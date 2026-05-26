پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از استفاده گسترده جمهوری اسلامی از کودکان و نوجوانان در ایست‌های بازرسی و تجمع‌های حکومتی است. به آنان کار با سلاح‌های جنگی آموزش داده می‌شود تا به عنوان نیروی سرکوب به کار گرفته شوند و در ایجاد «سپر انسانی» از ایشان استفاده شود.

شهروندی از کاشان گفت در فضاهای عمومی این شهر به کودکان حدود ۱۰ ساله، کار با کلاشنیکف را آموزش می‌دهند.

او توضیح داد: «در هر چهارراه و میدان، چادرهایی بر‌پا کرده‌اند و به زنان و کودکان تیراندازی و کار با اسلحه آموزش می‌دهند. از کودکانی که باید کاملا از این مسائل دور باشند، سوءاستفاده ابزاری می‌کنند و افکار و روحیاتشان را تحت تاثیر قرار می‌دهند. واقعا چنین چیزی در بسیاری از کشورهای دنیا غیرقابل تصور است.»

نهاد‌های حقوق بشری استفاده ابزاری حکومت از کودکان و نوجوانان در فعالیت‌های امنیتی، تبلیغاتی و سرکوبگرانه را نقض آشکار حقوق کودکان و تعهدات بین‌المللی می‌دانند.

شهروندی با اشاره به تداوم تجمعات حکومتی شبانه، گزارش داد کودکان ۱۰ و ۱۲ ساله با لباس‌های نظامی به این گردهمایی‌ها آورده می‌شوند و تحت آموزش‌های ایدئولوژیک قرار می‌گیرند.

ایران‌اینترنشنال همچنین ویدیویی دریافت کرده که حضور کودکان با لباس‌های نیروهای بسیج و سپاه پاسداران را در ایست‌های بازرسی شبانه در بندرعباس نشان می‌دهد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید