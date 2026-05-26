کاخ سفید برگزاری نشست کابینه ترامپ در اقامتگاه کمپ دیوید را تایید کرد
کاخ سفید تایید کرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار است چهارشنبه در اقدامی نادر، نشست کابینه را در اقامتگاه ریاستجمهوری در کمپ دیوید برگزار کند.
این خبر را یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است.
رسانهها گزارش دادند که انتخاب این اقامتگاه در کوههای مریلند که ترامپ برخلاف روسای جمهور پیشین به ندرت از آن بازدید میکند، نشاندهنده ماهیت حساس این گفتوگوهاست.
پیشتر روزنامه نیویورکپست گزارش داد که انتظار میرود موضوع جنگ ایران محور اصلی این نشست باشد و پیشبینی میشود تمامی اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند.
به نوشته این روزنامه، موضوع اقتصاد نیز در دستور کار نشست قرار دارد.
کاخ سفید اعلام کرد تولسی گبرد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا که هفته گذشته خبر داده بود اواخر ژوئن از سمت خود کنارهگیری میکند، در این نشست حضور خواهد داشت.
این اقامتگاه ریاستجمهوری در طول تاریخ محل برخی تحولات مهم سیاستگذاری آمریکا بوده است؛ از جمله توافقنامه کمپ دیوید در سال ۱۹۷۸ که توسط رییسجمهور وقت آمریکا، جیمی کارتر و نخستوزیر وقت اسرائیل، مناخم بگین امضا و زمینهساز پیمان صلح میان اسرائیل و مصر شد.