وزارت خارجه قطر اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، در تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، درباره تحولات منطقه گفتوگو کرده است.
در این بیانیه آمده است که وزیر خارجه قطر در این گفتوگو حمایت کامل دولت قطر از تلاشهای مرتبط با دستیابی به توافقی جامع برای پایان دادن به بحران را بار دیگر اعلام کرد و بر ضرورت همکاری همه طرفها برای تحقق صلح پایدار و ثبات در منطقه تاکید کرد.
او همچنین تصریح کرد آزادی کشتیرانی اصلی تثبیتشده و غیرقابل معامله است و بستن تنگه هرمز یا استفاده از آن به عنوان اهرم فشار، تنها به تشدید بحران و به خطر افتادن منافع حیاتی کشورهای منطقه منجر میشود.
در این تماس بر اهمیت پایبندی به قواعد حقوق بینالملل و اصول حسن همجواری و در اولویت قرار دادن منافع منطقه و ملتهای آن تاکید شد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد این سازمان هیچ اطلاعیه رسمی هوانوردی جدیدی درباره اعمال محدودیت در آسمان کشور صادر نکرده است و شرایط پروازی عادی است.
او با تاکید بر تداوم وضعیت عادی پروازها گفت: «شرایط آسمان کشور همچنان مانند روال گذشته است و پروازها طبق برنامه انجام میشود.»
سخنگوی سازمان هواپیمایی بدون اشاره به جزئیات اطلاعیه هوانوردی (نوتام)، افزود: «نوتامی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده، تکذیب میشود.»
سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز جمعه یکم خرداد در اطلاعیهای اعلام کرده بود فعالیت فرودگاههای واقع در بخش غربی محدوده پروازی ایران، موسوم به «FIR تهران»، تا دوشنبه متوقف شده و تنها شمار محدودی از فرودگاهها مجاز به فعالیت هستند.
بر اساس آن اطلاعیه، فرودگاههای ارومیه، کرمان، آبادان، شیراز، یزد، کرمانشاه، رشت و اهواز از این محدودیت مستثنی شدهاند و فعالیت آنها نیز فقط از طلوع تا غروب آفتاب مجاز اعلام شده بود.
روزنامه ایران ورزشی مدعی شده بازیکنان خط خورده از اردوی تیم ملی در آمادهباش قرار گرفتهاند تا در صورت بروز مشکل ویزا برای برخی نفرات، جایگزین شوند. عصر ایران هم، با بازنشر این گزارش، اضافه کرده شایعاتی درباره رد ویزای شجاع خلیلزاده، مهدی طارمی و احسان حاجصفی مطرح شده است.
مسعود محبی، دانیال اسماعیلیفر، حسین ابرقویی، عارف آقاسی، مهدی هاشمنژاد، محمدمهدی محبی، عارف حاجیعیدی، پوریا شهرآبادی و احسان محروقی در آخرین اردوی تیم ملی در تهران حضور داشتند، اما امیر قلعهنویی آنها را از فهرست ۳۰ نفره نهایی کنار گذاشت.
ایران ورزشی نوشته است که کادر فنی به آنها پیام داده: «تمریناتتان را ادامه دهید.»
به نوشته این رسانه وابسته به دولت جمهوری اسلامی، «آنها باید خود را برای جایگزینی احتمالی بازیکنانی که با مشکل ویزا مواجه شدهاند آماده کنند.»
اما ساعتی پیش فدراسیون فوتبال، بدون اشاره به پاسخی از سفارت آمریکا در آنکارا و با استناد به انجام شدن روند اداری از سوی فدراسیون، رد شدن ویزا برای طارمی، خلیلزاده و حاجصفی را تکذیب کرد.
در اطلاعیه فدراسیون فوتبال آمده است: «در پی انتشار برخی شایعات درباره رد درخواست ویزای تعدادی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، ضمن تکذیب این اخبار اعلام میشود که فرایند اداری مربوط به اخذ ویزا از سوی فدراسیون فوتبال و تیم ملی طبق روال انجام گرفته و ادعای مطرحشده کذب است.»
کادر فنی تیم ملی روز پنجشنبه، چند روز پس از آغاز اردوی ترکیه و همزمان با حضور تیم در سفارت آمریکا، شهریار مغانلو را دوباره دعوت کرد تا به اردوی آنتالیا بپیوندد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت که وقفه در فروش تسلیحات آمریکا به تایوان ربطی به جنگ ایران ندارد.
یک مقام کاخ سفید گفت که ترامپ بهزودی درباره بسته جدید فروش تسلیحات به تایوان تصمیم میگیرد.
