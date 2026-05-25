دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، عصر دوشنبه چهارم خرداد روند مذاکرات با جمهوری اسلامی را «بهخوبی در حال پیشرفت» توصیف کرد که یا به یک «توافق بزرگ برای همه» منجر میشود یا «اصلا هیچ توافقی در کار نخواهد بود».
او در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «اگر توافق در کار نباشد، به بزرگتر و قدرتمندتر از هر زمان دیگری به میدان نبرد باز میگردیم اما هیچکس چنین چیزی را نمیخواهد.»
ترامپ در ادامه نوشت که در جریان گفتوگوهای خود در روز شنبه با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر، اردن، و بحرین، به آنها گفته است که پس از تمام کارهایی که ایالات متحده برای کنار هم قرار دادن این پازل بسیار پیچیده انجام داده است، پیوستن «همه این کشورها» به پیمان ابراهیم «باید الزامی باشد».
او نوشت: «کشورهایی که درباره آنها صحبت شد عبارتاند از عربستان سعودی، امارات متحده عربی (که هماکنون عضو است)، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن و بحرین (که هماکنون عضو است). ممکن است یکی دو کشور دلیلی برای انجام ندادن این کار داشته باشند و این پذیرفته خواهد شد، اما بیشتر آنها باید آماده، مایل و قادر باشند که این توافق با ایران را به رویدادی بسیار تاریخیتر از آنچه هست تبدیل کنند.»
رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد: «پیمان ابراهیم برای کشورهای درگیر در آن (امارات متحده عربی، بحرین، مراکش، سودان و قزاقستان) یک جهش عظیم مالی، اقتصادی و اجتماعی ثابت شده است، حتی در این دوران درگیری و جنگ، بهطوریکه اعضای کنونی حتی هرگز صحبت از خروج یا حتی یک مکث هم نکردهاند. دلیلش این است که پیمان ابراهیم برای آنها فوقالعاده بوده و برای نخستین بار در پنج هزار سال گذشته قدرت، استحکام و صلح واقعی را به خاورمیانه خواهد آورد.»
در بخش دیگری از این پیام آمده است: «هیچ سند دیگری که تاکنون در جهان، مانند این سند مورد احترام قرار نگرفته است. سطح اهمیت و اعتبار این سند بیهمتا خواهد بود! این روند باید با امضای فوری عربستان سعودی و قطر آغاز شود و دیگران نیز باید از آن پیروی کنند. اگر چنین نکنند، نباید بخشی از این توافق باشند، زیرا این نشاندهنده نیت بد است.»
او افزود: «در گفتوگو با شمار زیادی از رهبران بزرگی که نامشان در بالا آمده، گفتند بهمحض امضای سند، از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پیمان ابراهیم استقبال خواهند کرد. این واقعا اتفاقی ویژه خواهد بود! این مهمترین توافقی خواهد بود که هر یک از این کشورهای بزرگ که همواره درگیر مناقشه بودهاند، تاکنون امضا کردهاند. هیچ چیز، چه در گذشته و چه در آینده، از آن فراتر نخواهد رفت.»
ترامپ نوشت: «بنابراین، من بهطور الزامی از همه کشورها درخواست میکنم که بیدرنگ پیمان ابراهیم را امضا کنند و اگر ایران توافق خود را با من، بهعنوان رییسجمهوری ایالات متحده آمریکا، امضا کند، باعث افتخار خواهد بود که آنها نیز بخشی از این ائتلاف جهانی بیمانند باشند. خاورمیانه متحد، قدرتمند و از نظر اقتصادی نیرومند خواهد شد؛ تا حدی که شاید هیچ منطقهای در جهان با آن قابل مقایسه نباشد!»