دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، یکشنبه در شبکه تروث سوشال اعلام کرد که به نمایندگان خود اطلاع داده‌ که برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی عجله نکنند.

ترامپ نوشت: «مذاکرات به شکلی منظم و سازنده در حال پیشرفت است، و من به نمایندگان خود اطلاع داده‌ام که برای رسیدن به توافق عجله نکنند، زیرا زمان به نفع ماست. محاصره تا زمانی که توافقی حاصل، تایید، و امضا شود، با تمام قدرت و به طور کامل برقرار خواهد ماند. هر دو طرف باید وقت کافی بگذارند و این کار را درست انجام دهند. هیچ اشتباهی نباید رخ دهد!»

او افزود: «روابط ما با ایران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای بسیار حرفه‌ای‌تر و سازنده‌تر است. با این حال، آن‌ها باید درک کنند که نمی‌توانند یک سلاح یا بمب هسته‌ای توسعه دهند یا به دست آورند.»

رییس‌جمهور آمریکا ادامه داد: «مایلم تا این لحظه از همه کشورهای خاورمیانه بابت حمایت و همکاری‌شان تشکر کنم؛ حمایتی که با پیوستن آن‌ها به کشورهای عضو توافق‌نامه تاریخی ابراهیم، بیش از پیش تقویت و تحکیم خواهد شد. و شاید جمهوری اسلامی ایران نیز بخواهد به آن بپیوندد!»