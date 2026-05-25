سایت هرانا: پنج زندانی سیاسی زن در اوین در پی اعتراض به اعدامها از تماس تلفنی محروم شدند
سایت هرانا خبر داد گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه، پنج تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، از یکشنبه بهصورت تنبیهی و به دلیل اعتراض به اجرای احکام اعدام، از حق استفاده از تلفن زندان محروم شدهاند.
این زندانیان پیشتر نیز از حق ملاقات حضوری با خانواده و وکلای خود محروم بودهاند و این محدودیت همچنان ادامه دارد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، رئوف درخشانیمهر، ۱۹ ساله و دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد، در اعتراضات ۱۹ دیماه در دزفول با شلیک گلوله جنگی کشته شد. خانوادهاش پس از پیدا کردن پیکر او در پزشکی قانونی، تحت فشار ناچار شدند او را شبانه در آرامستان شهیدآباد دزفول به خاک بسپارند.
به گفته منبع آگاه، رئوف، از پهلو هدف گلوله جنگی قرار گرفت و پیش از آن نیز سمت چپ بدنش با ساچمههای فلزی، مجروح شده بود.
پس از انتقال رئوف به بیمارستان گنجویان دزفول، پیکر او همراه با پیکر تعدادی دیگر از جوانان کشتهشده در محوطه بیمارستان رها شد و به گفته شاهدان، از جمله برخی پرسنل بیمارستان، اجازه درمان و رسیدگی به مجروحان داده نشد.
به گفته شاهدان، محوطه بیمارستان بهدلیل خونریزی شدید مجروحان، پر از خون شده بود و شماری از آنان در نبود رسیدگی پزشکی، جان باختند.
خانواده رئوف پس از ساعتها جستوجو به بیمارستان گنجویان مراجعه کردند، اما با وجود گشتن همه بخشها، مسئولان بیمارستان ابتدا حضور او را انکار کردند.
همزمان پرسنل اورژانس به آنان اطلاع دادند که رئوف در سردخانه بیمارستان است، اما نیروهای حکومتی سردخانه را مهر و موم کردند و اجازه مشاهده پیکر را ندادند.
بر اساس این روایت، خانواده رئوف پس از مراجعه به نهادهای مختلف با پاسخهای متناقض و نادرست روبهرو شدند و حتی به آنان گفته شد که رئوف زنده است.
در نهایت پیکر او را که بهعنوان «مجهولالهویه» به مرکز استان منتقل شده بود، در پزشکی قانونی اهواز شناسایی کردند.
پیش از تحویل پیکر، از خانواد او تعهد گرفته شد که مراسم خاکسپاری تنها بهصورت شبانه و با حضور چند نفر برگزار شود.
دفن شبانه پیکر معترضان کشتهشده در ایران حتی به وسیله ماموران امنیتی، موضوعی سابقهدار است.
در یک نمونه، بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در سوم بهمن ۱۴۰۴، پیکر یک پسر ۱۶ ساله به نام رضا، در جریان اعتراضات کرج، بدون اطلاع خانواده، بهوسیله ماموران سپاه پاسداران دفن شد.
بنا بر روایت شاهدان، پنجشنبه ۱۸ دیماه، حدود ساعت ۹ شب، رضا در کوچهای از «شاهینویلا» هدف شلیک مستقیم یک تکتیرانداز قرار گرفت.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام عباس اکبری فیضآبادی، از بازداشتشدگان دیماه در نائین اصفهان، پس از تایید دیوان عالی اجرا شد. او با اتهامهایی از جمله محاربه، تخریب اموال عمومی، اخلال در نظم و اجتماع و تبانی محاکمه شده بود.
حکم اعدام عباس اکبری فیضآبادی، از بازداشتشدگان دیماه در شهرستان نائین اصفهان، صبح دوشنبه، چهارم خرداد پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اکبری فیضآبادی، با اتهامهایی از جمله «محاربه»، «تخریب عمدی اموال عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی»، «اخلال در نظم و امنیت جامعه» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور» محاکمه شده بود.
در این گزارش آمده است دادگاه پس از برگزاری جلسات رسیدگی و دریافت دفاعیات متهم و وکیل او، با استناد به آنچه «اقاریر متهم» درباره همراه داشتن کلت کمری جنگی، حضور در خیابان و تیراندازی عنوان شده، اتهام محاربه را محرز دانست.
قوه قضاییه همچنین اعلام کرد فیلمی از لحظه تیراندازی و گزارش مرجع انتظامی درباره کشف سلاح از منزل متهم، از جمله مستندات پرونده بوده است.
بر اساس این گزارش حکم اعدام اکبری فیضآبادی در دیوان عالی کشور تایید و اعلام شد «حکم صادرشده بر پایه مدارک، مستندات و اظهارات متهم بوده و ایرادی به آن وارد نیست».
با اعدام اکبری فیضآبادی، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران طی ۶۸ روز گذشته، از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، به دستکم ۳۸ نفر رسید.
این در حالی است که وبسایت حقوق بشری «هرانا» پیشتر گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرده است.
۱۴ اردیبهشت ماه، ۶۳ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیهای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی بابت اعدام معترضان دیماه تشکر کردند و از غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، خواستند با «عوامل اصلی و دانهدرشت» این اعتراضات، اقدام قاطع، علنی و عبرتآموز انجام دهد.
این ۶۳ نماینده مجلس همچنین از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قدردانی کردند و خواستار آن شدند که تا پایان این جنگ «دست از ماشه نکشند» و بر اساس تدابیر مجتبی خامنهای، «ضربات مرگبار و نابودکننده» به آمریکا و اسرائیل و «همدستان» آنها وارد کنند.
رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سوم خرداد از اجرای حکم اعدام مجتبی کیان، زندانی سیاسی، پس از تشکیل پرونده در دادگستری استان البرز خبر داد.
بر اساس گزارش میزان، کیان متهم بود که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، مختصات و اطلاعات مربوط به واحدهای صنایع دفاعی را برای «شبکههای وابسته به اسرائیل و آمریکا» ارسال کرده است. دادگاه بر همین اساس او را به اعدام و مصادره اموال محکوم کرده بود.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند، هزاران شهروند را در شهرهای مختلف کشور با اتهامهای سیاسی و امنیتی بازداشت کردهاند.
مارکو روبیو گفت توافق آمریکا و جمهوری اسلامی «همچنان پیش میرود» و پیشنهادی درباره بازگشایی تنگه هرمز و مذاکرات هستهای محدود روی میز است. او تاکید کرد ترامپ توافق بد نمیکند و واشینگتن پیش از بررسی گزینهها به دیپلماسی فرصت میدهد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، صبح دوشنبه چهارم خرداد اعلام کرد که توافق آمریکا و حکومت ایران «همچنان پیش میرود.»
بهگزارش خبرگزاری رویترز، او افزود که در مورد «توانایی ایران برای باز کردن» تنگه هرمز و «ورود به مذاکراتی واقعی، مهم و محدود از نظر زمانی درباره مسائل هستهای»، پیشنهادی «نسبتا محکم» روی میز است.
روبیو اضافه کرد: «امیدواریم که بتوانیم آن را عملی کنیم. این طرح در خلیج فارس حمایت زیادی دارد. در سطح جهانی نیز از حمایت زیادی برخوردار است.»
او گفت که هر کشوری درک میکند که «این نه تنها بسیار منطقی است، بلکه کار درستی است که جهان باید انجام دهد.»
روبیو که در جریان سفر به هند با خبرنگاران گفتوگو میکرد، افزود که ترامپ عجلهای برای رسیدن به توافق ندارد.
او تاکید کرد: «قرار نیست که رییسجمهور توافق بدی انجام دهد. بنابراین بیایید ببینیم چه اتفاقی میافتد. ما قبل از بررسی گزینهها، به دیپلماسی، فرصت موفقیت را میدهیم.»
مقامهای اسرائیلی به اورشلیمپست گفتند توافق احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی «بد» است، چون به برنامه موشکی و شبکه نیابتی تهران نمیپردازد و ممکن است آزادی عمل اسرائیل در لبنان و منطقه را محدود کند. نتانیاهو نیز نشستی امنیتی درباره آن برگزار کرد.
مقامهای اسرائیلی هشدار دادند که توافق در حال شکلگیری بین حکومت ایران و ایالات متحده «یک توافق بد» است و میگویند که این توافق به تهدیدات کلیدی تهران فراتر از برنامه هستهایاش نمیپردازد.
یک مقام اسرائیلی به روزنامه اورشلیمپست گفت: «چارچوب توافق خوب نیست و حتی اگر توافق نهایی امضا شود و تمام اورانیوم غنیشده از ایران خارج شود، که یک «اگر» بزرگ است، این توافق به موضوع برنامه موشکی ایران یا شبکه نیروهای نیابتی منطقهای آن نمیپردازد.»
بر اساس این گزارش، مقامها در اورشلیم همچنین نگرانند که این توافق بتواند آزادی عمل اسرائیل در لبنان را محدود کند و بهطور بالقوه، توانایی آن را برای اقدام علیه تهدیدهای تهران در سراسر منطقه محدود کند.
یک مقام اسرائیلی به اورشلیمپست گفت: «هنوز هیچ چیز نهایی نیست، اما این توافقی است که میتواند بر توانایی و نحوه عملکرد ما تأثیر بگذارد.»
این گزارش حاکی از آن است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، عصر یکشنبه گروه کوچکی از وزرا و مقامات ارشد امنیتی را برای بحث در مورد توافق در حال شکلگیری تشکیل داد.
دنیای اقتصاد گزارش داد درآمدهای مالیاتی بودجه امسال ممکن است ۲۵ درصد محقق نشود؛ موضوعی که میتواند کسری بودجه را تشدید کند. این روزنامه علت را رکود بنگاهها، اختلال اینترنت، افت فروش، کاهش قدرت خرید و تنشهای منطقهای دانست.
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داد: «بر اساس پیشبینیها، درآمدهای مالیاتی با عدم تحقق ۲۵ درصدی در بودجه سال جاری مواجه خواهد شد.»
این روزنامه اشاره کرد که این کاهش درآمدها میتواند کسری بودجه را تشدید کند و افزود اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با مجموعهای از نااطمینانیها و فشارهای همزمان مواجه شده است.
دنیای اقتصاد به «اختلالهای گسترده اینترنت، کاهش دسترسی بسیاری از کسبوکارها به بازار، افت فروش در بخش خدمات و تجارت آنلاین، افزایش هزینههای تولید، کاهش قدرت خرید خانوارها و نگرانیهای ناشی از تشدید تنشهای منطقهای» اشاره کرد؛ عواملی که بسیاری از بنگاهها را در وضعیت نیمهتعطیل یا رکودی قرار دادهاند.
بر اساس این گزارش، علی افضلی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری بخش عمومی وزارت اقتصاد، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» گفته است احتمال دارد «حدود ۲۵ درصد از درآمدهای مالیاتی امسال وصول نشود.»
دنیای اقتصاد نوشت اگر یکچهارم درآمدهای مالیاتی محقق نشود، دولت یا باید هزینهها را کاهش دهد، یا به سمت استقراض و چاپ پول برود، یا فشار مالیاتی بیشتری بر مؤدیان وارد کند؛ مسیرهایی که هر سه تبعات اقتصادی آسیبزا دارند.