سخنان ترامپ درباره این که درباره فروش بسته تسلیحاتی به تایوان تصمیم نگرفته ابهام ایجاد کرده بود.
یک مقام ارشد آمریکایی نیز گفته بود برای اطمینان از تامین تسلیحات مورد نیاز در جنگ ایران، وقفهای در روند فروش سلاح به تایوان ایجاد شده است.
علاالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، وضعیت فعلی کشور را «شکننده» خواند و گفت در شرایط «نه جنگ و نه صلح»، همه سناریوها محتمل است و باید برای بدترین گزینهها آمادگی داشت.
او تاکید کرد: «ما باید همواره برای بدترین گزینهها آمادگی لازم را داشته باشیم تا دشمنان اشتباهات گذشته خود را تکرار نکنند.»
بروجردی همچنین هشدار داد جمهوری اسلامی در برابر هرگونه اقدام «ماجراجویانه» پاسخ «قاطع و بدون ملاحظه» خواهد داد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به روند مذاکرات گفت: «مذاکرات صحنه کارزار سیاسی است، در آن صحنه نیز قالیباف در حال جنگ است و به همراه وزیر امورخارجه کشور با پشتوانه مردم و نیروهای مسلح از موضوع قدرت صحبت میکنند.»
سه ماه پس از آغاز جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ با پرسشی روبهرو شده که فراتر از موفقیتهای نظامی در میدان نبرد است: آیا او در حال باختن جنگی است که قرار بود به پیروزی سریع و تثبیت موقعیت ژئوپلیتیک آمریکا منجر شود؟
تحلیلگران به رویترز میگویند کنترل [حکومت] ایران بر تنگه هرمز، تداوم برنامه هستهای و باقی ماندن ساختار جمهوری اسلامی، ادعاهای ترامپ درباره پیروزی را با تردید مواجه کرده است.
به گزارش رویترز، اگرچه آمریکا در ماههای گذشته ضربات سنگینی به توان نظامی حکومت ایران وارد کرده، اما توانایی تهران در حفظ اهرمهای راهبردی - از جمله کنترل بر تنگه هرمز و مقاومت در برابر امتیازدهی هستهای - این پرسش را مطرح کرده که آیا واشینگتن میتواند موفقیتهای تاکتیکی را به دستاورد سیاسی و ژئوپلیتیک تبدیل کند یا نه.
به نوشته این گزارش، ادعاهای مکرر ترامپ درباره «پیروزی کامل» برای برخی تحلیلگران قانعکننده نیست؛ بهویژه در شرایطی که مسیر بحران میان مذاکرات نامطمئن و تهدیدهای متناوب برای ازسرگیری حملات در نوسان است.
رویترز هشدار میدهد این خطر وجود دارد که آمریکا و متحدان عرب آن در خلیج فارس از جنگ در موقعیتی ضعیفتر خارج شوند، در حالی که [حکومت] ایران - با وجود خسارتهای نظامی و اقتصادی - ممکن است به دلیل نشان دادن توانایی خود در مختل کردن حدود یکپنجم عرضه جهانی نفت و گاز، نفوذ بیشتری به دست آورده باشد.
جنگ کوتاه ترامپ ممکن است به شکست راهبردی تبدیل شود
آرون دیوید میلر، مذاکرهکننده پیشین دولتهای جمهوریخواه و دموکرات آمریکا در خاورمیانه، به رویترز گفته است: «سه ماه گذشته و به نظر میرسد جنگی که قرار بود یک پیروزی کوتاهمدت برای ترامپ باشد، در حال تبدیل شدن به یک شکست راهبردی بلندمدت است.»
رویترز مینویسد این وضعیت برای ترامپ حساسیت ویژهای دارد؛ زیرا او همواره نسبت به تصویر «بازنده» بودن حساس بوده و این تعبیر را علیه رقبای سیاسی خود به کار برده است.
تحلیلگران معتقدند همین مساله ممکن است او را به سمت رد هر توافقی سوق دهد که شبیه عقبنشینی از مواضع حداکثری یا بازگشت به توافق هستهای سال ۲۰۱۵ با حکومت ایران باشد؛ توافقی که ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری خود لغو کرد.
با این حال، کاخ سفید این ارزیابیها را رد میکند. اولیویا والز، سخنگوی کاخ سفید، گفته است: «آمریکا به همه اهداف نظامی خود در عملیات خشم حماسی دست یافته یا از آن فراتر رفته است.»
او افزوده: «رییسجمهوری ترامپ همه برگهای برنده را در اختیار دارد و همه گزینهها را روی میز نگه داشته است.»
