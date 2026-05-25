شهروندان با ابراز ناامیدی از سیاست‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تاکید کردند توافق باعث تغییر رفتار حکومت نمی‌شود.

موج ناامیدی از سیاست‌های ترامپ

احتمال توافق بر سر یک آتش‌بس ۶۰ روزه میان تهران و واشینگتن تقویت شده است و ترامپ نیز در شبکه تروث‌سوشال تاکید کرد که این توافق در آستانه نهایی شدن است.

یکی از شهروندان در پیامی گفت ترامپ به مردم ایران «قول کمک» داده بود و اگر با این حکومت مذاکره کند، به معنای رها کردن مردمی است که به او اعتماد کرده‌اند.

شهروند دیگری با انتقاد از سیاست‌های ترامپ هشدار داد جمهوری اسلامی به «تعهدات» خود پایبند نمی‌ماند و تا زمانی که این حکومت بر سر کار است، مردم ایران و جهان روی آرامش را نخواهند دید.

مخاطب دیگری با اشاره به افزایش اعدام‌ها و سرکوب‌های سیاسی در ایران، توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی را نشانی از پایمال شدن خون جاویدنامان دی‌ماه دانست.

او با تاکید بر اینکه دستیابی به توافق در نهایت به قربانی کردن مردم ایران خواهد انجامید، یادآور شد آنچه ۹۰ میلیون ایرانی خواهان آن هستند، «سرنگونی» حکومت جمهوری اسلامی است.

در پیامی دیگر، شهروندی نوشت مردم بیش از آنچه به خود و آینده تباه شده‌شان نگاه کنند، به مادری فکر می‌کنند که فرزندش را در اعتراضات دی‌ماه از دست داده اما امیدوار بود که ظلم پایدار نیست.

در میان پیام‌های رسیده، برخی شهروندان با ابراز تردید نسبت به تاثیر اقتصادی توافق نوشتند حتی اگر پس از آن کاهش قیمتی رخ دهد، این «آرامش گذرا» جایگزین «نجات همیشگی» نخواهد شد.

تاکید برخی شهروندان بر لزوم اقدام از داخل کشور

شماری از شهروندان، نگران از تداوم جمهوری اسلامی و قطع حملات آمریکا به مواضع حکومت، بر این باورند که باید مردم سرنوشت کشور را به دست بگیرند و مسیر تغییر را از داخل رقم بزنند.

یکی از شهروندان در پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشت دیگر امیدی به کمک‌رسانی ترامپ نیست و پس از کشته شدن نزدیک به ۴۰ هزار نفر در دی‌ماه، «مماشات با حکومت» محلی از اعراب ندارد. به باور او، مردم ایران خود باید کار را تمام کنند.

مخاطب دیگری ضمن دعوت مردم به آماده‌باش برای قیام نهایی یادآور شد: «ما خودمان باید کاری برای خود انجام بدهیم، حتی اگر تک‌تک ما کشته شویم. اما مرگ با شرافت بهتر از زندگی بی‌عدالت است.»

شهروند دیگری نیز در پیامی مشابه گفت تمام دنیا می‌دانند ایرانیان چه می‌خواهند و از وضعیت داخل کشور بهتر از هر شهروندی خبر دارند. به باور او، نفع این کشورها در سکوت است و همین نشان می‌دهد مردم ایران باید به خود امید ببندند.

شماری دیگر از شهروندان با انتقاد از آنچه «انتظار برای نجات» از سوی بازیگران خارجی خواندند، تاکید کردند مردم نباید چشم به تصمیم‌های ترامپ بدوزند و باید از طریق مبارزه مدنی و اقتصادی و اعتصاب برای تغییر شرایط اقدام کنند.

این واکنش‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که هنوز مقام‌های رسمی دو طرف جزییات تازه‌ای درباره توافق احتمالی اعلام نکرده‌اند، اما افزایش گمانه‌زنی‌ها به طرح دیدگاه‌های متفاوت و در برخی موارد تاکید بر اقدام از داخل کشور منجر شده است.