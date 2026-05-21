سردار آزمون همچنان در لیست سیاه؛ شهریار مغانلو به تیم ملی دعوت شد
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی شهریار مغانلو مهاجم تیم کلبای امارات متحده عربی را برای حضور در اردوی آمادهسازی تیم ملی پیش از جام جهانی دعوت کرد.
این در حالی است که سردار آزمون پس از موضعگیریهایی در مخالفت با جمهوری اسلامی، از فهرست تیم ملی برای جام جهانی کنار گذاشته شد.
تمرینات تیم ملی فوتبال برای آمادهسازی جام جهانی در آنتالیا در حال برگزاری است و ملیپوشان پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت برای طی مراحل اداری دریافت ویزای آمریکا به سفارت این کشور در آنکارا رفتند.
فدراسیون فوتبال در فاصله حدود ۲۰ روز تا آغاز جام جهانی، با بحران ویزا دستبهگریبان است. امیر قلعهنویی هنوز نمیداند کدام بازیکنان ویزا دریافت خواهند کرد و چه نفراتی را در آمریکا در اختیار خواهد داشت.
در پایان روز نخست رقابتهای تکواندوی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در مغولستان، آرین سلیمی در وزن ۸۴+ کیلوگرم به مدال طلا رسید و یاسین ولیزاده در وزن ۵۴- کیلوگرم مدال نقره گرفت.
آرین سلیمی، دارنده مدال طلای المپیک، در مسیر قهرمانی برابر حریفانی از قرقیزستان، مالزی، کره جنوبی و ازبکستان به پیروزی رسید و در فینال ماولونوف از ازبکستان را شکست داد.
یاسین ولیزاده نیز پس از پیروزی مقابل رقبایی از سنگاپور، عربستان، ایران و ازبکستان، به فینال وزن ۵۴- کیلوگرم رسید اما برابر جعفر الداوود از اردن شکست خورد و نایبقهرمان شد.
پیش از این، مهدی رزمیان در بخش مردان و معصومه رنجبر و فاطمه احمدی در بخش زنان از دور رقابتها کنار رفتند.
فوتبال ۳۶۰ در گزارشی به سانسور و مهندسی اطلاعات در اردوی تیم ملی پرداخته است. به گزارش این رسانه، اتفاقات اخیر در حاشیه تمرینات تیم ملی در ترکیه، پرده از یک استراتژی خطرناک برمیدارد.
انتشار ویدیویی که در آن دستورالعملهای محتوایی به خبرنگاران اعزامی دیکته میشود، نشاندهنده اطلاعرسانی مهندسی شده و تلاش برای محو کردن مرز میان شفافیت و پروپاگاندا است.
به نوشته فوتبال ۳۶۰، این رفتار مصداق انحصارگرایی اطلاعاتی است که ماهیت پرسشگری را ذبح میکند. فدراسیون با تبدیل خبرنگاران به کارگزاران خود، اکوسیستم رسانهای را به یک تریبون یکطرفه تقلیل داده و با این پنهانکاری، تیشه به ریشه سرمایه نمادین و اعتماد عمومی تیم ملی میزند.
در بخش دیگری از گزارش فوتبال ۳۶۰ تاکید شده است که رسانههای همسو، استقلال حرفهای خود را در ازای امتیاز سفر فدا کردهاند.
این رسانه در پایان هشدار میدهد که عصر مدیریت اطلاعات با حذف منتقدان به پایان رسیده و افکار عمومی به زودی حقیقت را از پشت پردهها استشمام خواهد کرد.
تیم ملی کنگو به دلیل شیوع بیماری ابولا در شرق این کشور، اردوی آمادهسازی خود را برای جام جهانی، در کینشاسا، پایتخت این کشور لغو کرد. اردوی آمادهسازی این تیم در پی تشدید این بحران که تاکنون جان بیش از ۱۳۰ نفر را گرفته، به بلژیک منتقل شده است.
سازمان جهانی بهداشت این وضعیت را «وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با اهمیت بینالمللی» نامیده، اما آن را در سطح همهگیری جهانی ندانسته است.
تیم ملی کنگو قرار است سوم ژوئن در بلژیک به مصاف دانمارک و نهم ژوئن در اسپانیا به مصاف شیلی برود.
جری کالهمو، سخنگوی تیم ملی کنگو به خبرگزاری رویترز گفت دلیل اصلی لغو اردو، محدودیتهای مسافرتی اعمالشده از سوی آمریکا است. آژانس بهداشت عمومی آمریکا ورود افراد غیرآمریکایی را که طی ۲۱ روز گذشته در کنگو، اوگاندا یا سودان جنوبی بودهاند، ممنوع کرده است.
امیلیانو مارتینز، دروازهبان آرژانتینی استون ویلا، با پیروزی ۳ بر صفر تیمش مقابل فریبورگ در فینال لیگ اروپا در استانبول، به رکوردی قابل توجه دست یافت.
او در این مسابقه شب آرامی را سپری کرد و با ثبت یک کلینشیت دیگر، همراه با تیمش قهرمانی تازهای را جشن گرفت.
مارتینز اکنون آمار ۱۰۰ درصد پیروزی در فینالها را ثبت کرده و در هر ۷ فینالی که در دوران حرفهای خود به میدان رفته، پیروز شده است.
او این مسیر را از سال ۲۰۲۰ با قهرمانی در جام خیریه و سوپرجام انگلیس آغاز کرد و سپس در سال ۲۰۲۱ همراه با آرژانتین قهرمان کوپا آمریکا شد.
این روند با قهرمانی در فینالیسما و جام جهانی ۲۰۲۲، تکرار قهرمانی کوپا آمریکا در سال ۲۰۲۴ و در نهایت فتح لیگ اروپا در سال ۲۰۲۶ مقابل فریبورگ ادامه یافت.
انتشار گزارشهایی درباره احتمال ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاههای میزبان جام جهانی، موجی از واکنشها را میان ایرانیان و فعالان سیاسی ایجاد کرده است. در تازهترین اقدام، یک نهاد مدنی برای مقابله با این تصمیم احتمالی، در مراجع قضایی آمریکا شکایت ثبت کرده است.
اندیشکده «آوای آزادی» شکایتی را علیه فدراسیون بینالمللی فوتبال، فیفا، در دادگاه فدرال حوزه مرکزی ایالت کالیفرنیا ثبت کرده است. هدف از این اقدام حقوقی این است که از ممانعت فیفا برای ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاههای جام جهانی جلوگیری کند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که نشریه اتلتیک در گزارشی نوشت فیفا تحت فشار و به درخواست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، قصد دارد مانع ورود پرچم شیر و خورشید به استادیومهای محل برگزاری مسابقات شود.
یکی از دغدغههای اصلی مقامهای جمهوری اسلامی، احتمال شکلگیری فضای اعتراضی و سر دادن شعارهای ضدحکومتی در جریان این مسابقات است.
تیم ملی فوتبال ایران قرار است در شهرهای لسآنجلس و سیاتل به میدان برود؛ دو شهری که از کانونهای اصلی و پرجمعیت ایرانیان خارج از کشور و مخالفان جمهوری اسلامی به شمار میروند.
پیشبینی میشود همزمان با برگزاری این مسابقات، تجمعها و تظاهرات گستردهای علیه حکومت ایران در اطراف و داخل ورزشگاهها شکل بگیرد؛ موضوعی که تهران تلاش میکند با فشار بر فیفا و حذف نمادهایی مانند پرچم شیر و خورشید، از ابعاد آن بکاهد.