افزایش فشار داخلی؛ از قیمت سوخت تا انتخابات
به گزارش رویترز، ادامه بحران با ایران در حالی رخ میدهد که ترامپ با افزایش قیمت بنزین، افت محبوبیت و فشار سیاسی پیش از انتخابات میاندورهای نوامبر روبهرو است.
جنگ با ایران همچنین با وعدههای انتخاباتی او درباره پرهیز از مداخلات نظامی غیرضروری در تضاد قرار گرفته است.
برخی تحلیلگران میگویند ترامپ اکنون میان دو گزینه گرفتار شده است؛ پذیرش توافقی ناقص برای خروج از بحران و یا تشدید دوباره درگیری و خطر گرفتار شدن در بحرانی طولانیتر.
به گفته این تحلیلگران، یکی از سناریوهای احتمالی میتواند انجام حملات محدود اما شدید علیه ایران و معرفی آن بهعنوان «پیروزی نهایی» باشد.
اهداف اعلامشده ترامپ؛ بدون تحقق روشن
ترامپ اهداف اصلی جنگ را «جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای»، «پایان دادن به توانایی ایران برای تهدید منطقه و منافع آمریکا» و «ایجاد شرایطی برای تضعیف یا سرنگونی حکومت ایران» توصیف کرده بود. اما رویترز مینویسد هیچ نشانه روشنی از تحقق این اهداف وجود ندارد.
جاناتان پانیکوف، مقام پیشین اطلاعاتی آمریکا، گفته است: «رهبران [حکومت] ایران بقای خود پس از حمله آمریکا را موفقیت میدانند و همزمان دریافتهاند تا چه حد میتوانند بر کشتیرانی خلیج فارس نفوذ اعمال کنند.»
او افزوده [حکومت] ایران به نظر میرسد معتقد است میتواند فشار اقتصادی بیشتری نسبت به ترامپ تحمل کرده و دوام بیاورد.
برنامه هستهای جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست
به نوشته رویترز، مهمترین هدف اعلامی ترامپ یعنی خلع هستهای ایران همچنان محقق نشده است. برآورد میشود بخشی از ذخایر اورانیوم با غنای بالا پس از حملات آمریکا و اسرائیل همچنان باقی مانده و امکان بازیابی و فرآوری بیشتر آن وجود داشته باشد.
دو مقام ارشد ایرانی نیز به رویترز گفتهاند رهبر جمهوری اسلامی دستور داده اورانیوم نزدیک به درجه تسلیحاتی به خارج از کشور منتقل نشود.
برخی تحلیلگران هشدار دادهاند جنگ ممکن است حکومت ایران را بیش از گذشته به سمت توسعه بازدارندگی هستهای سوق دهد؛ مشابه مسیری که کره شمالی طی کرده است.
حکومت ایران همچنان توان منطقهای خود را حفظ کرده است
رویترز گزارش میدهد هدف دیگر ترامپ، یعنی توقف حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی، نیز محقق نشده است.
علاوه بر این، پس از جنگ، رهبران جدید حکومت ایران تندروتر از اسلاف کشتهشده خود توصیف میشوند و همچنان به باور تحلیلگران، موشکها و پهپادهای کافی برای تهدید کشورهای منطقه در اختیار دارند.
پیامدهای جهانی؛ اروپا، روسیه و چین
به نوشته رویترز، جنگ با ایران همچنین به روابط آمریکا با متحدان اروپایی آسیب زده؛ زیرا بسیاری از دولتهای اروپایی از حمایت از جنگی که درباره آن مورد مشورت قرار نگرفته بودند، خودداری کردهاند.
همزمان، چین و روسیه نیز به گفته تحلیلگران از ضعفهای ارتش آمریکا در مقابله با تاکتیکهای نامتقارن حکومت ایران و کاهش ذخایر تسلیحاتی واشینگتن درس گرفتهاند.
رابرت کیگن، پژوهشگر موسسه بروکینگز، در تحلیلی نوشته پیامد این جنگ ممکن است حتی بیش از عقبنشینیهای آمریکا از ویتنام و افغانستان به اعتبار جهانی واشینگتن آسیب بزند.
او نتیجه گرفته است: «هیچ بازگشتی به وضعیت پیشین وجود نخواهد داشت و هیچ پیروزی نهایی آمریکا نمیتواند آسیبهای ایجادشده را جبران کند.»
رویترز در جمعبندی مینویسد در حالی که جنگ وارد ماه چهارم شده، پرسش اصلی دیگر این نیست که ترامپ چند نبرد را برده، بلکه این است که آیا آمریکا در حال از دست دادن جنگی است که قرار بود موازنه قدرت در خاورمیانه را به سود واشینگتن تغییر دهد.