رییس پیشین سازمان انرژی اتمی: این یک واقعیت است که ما درونگرا و منزوی شدیم
علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفت: «این یک واقعیت است که ما درونگرا و منزوی شدیم و تکلیف روابط بینالملل ما روشن نیست. خیلی از مشکلات ما ناشی از همین مسئله است، بنابراین باید از این هالهای که برای خودمان ایجاد کردیم خارج بشویم و تکثرگرایی در داخل کشور را بسط دهیم.»
او ادامه داد: «نظام جمهوری اسلامی بیشتر میل به درونگرایی و دوری از تکثرگرایی در داخل داشته که امیدوارم با این اتفاقاتی که افتاده و به خصوص تحولات این دو سه ساله اخیر و حوادثی که رخ داده، این تمایل اصلاح بشود و به سمت اصلاح روابط بینالملل و خروج از انزوا برویم.»
حساب اینستاگرام نسیم غلامی سیمیاری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین و از بازداشتشدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، اعلام کرد او به دلیل «همکلام شدن» با لیندزی فورمن، شهروند بریتانیایی زندانی در اوین، به مدت یک هفته از حق تماس تلفنی محروم شده است.
بر اساس این گزارش، مسئولان زندان پیشتر نیز به سیمیاری گفته بودند به دلیل «پوشیدن شلوارک» در داخل بند زنان اوین، در این هفته از حق ملاقات محروم خواهد بود.
در این مطلب آمده است علاوه بر سیمیاری، گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه، پنج زن زندانی سیاسی دیگر در بند زنان اوین نیز به دلیل شرکت در مراسمی در اعتراض به اعدامها، از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانوادههایشان محروم شدهاند.
در این مطلب آمده است مسئولان زندان اوین در ماههای گذشته هنگام ورود زندانیان به بند زنان، به پوشش آنان تذکر داده و شرکت در مراسمهای متداول داخل بند را بهانهای برای اعمال محرومیتها قرار دادهاند. اکنون نیز همکلام شدن با زندانیان دیگر را مبنای محرومیت از تماس قرار دادهاند.
حساب اینستاگرام سیمیاری همچنین نوشت زنان بند اوین سالها برای برخورداری از «حقوق ابتدایی» مقاومت کردهاند و مسئولان زندان در ماههای اخیر با اعمال محدودیتهایی چون محرومیت تماس و ملاقات، تلاش کردهاند زندانیان زن را تحت فشار قرار دهند.
در پایان این مطلب آمده است: «مرزها و اتهامات پروندهها هرگز نمیتوانند مانعی برای برقراری ارتباطات انسانی باشند.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، لیندزی فورمن و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی که ۱۷ ماه است در ایران زندانیاند، بهترتیب از ۱۷ روز و هفت روز پیش در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و وکیل خود، در اعتصاب غذا هستند.
انریکه ریکلمه، سرمایهدار حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و رییس شرکت «کاکس انرژی»، رسما نامزدی خود را برای ریاست باشگاه رئال مادرید اعلام کرد؛ اقدامی که نخستین چالش جدی برای فلورنتینو پرز در بیش از دو دهه گذشته به شمار میرود.
ریکلمه ۳۷ ساله، که بیش از ۲۰ سال عضو باشگاه رئال مادرید است، در روزهای اخیر مدارک نامزدی خود را به هیئت انتخاباتی باشگاه ارائه کرد و صلاحیت او نیز تایید شد. به این ترتیب، برای نخستین بار از سال ۲۰۰۶، انتخابات ریاست باشگاه رئال مادرید با حضور بیش از یک نامزد برگزار خواهد شد.
او در آغاز کارزار انتخاباتی خود، از مدیریت فلورنتینو پرز بر باشگاه انتقاد کرد و گفت پروژه بازسازی ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با وجود هزینه سنگین، تجربه مطلوبی برای هواداران نبوده است. ریکلمه همچنین خواستار «شفافیت، دموکراسی و آغاز دورهای تازه» در رئال مادرید شد.
این تاجر اسپانیایی اعلام کرده در صورت پیروزی در انتخابات، دو ستاره بینالمللی را به رئال مادرید خواهد آورد و در حال مذاکره برای انتخاب سرمربی جدید نیز است. او همچنین وعده داد نقش اعضای باشگاه در تصمیمگیریها را افزایش دهد و ساختار مدیریتی و ورزشی رئال مادرید را اصلاح کند.
خبرگزاری رویترز به نقل از پژوهشگران اسرائیلی گزارش داد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در حمله سایبری اسفندماه به سامانه حملونقل عمومی لسآنجلس دست داشتند. رویدادی که منجر به اختلال در فعالیت بخشی از شبکه ترابری این کلانشهر شد.
