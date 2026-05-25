در همین راستا، دانش‌آموزی ۱۷ ساله در پیامی برای ایران‌اینترنشنال نوشت آینده خود و هم‌نسلانش را مبهم و گیج‌کننده می‌بیند.

او از قطع اینترنت، کیفیت پایین آموزش و مشکلات اقتصادی خانواده‌ها سخن گفت که باعث بی‌انگیزگی آن‌ها شده است.

سردرگمی دانش‌آموزان در انتظار اعلام زمان کنکور

این دانش‌آموز از نبود شفافیت در مورد زمان و نحوه برگزاری امتحان‌های نهایی و کنکور ابراز نگرانی کرد.

به گفته او، نامتناسب بودن دخل و خرج، امکان برنامه‌ریزی برای آینده را به امری محال بدل کرده است.

دانش‌آموز دیگری نیز در پیامی مشابه، با اشاره به اینکه زمان و نحوه برگزاری امتحان‌ها و کنکور اعلام نشده، گفت آن‌ها فشار روانی زیادی را تحمل می‌کنند، اما صدایشان شنیده نمی‌شود.

تاثیر قطع اینترنت بر کیفیت آمادگی داوطلبان کنکور

ده‌ها پیام رسیده به ایران‌اینترنشنال نیز حاکی از تاثیر قطع اینترنت بر روند یادگیری دانش‌آموزان است.

یک دانش‌آموز در آستانه کنکور درباره وابستگی کامل روند مطالعه‌اش به اینترنت گفت: «بیشتر دوره‌های آموزشی را از تلگرام دانلود می‌کردم. دروس تخصصی را هم از یوتیوب و حتی دوره‌هایی را از اینستاگرام خریداری می‌کردم.»

یک داوطلب پشت‌کنکوری در پیامی برای ایران‌اینترنشنال نوشت امیدوار بوده امسال در رشته پزشکی پذیرفته شود، اما با شرایط فعلی این احتمال را دور از دسترس می‌بیند.

او گفت فایل‌های درسی و ویدیوهای آموزشی‌اش در تلگرام قرار داشته و با ادامه قطع اینترنت، امکان دسترسی و دانلود آن‌ها را ندارد.

در شرایطی که زمان زیادی تا برگزاری کنکور باقی نمانده، اعلام نشدن زمان دقیق آن از سوی سازمان سنجش آموزش کشور فشار روانی بسیاری به دانش‌آموزان وارد کرده و برخی از آن‌ها بار دیگر موضوع سهمیه‌های ورودی دانشگاه‌ها را مطرح کرده‌اند.

به گفته یکی از این دانش‌آموزان، نظام سهمیه‌بندی در سال‌های گذشته به نابرابری در پذیرش دانشگاه‌ها منجر شده و در شرایط فعلی، با توجه به بلاتکلیفی در مورد زمان کنکور، این احساس تبعیض پررنگ‌تر شده است.

پیش از این نیز دانش‌آموزان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از این بلاتکلیفی و فشارهای ناشی از آن سخن گفته بودند.

برای نمونه، دانش‌آموزی از تهران گفت: «شرایط زندگی خیلی سخت شده و فشارهای روانی بالاست؛ مخصوصا برای دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم. درست نیست که در این شرایط امتحانی بگیرند که روی کنکور هم تاثیر می‌گذارد.»

اعتراض به هزینه‌های سنگین آموزشی

بعضی پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاوی دعوت به تجمع اعتراضی مقابل سازمان سنجش است.

در یکی از این پیام‌ها از دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم تهران خواسته شده برای اعتراض به شیوه برگزاری امتحان‌ها و تاثیر آن بر کنکور، مقابل این سازمان تجمع کنند.

یک دانش‌آموز پایه یازدهم نیز در پیامی اعلام کرد هنوز زمان دقیق امتحان‌های نهایی مشخص نیست و درباره برگزاری آن‌ها در تیرماه یا شهریورماه اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شده است.

به گفته او، در دوره آموزش مجازی به‌دلیل قطع اینترنت و ارائه نشدن کامل برخی دروس، فرآیند یادگیری با اختلال مواجه بوده، در حالی که نتیجه این امتحان‌ها، تاثیری مستقیم بر کنکور دارد.

دانش‌آموزان دیگری نیز به پیامدهای جنگ و شرایط اقتصادی اشاره کردند.

یکی از آن‌ها گفت پس از حدود ۸۰ روز اختلال در روند عادی آموزش و افت کیفیت تدریس، اکنون باید در امتحان‌های نهایی و سپس کنکور شرکت کنند. در شرایطی که به گفته او، سطح استرس و نگرانی در میان دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم بی‌سابقه است.

از رودهن نیز مخاطب دیگری به افزایش قیمت کتاب‌های کمک‌آموزشی اشاره کرد و گفت بهای برخی از آن‌ها به ۹۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.