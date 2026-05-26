ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به مذاکرات تهران و واشینگتن گفت: «تا زمانی که منافع کامل جمهوری اسلامی تامین نشود، هیچ اقدامی انجام نخواهد شد و مجلس مسائل را با حساسیت دنبال می‌کند.»

او اضافه کرد: «روند فعلی ادامه دارد و اگر اقدامات اعتمادساز آمریکا نتایج ملموس داشته باشد، ممکن است زمینه برای گام‌های بعدی فراهم شود.»

عزیزی ادامه داد: «مردم نگران نباشند و مسئولان با دقت در حال رصد و بررسی همه موضوعات هستند.»