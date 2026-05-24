حساب نتانیاهو در ایکس: ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل تصویری ساختهشده با هوش مصنوعی از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که روی آن نوشته شده: «ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت».
تایمز اسرائیل نوشت که یک مقام اسرائیلی یکشنبه گفت که نتانیاهو از سوی ترامپ اطمینان یافته است که توافقی را تضمین خواهد کرد که بر اساس آن، ایران به سلاح هستهای دست پیدا نکند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، یکشنبه در شبکه تروث سوشال اعلام کرد که به نمایندگان خود اطلاع داده که برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی عجله نکنند.
ترامپ نوشت: «مذاکرات به شکلی منظم و سازنده در حال پیشرفت است، و من به نمایندگان خود اطلاع دادهام که برای رسیدن به توافق عجله نکنند، زیرا زمان به نفع ماست. محاصره تا زمانی که توافقی حاصل، تایید، و امضا شود، با تمام قدرت و به طور کامل برقرار خواهد ماند. هر دو طرف باید وقت کافی بگذارند و این کار را درست انجام دهند. هیچ اشتباهی نباید رخ دهد!»
او افزود: «روابط ما با ایران در حال تبدیل شدن به رابطهای بسیار حرفهایتر و سازندهتر است. با این حال، آنها باید درک کنند که نمیتوانند یک سلاح یا بمب هستهای توسعه دهند یا به دست آورند.»
رییسجمهور آمریکا ادامه داد: «مایلم تا این لحظه از همه کشورهای خاورمیانه بابت حمایت و همکاریشان تشکر کنم؛ حمایتی که با پیوستن آنها به کشورهای عضو توافقنامه تاریخی ابراهیم، بیش از پیش تقویت و تحکیم خواهد شد. و شاید جمهوری اسلامی ایران نیز بخواهد به آن بپیوندد!»
محسن رضایی، مشاور مجتبی خامنهای، در یک سخنرانی که از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد، گفت که حکومت ایران «در برابر هرگونه تعرض به تنگه هرمز و ورود خصمانه به خلیج فارس، پاسخی سخت، دردناک و کمنظیر خواهد داد و با شکستن محاصره دریایی، اقدامات تقابلی جدی را آغاز خواهد کرد.»
او افزود: «یکی از گزینههای راهبردی و هشدارآمیز ایران در صورت تداوم این روند، احتمال خروج از معاهده انپیتی است که پیامدهای سهمگینی برای طرف مقابل خواهد داشت.»
رضایی همچنین به رسانههای ایران گفت: «تنگه هرمز را مدیریت میکنیم تا دیگر ناامنی رخ ندهد.»
فایننشالتایمز گزارش داد سپاه پاسداران برای تامین تجهیزات پیشرفته ارتباطات ماهوارهای ساخت چین مورد استفاده در برنامه پهپادی خود، از شرکت «تلسان» مستقر در راسالخیمه امارات متحده عربی استفاده کرده است.
این روزنامه یکشنبه سوم خرداد نوشت این تجهیزات برای «گروه صنعتی سامان» که در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد، تهیه شدهاند.
بر اساس این گزارش، شرکت تلسان در اواخر سال ۲۰۲۵ انتقال حدود دو تن تجهیزات آنتن ماهوارهای، از جمله یک آنتن موتوردار ۴.۵ متری ساخت شرکت چینی «استاروین»، را از شانگهای به ایران از طریق بندر جبلعلی هماهنگ کرده است.
این معامله از آن جهت توجهها را جلب کرده که نشان میدهد یک شرکت مستقر در امارات در تامین تجهیزات ارتباطی مورد نیاز سپاه پاسداران نقش داشته است؛ نهادی که در واکنش به کارزار نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل، امارات را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار داد.
امارات بیشترین آسیب را از حملات تلافیجویانه تهران در جریان جنگ اخیر متحمل شد و جمهوری اسلامی بیش از ۲۸۰۰ پهپاد و موشک به سوی این کشور شلیک کرد، از جمله به اهداف غیرنظامی.
با وجود موضع سختگیرانه ابوظبی در قبال جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی پیش از جنگ بهطور سنتی مرکز فعالیت شرکتهای ایرانی در خارج از کشور بود.
به گفته تحلیلگران، امارات که طی دو دهه اخیر به قطب تجارت در منطقه تبدیل شده، در امارتهای مختلف خود مناطق آزاد تجاری ایجاد کرده است؛ مناطقی که نظارت بر مبادلات مالی و تجاری در آنها با محدودیتهایی همراه است.
همین موضوع نگرانیهایی را درباره احتمال سوءاستفاده از این مناطق برای تجارت غیرقانونی و دور زدن تحریمها افزایش داده است.
نقش شرکت مستقر در راسالخیمه
فایننشالتایمز در ادامه گزارش داد تجهیزات مورد نیاز سپاه از طریق شرکت تلسان که در راسالخیمه مستقر است، منتقل شد.
این شرکت انتقال حدود ۱.۸ تن تجهیزات آنتن ماهوارهای ساخت چین را از شانگهای به ایران، از طریق بندر کانتینری جبلعلی در دبی، هماهنگ کرد.
فایننشالتایمز با استناد به تصاویر ماهوارهای و دادههای موقعیتیابی کشتیها نوشت یک شناور ایرانی که در مرحله پایانی این انتقال در ماه نوامبر مورد استفاده قرار گرفت، با ارسال اطلاعات ناوبری جعلی برای سایر شناورها تلاش کرد سفر خود به ایران را پنهان کند.
این اسناد و تحلیلهای حملونقل نشان میدهد سپاه پاسداران حتی پس از اعمال تحریمهای غرب علیه شبکه تامین نظامیاش، همچنان از مسیر شرکتها و شبکههای تجاری مستقر در امارات برای دستیابی به فناوریهای حساس ارتباطی بهره میگرفت.