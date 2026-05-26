الحدث: اسرائیل بر جلوگیری از تهدید عمق سرزمینی خود از سوی حزبالله تمرکز کرده است
الحدث به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد اسرائیل در حال حاضر بر جلوگیری از تهدید عمق سرزمینی خود از سوی حزبالله تمرکز کرده است.
این منبع افزود هدف کنونی اسرائیل ورود به یک رویارویی جامع بر سر سلاحهای حزبالله یا نقش داخلی این گروه نیست.
بر اساس این گزارش، اسرائیل ممکن است عملیات خود را فراتر از «خط زرد» و حتی به مناطق عمیقتر گسترش دهد.
یک منبع دیگر به الحدث گفت واشینگتن با هدف قرار دادن زیرساختهای نظامی حزبالله و کاهش توانمندیهای آن از سوی اسرائیل مخالفتی ندارد و تشدید اخیر عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را منفی ارزیابی نمیکند.
این منبع همچنین گفت اسرائیل با هدف بازگرداندن ساکنان مناطق شمالی به خانههایشان اقدام میکند و افزود حزبالله با استفاده از پهپادها و سخنان اخیر نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، مسئول فروپاشی روند کاهش تنش است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، و تمام اعضای کابینه چهارشنبه ششم خرداد، در اقامتگاه جنگلی کمپ دیوید دیدار خواهند کرد. انتشار خبر برگزاری جلسه کابینه در کمپدیوید، ساعاتی پس از حملات جدید آمریکا به جنوب ایران، نگرانیهایی را بابت توافق صلح مورد انتظار برانگیخته است.
نیویورکپست سهشنبه پنجم خرداد به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که اعضای دولت قرار است در این جلسه درباره مسائل داخلی و خارجی از جمله دستاوردهای اقتصادی و پیروزیهای مربوط به کسبوکارهای کوچک، نکات برجسته کارگروه حذف تقلب، و تازهترین تحولات سیاست خارجی رایزنی کنند.
پس از انتشار این خبر، کاخ سفید این موارد را تایید کرد.
فاکس نیوز این تصمیم را «کمسابقه» توصیف کرد و با اشاره به اینکه مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به «مرحلهای حساس» وارد شده، یادآوری کرد که کمپ دیوید در تاریخ آمریکا معمولا برای رایزنیهای مهم امنیت ملی و دیپلماتیک استفاده شده است.
سیاِنبیسی نیز در این باره نوشت: «ترامپ اگرچه اغلب کاخ سفید را ترک میکند تا زمانی را در جاهای دیگر بگذراند، اما معمولا ترجیح میدهد به املاک شخصی خود سفر کند و در هر دو دوره ریاستجمهوریاش بهندرت از کمپ دیوید دیدن کرده است.»
احضار نماد تاریخی کمپ دیوید در دیپلماسی خاورمیانه
کمپ دیوید، ملک ریاستجمهوری آمریکا در ایالت مریلند، بار تاریخی سنگینی دارد و در حافظه سیاسی این کشور با دیپلماسی محرمانه، گفتوگوهای دشوار و مصالحههای بزرگ پیوند خورده است. از مهمترین رویدادهای سیاسی در این ملک، شکلگیری توافق میان مصر و اسرائیل در سال ۱۹۷۸ بود که به نام همین مکان شهرت یافت. این توافق که به امضای جیمی کارتر، رئیسجمهوری وقت آمریکا، و مناخم بگین، نخستوزیر وقت اسرائیل، رسید، زمینه را برای پیمان صلح اسرائیل و مصر فراهم کرد.
سیانبیسی نوشت انتظار میرود جنگ کنونی آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه یکی از محورهای اصلی گفتوگو در نشست روز چهارشنبه کابینه باشد.
فاکس نیوز با تاکید بر اینکه همه اعضای دولت، حتی تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا که حدود یک ماه دیگر این نهاد را ترک خواهد کرد، در این جلسه شرکت خواهند داشت، این انتخاب در شرایط حساس کنونی را حامل احتمالی این پیام دانست که همه دستگاههای دولت از تصمیمهای رییسجمهوری دفاع میکنند.
در کنار پوشش گسترده این موضوع در رسانههای آمریکا، سیبیاس نوشت که ممکن است مکان برگزاری این جلسه به دلیل وضعیت هوا تغییر کند. این رسانه نیز تاکید کرد که با توجه به حملات شبانه آمریکا و اسرائیل علیه مواضعی در جنوب ایران، جنگ ایران بر این جلسه سایه خواهد انداخت.
پس از آتشبس ۱۹ فروردین، تهران و واشینگتن همچنان بر سر موضوعهای دشواری از جمله برنامه هستهای جمهوری اسلامی، جنگ اسرائیل و حزبالله در لبنان و همچنین درخواست تهران برای لغو تحریمها و آزادسازی داراییهای بلوکهشده، اختلاف دارند.
با این حال، دو طرف پس از هفتهها مذاکره عمدتا غیرمستقیم میگویند درباره یک یادداشت تفاهم که جنگ را متوقف میکند و به مذاکرهکنندگان ۶۰ روز فرصت میدهد تا به توافق نهایی برسند، پیشرفتهایی حاصل شده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، سهشنبه اعلام کرد که در مذاکرات برای توافق با جمهوری اسلامی «پیشرفت قابلتوجهی» حاصل شده و رییسجمهور آمریکا ممکن است «امروز» خبرهای مثبتی درباره این گفتوگوها اعلام کند.
به گزارش نیویورکتایمز، روبیو که در یک کنفرانس خبری در کنار همتای هندی خود در دهلی نو سخن میگفت، اظهار داشت که جزئیات بیشتری درباره تلاشها برای بازگشایی تنگه هرمز و همچنین یک «فرآیند» درباره دیگر مسائل مهم، از جمله برنامه هستهای ایران، ممکن است در «چند ساعت آینده» علنی شود.
او گفت: «پیشرفتی حاصل شده، پیشرفتی قابلتوجه، هرچند هنوز پیشرفت نهایی نیست».
وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که دونالد ترامپ اطمینان خواهد داد ایران «هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»