شرکت امنیت سایبری «گمبیت سکیوریتی»، مستقر در تلآویو، سهشنبه پنجم خرداد گزارش داد هکرها بیش از ۷۰۰ گیگابایت داده شامل ایمیلها، نسخههای پشتیبان و فایلهای داخلی «سازمان حملونقل کلانشهر لسآنجلس» را به سرقت بردند.
این شرکت افزود دادههای ربودهشده را پس از آنکه به اشتباه در فضای آنلاین انتشار یافته بود، کشف کرده است.
به گزارش گمبیت سکیوریتی، شواهد دیجیتال موجود، سرور میزبان این اطلاعات را به یک گروه هکری مرتبط میکند که پیشتر از سوی مقامهای اسرائیلی به تهران نسبت داده شده بود.
مقامهای رسمی جمهوری اسلامی، اسرائیل و ایالات متحده، تاکنون به گزارش رویترز واکنشی نشان ندادهاند.
مقامهای سازمان حملونقل لسآنجلس ماه گذشته در بیانیهای اعلام کردند در حال همکاری با نیروهای انتظامی و متخصصان امنیت سایبری هستند تا سامانههای خود را دوباره به حالت عادی بازگردانند.
در این بیانیه آمده بود: «شناسایی عامل حمله بخشی از روند تحقیقات است و ما در این خصوص گمانهزنی نخواهیم کرد.»
پیشتر در مهرماه ۱۴۰۴، شرکت مایکروسافت گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کنار روسیه، چین و کره شمالی، بهطور گسترده از هوش مصنوعی برای پیشبرد حملات سایبری خود بهره میبرد.
نقش گروه هکری «ابابیل میناب»
رویترز در ادامه نوشت از زمانی که یک گروه ناشناخته طرفدار تهران با نام «ابابیل میناب» مسئولیت عملیات علیه سامانه حملونقل لسآنجلس را بر عهده گرفت، متخصصان امنیت دیجیتال به دست داشتن جمهوری اسلامی در این رویداد مشکوک شدند.
افزون بر این، ادبیات و شیوه عملکرد «ابابیل میناب» با ویژگیهای گروههای هکری خودخواندهای همخوانی دارد که به باور پژوهشگران آمریکایی و اسرائیلی، در واقع «پوششی برای جاسوسان ایرانی» هستند.
ایال سلا، مدیر بخش اطلاعات تهدید در شرکت گمبیت، گفت ارتباط میان گروه ابابیل و حکومت ایران از مدتها پیش یکی از فرضیههای اصلی تحقیقات بوده است.
او افزود: «یافتههای جدید ما شواهد جرمشناسانهای ارائه میدهد که این فرضیه را تقویت میکند.»
گمبیت یک استارتاپ امنیتی است که در میان بنیانگذاران آن، شماری از اعضای سابق یگان ۸۲۰۰ اسرائیل دیده میشوند.
این یگان، واحد اطلاعات سایبری و شنود ارتش اسرائیل است و نقشی مشابه آژانس امنیت ملی آمریکا در عملیات اطلاعاتی و جنگ الکترونیک دارد.
حمله سایبری به سامانه حملونقل لسآنجلس ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ رخ داد و گروه هکری ابابیل حدود دو هفته بعد مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
اگرچه مقامهای لسآنجلس اعلام کردند این نفوذ باعث توقف حرکت قطارها یا اتوبوسها نشد، رسانههای محلی گزارش دادند دستکم برخی نمایشگرهای زمان رسیدن وسایل نقلیه از کار افتاد و شهروندان نتوانستند کارتهای حملونقل خود را شارژ کنند.
ردپای «ابابیل میناب» در سایر حملات سایبری
گروه ابابیل همچنین مسئولیت حمله سایبری به سامانه قطار شهری «تری-ریل» در جنوب فلوریدا، شرکت ردیابی خودرو «وینکس» و شرکت زیرساختی سعودی «یونیمک» را پذیرفته است.
شرکت اسرائیلی گمبیت در ادامه گزارش داد گروه هکری ابابیل چندین سازمان دیگر را نیز هدف قرار داده، اما هویت آنها تاکنون فاش نشده است.
به گفته این شرکت، بررسی دادههای منتشرشده از سوی مهاجمان نشان میدهد یک رسانه و یک مرکز آموزشی در اسرائیل، همراه با یک شرکت کارگزاری بیمه در ترکیه، از جمله قربانیان این حملات بودهاند. با این حال، جزییات بیشتری درباره این نهادها منتشر نشده است.
از زمان آغاز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مجموعهای از عملیات سایبری به هکرهای وابسته به تهران نسبت داده شده است؛ از جمله حمله مخرب به شرکت تجهیزات پزشکی «استرایکر» و افشای ایمیلهای شخصی کش پاتل، رییس افبیآی.
پیشتر شبکه سیانان گزارش داده بود هکرهای ایرانی مظنون به دستکاری از راه دور در نشانگرهای سوخت برخی پمپبنزینها هستند.