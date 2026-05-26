آزادی مهران محقق با وثیقه پس از حمله با خودرو در تورنتو
بر اساس گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال، مهران محقق، فردی که با خودرو به تجمع ایرانیان در تورنتو حمله کرده بود، یک روز پس از حمله با قید وثیقه آزاد شد و جلسه محاکمه او در اواخر ماه آینده میلادی برگزار میشود.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که حملات نظامی آمریکا به هدافی در جنوب ایران در شامگاه دوشنبه پس از آن انجام شد که تحلیلگران اطلاعاتی مجموعهای از اقدامات نظامی جمهوری اسلامی را شناسایی کردند که بهطور «بالقوه تهدیدآمیز» بود.
این رسانه در گزارشی کوتاه که شامگاه سهشنبه منتشر شد، نوشت این مقامها گفتند جمهوری اسلامی چند پهپاد انتحاری را در نزدیکی شماری از حدود ۲۴ ناو جنگی نیروهای آمریکا در محدوده دریای عمان و دریای عرب به پرواز درآورده بودند. این ناوها در اجرای عملیات محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران نقش دارند.
به گفته این منابع که به دلیل حساسیت مسائل عملیاتی نخواستند نامشان فاش شود، تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا تحرکاتی را در برخی از مواضع موشکهای زمینبههوای جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز شناسایی کردند که هواپیماهای تهاجمی مستقر در خشکی و ناوهای هواپیمابرِ فعال در عملیات محاصره دریایی را تهدید میکرد.
یکی از سخنگوهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، شامگاه دوشنبه چهارم خرداد اعلام کرد که ارتش این کشور اهدافی را در ایران، در نزدیکی تنگه هرمز، هدف قرار داد. همزمان، رسانههای نزدیک به حکومت نیز از کشته شدن تعدادی از اعضای سپاه پاسداران در حمله آمریکا به قایقهای تندروی متعلق به این نیروها خبر دادند.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که حملات نظامی آمریکا به هدافی در جنوب ایران در شامگاه دوشنبه پس از آن انجام شد که تحلیلگران اطلاعاتی مجموعهای از اقدامات نظامی جمهوری اسلامی را شناسایی کردند که بهطور «بالقوه تهدیدآمیز» بود.
این رسانه در گزارشی کوتاه که شامگاه سهشنبه منتشر شد، نوشت این مقامها گفتند جمهوری اسلامی چند پهپاد انتحاری را در نزدیکی شماری از حدود ۲۴ ناو جنگی نیروهای آمریکا در محدوده دریای عمان و دریای عرب به پرواز درآورده بودند. این ناوها در اجرای عملیات محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران نقش دارند.
به گفته این منابع که به دلیل حساسیت مسائل عملیاتی نخواستند نامشان فاش شود، تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا تحرکاتی را در برخی از مواضع موشکهای زمینبههوای جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز شناسایی کردند که هواپیماهای تهاجمی مستقر در خشکی و ناوهای هواپیمابرِ فعال در عملیات محاصره دریایی را تهدید میکرد.
یکی از سخنگوهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، شامگاه دوشنبه چهارم خرداد اعلام کرد که ارتش این کشور اهدافی را در ایران، در نزدیکی تنگه هرمز، هدف قرار داد. همزمان، رسانههای نزدیک به حکومت نیز از کشته شدن تعدادی از اعضای سپاه پاسداران در حمله آمریکا به قایقهای تندروی متعلق به این نیروها خبر دادند.
در بیانیه سنتکام اعلام شده بود که حملات آمریکا جنبه دفاعی داشته و شامل «سایتهای پرتاب موشک و قایقهای جمهوری اسلامی بوده که در تلاش برای کارگذاری مین بودند».
یک مقام دفاعی آمریکا نیز اعلام کرد که این حملات در بندرعباس، در جنوب ایران و نزدیک به تنگه هرمز انجام شده است.
مقامهای پنتاگون روز سهشنبه گزارشهای رسانههای ایرانی را که مدعی شده بودند جمهوری اسلامی یک پهپاد آمریکایی امکیو-۹ ریپر را سرنگون کرده است، رد کردند.
مقامهای آمریکایی همچنین گفتند که سپاه پاسداران ممکن است در حال آزمودن این موضوع بوده باشد که آیا نیروهایش در شرایطی که دو طرف میکوشند توافق احتمالی را تثبیت کنند، از فضای عملیاتی تازه و بیشتری برخوردار شدهاند یا نه.
تهران و واشینگتن همچنان بر سر موضوعهای دشواری از جمله برنامه هستهای جمهوری اسلامی، جنگ اسرائیل و حزبالله در لبنان و همچنین درخواست تهران برای لغو تحریمها و آزادسازی داراییهای بلوکهشده، اختلاف دارند.
با این حال، دو طرف پس از هفتهها مذاکره عمدتا غیرمستقیم میگویند درباره یک یادداشت تفاهم که جنگ را متوقف میکند و به مذاکرهکنندگان ۶۰ روز فرصت میدهد تا به توافق نهایی برسند، پیشرفتهایی حاصل شده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، سهشنبه پنجم خرداد گفت که مذاکرات برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ممکن است «چند روز» طول بکشد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پیش از او گفته بود در بسیاری از موضوعهای مطرحشده، جمعبندیهایی حاصل شده است، اما این به معنای دستیابی قریبالوقوع به توافق برای پایان جنگ نیست.
نتبلاکس در پستی در شبکه ایکس نوشت دادههای این نهاد نشان میدهد با اتصال دوباره شبکههای موبایل و بخشهایی دیگر به اینترنت جهانی، میزان دسترسی به اینترنت افزایش یافته و سطح اتصال در ایران به ۸۶ درصد رسیده است.
«فیلترنت» همچنان برقرار است، واتساپ محدود شده و برخی کاربران هنوز به اینترنت دسترسی ندارند.
الحدث به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد اسرائیل در حال حاضر بر جلوگیری از تهدید عمق سرزمینی خود از سوی حزبالله تمرکز کرده است.
این منبع افزود هدف کنونی اسرائیل ورود به یک رویارویی جامع بر سر سلاحهای حزبالله یا نقش داخلی این گروه نیست.
بر اساس این گزارش، اسرائیل ممکن است عملیات خود را فراتر از «خط زرد» و حتی به مناطق عمیقتر گسترش دهد.
یک منبع دیگر به الحدث گفت واشینگتن با هدف قرار دادن زیرساختهای نظامی حزبالله و کاهش توانمندیهای آن از سوی اسرائیل مخالفتی ندارد و تشدید اخیر عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را منفی ارزیابی نمیکند.
این منبع همچنین گفت اسرائیل با هدف بازگرداندن ساکنان مناطق شمالی به خانههایشان اقدام میکند و افزود حزبالله با استفاده از پهپادها و سخنان اخیر نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، مسئول فروپاشی روند کاهش تنش است.