نبودِ یک مرکز تصمیمگیری روشن در ساختار جمهوری اسلامی است. به گفته او، اگرچه بهصورت رسمی مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تصمیمگیرنده نهایی محسوب میشود، اما واشینگتن همزمان با چند مرکز قدرت دیگر نیز روبهرو است؛ از جمله عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، و مسعود پزشکیان، رییسجمهوری [حکومت] ایران.
به گفته کلاگ، جمهوری اسلامی اکنون بر اساس راهبرد «دفاع موزاییکی» سپاه پاسداران عمل میکند؛ ساختاری غیرمتمرکز که برای حفظ توان ادامه جنگ حتی در صورت هدف قرار گرفتن رهبران اصلی طراحی شده است.
او افزود: «مساله این است که واقعاً باید با چه کسی صحبت کنیم که بتواند تصمیم سخت بگیرد. قرار است رهبر جمهوری اسلامی تصمیمگیرنده باشد، اما ما اصلاً او را پیدا نکردهایم.»
به نوشته نشریه هیل، اظهارات این مقام پیشین آمریکایی در حالی مطرح میشود که مذاکرات تهران و واشینگتن برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به جنگ نزدیک به سهماهه همچنان ادامه دارد. اگرچه از اوایل آوریل [اواخر فروردین] آتشبسی شکننده برقرار شده، اما هنوز اختلافهای مهمی میان دو طرف باقی مانده است.
ترامپ آخر هفته گذشته گفته بود توافقی «تا حد زیادی مذاکرهشده» روی میز قرار دارد و بهزودی درباره آن اطلاعرسانی خواهد شد. با این حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز سهشنبه پنجم خرداد اعلام کرد برای نهایی شدن جزئیات توافق احتمالاً «چند روز دیگر» زمان لازم است.
روبیو در دهلینو گفت: «وقتی وارد جزئیات میشوید، باید منتظر پاسخ بمانید و ایرانیها معمولاً زمان بیشتری برای پاسخ دادن نیاز دارند.»
در این میان، وضعیت جسمانی و نقش واقعی مجتبی خامنهای نیز به یکی از موضوعات بحثبرانگیز تبدیل شده است. او پس از کشته شدن پدرش، علی خامنهای، در حملات ۹ اسفند، به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی شد، اما از آن زمان تاکنون در انظار عمومی دیده نشده است.
پت هگست، وزیر جنگ آمریکا، پیشتر گفته بود مجتبی خامنهای در حمله به محل اقامت پدرش زخمی و احتمالاً دچار تغییر چهره شده است. با این حال، مقامهای جمهوری اسلامی این گزارشها را رد کردهاند و تاکید دارند او همچنان کنترل امور را در دست دارد.
ولی نصر، استاد دانشگاه جانز هاپکینز و مقام پیشین آمریکایی، به فایننشالتایمز گفته بود: «آنها تلاش میکنند نشان دهند هیچ تغییری رخ نداده و رهبر جمهوری اسلامی همچنان در راس نظام قرار دارد، زنده است و کنترل اوضاع را در دست دارد.»
بازگشت محدود اینترنت بینالمللی در ایران پس از نزدیک به سه ماه قطع گسترده، به اختلافی تازه در ساختار حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
جریانهای تندرو، دولت مسعود پزشکیان را متهم کردهاند که نهادهای امنیتی و سایبری را دور زده است.
بنا به گزارشها، اختلافها بر سر ستادی شکل گرفته که به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، برای تصمیمگیری درباره نحوه بازگشت اینترنت جهانی تشکیل شده است. رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران نیز مشروعیت حقوقی این روند را زیر سوال بردهاند.
گزارشها حاکی است محدودیتهای اینترنتی پس از اعتراضها و در ادامه حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران تشدید شد و حدود سه ماه ادامه داشت.
نهادهای ناظر اینترنتی گفتهاند دسترسی کاربران ایرانی همچنان با اختلال و محدودیت همراه است.
مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی آمریکا اعلام کرد جایگزینی ذخایر موشکی مصرفشده آمریکا در جنگ با حکومت ایران ممکن است سه سال یا بیشتر زمان ببرد.
این اندیشکده افزود برخی موشکها مانند موشکهای حمله دقیق و موشکهای هوابهسطح دورایستا، احتمالا طی یک تا دو سال جایگزین خواهند شد.
بر اساس این گزارش، ذخایر موشکهای پاتریوت که در جنگ با جمهوری اسلامی استفاده شدهاند، ممکن است تا اواسط سال ۲۰۲۹ به سطح پیش از جنگ بازنگردند.
این اندیشکده همچنین اعلام کرد بازسازی ذخایر سامانه تاد نیز احتمالا تا اواسط یا اواخر سال ۲۰۲۹ زمان نیاز دارد.
در این گزارش آمده بیش از هزار موشک کروز تاماهاوک در جنگ استفاده شده و ممکن است ذخایر این موشکها تا اوایل سال ۲۰۳۱ به سطح پیشین برسد. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، پیشتر گفته بود جایگزینی ذخایر مصرفشده ممکن است «ماهها یا سالها» طول بکشد.
سعید کوزهچی، سفیر جمهوری اسلامی در سئول، در گفتوگو با خبرنگاران پس از احضار به وزارت خارجه کرهجنوبی، دخالت جمهوری اسلامی در حمله به یک کشتی کرهای را رد کرد و گفت: «جمهوری اسلامی همه اتهامها در این زمینه را رد میکند. ما مطلقا در این حمله دخالتی نداشتیم.»
خبرگزاری یونهاپ گزارش داد کوزهچی این اظهارات را هنگام خروج از ساختمان وزارت خارجه کرهجنوبی و از طریق مترجم مطرح کرده است.
او همچنین گفت: «شخصا مایلم بابت خسارتی که به کشتی کرهای وارد شده ابراز تاسف کنم.»
کوزهچی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا یافتههای دولت کرهجنوبی را میپذیرد یا اینکه آیا جمهوری اسلامی عذرخواهی خواهد کرد، بار دیگر دخالت جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت: «باید مراقب عملیاتهای پرچم دروغین از سوی کشورهای متخاصم باشیم.»
بر اساس گزارش یونهاپ، این حمله باعث انفجار و آتشسوزی در کشتی شد و یکی از ۲۴ خدمه آن دچار جراحات جزئی شد.