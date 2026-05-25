به گفته یک منبع مطلع، امید عظیمی روز ۱۹ دی پس از خروج از باشگاه، برای شرکت در تجمع اعتراضی علیه گرانی و جمهوری اسلامی، مطابق فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، به خیابان رفته بود. پس از قطع ناگهانی آنتن‌های تلفن همراه، ارتباط نزدیکانش با او قطع شد و خانواده و اطرافیانش تا صبح در بیمارستان‌ها به دنبال او گشتند.

امید پس از اصابت گلوله، خود را به یک پارک رساند و در آنجا پنهان شد. زمانی که نزدیکانش او را پیدا کردند، خون زیادی از دست داده بود. او را سپس به بیمارستان شهریار منتقل کردند اما به دلیل شدت جراحات و خونریزی شدید جان باخت.

دوستانش امید را فردی شجاع و نترس می‌دانند و می‌گویند که او همیشه دوست داشت مردم متحد باشند تا ایران آزاد شود. او عاشق ورزش و موتور‌سواری بود

امید در آخرین تماس تلفنی با مادرش گفته بود: شام می‌آیم و دور هم می‌خوریم.