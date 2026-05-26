شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکان‌ثالث) در بیانیه‌ای خبر داد که شش کارگر پیمانی دوشنبه در جریان آوار برداری در تاسیسات آسیب دیده پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی به دلیل «انفجار شدید گاز باقی مانده در خطوط لوله، دچار آسیب دیدگی» شدند.

این تشکل کارگری اضافه کرد که از این تعداد، سه کارگر به دلیل شدت جراحات به بیمارستان عسلویه اعزام شدند.

شورا اشاره کرد: «برخلاف گزارش دروغین مدیران منطقه ویژه پارس جنوبی و شورای تامین منطقه، به دلیل فنس کشی و جداسازی مناطق آسیب دیده پالایشگاه، حضور با تأخير تیم آتش نشانی و اورژانس در عملیات نجات و تأخير در خروج کارگران مصدوم از منطقه بحران، آسیب جدی این همکاران را رقم زده است.»

در بیانیه با اشاره به این موضوع که «مدیران، صلاحیت امضای مجوز انجام عملیات در شرایط فوق‌العاده جنگ و حتی بازسازی را نداشته‌‌اند»، اضافه شده است: «به دلیل عدم آموزش و طی دوره های آموزشی خاص شرایط، تحمیل هرگونه کار در چنین شرایطی غیر قانونی و بازی با جان کارگرانی است که از بیم قطع دستمزد، برای تأمین معیشت‌شان مجبور به حضور در مناطق تحت خطر هستند.»

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکان‌ثالث) در ادامه از «اجبار به کار کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری در موقعیت پر خطر و نا ایمن و جنگی» انتقاد کرد و نوشت: «اصرار بر حضور حداکثری کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری در مناطق عملیاتی در شرایطی که سایه جنگ ناخواسته همچنان در کنار خطر نشت گازهای سمی و احتمال انفجار به دلیل انباشت سیالات قابل اشتعال در خطوط لوله و مخازن و برج‌های آسیب دیده، جان کارگران بی‌شماری را با خطر جدی مرگ مواجه می‌کند، بخشی از سیاست طیف جنگ‌افروز و اقلیت مفت‌خوری است که جان انسان‌ها را قربانی به‌روزرسانی ماشین جنگی و آدم‌کشی‌شان می‌کنند.»

این تشکل خواستار آن شده است که کارگران «در ابتدایی‌ترین شکل اعتراضی خود با سرپیچی و تمرد از دستورات از بالا، ایستادگی خود را نشان دهند.»