تحلیلگران به رویترز می‌گویند کنترل [حکومت] ایران بر تنگه هرمز، تداوم برنامه هسته‌ای و باقی ماندن ساختار جمهوری اسلامی، ادعاهای ترامپ درباره پیروزی را با تردید مواجه کرده است.

به گزارش رویترز، اگرچه آمریکا در ماه‌های گذشته ضربات سنگینی به توان نظامی حکومت ایران وارد کرده، اما توانایی تهران در حفظ اهرم‌های راهبردی - از جمله کنترل بر تنگه هرمز و مقاومت در برابر امتیازدهی هسته‌ای - این پرسش را مطرح کرده که آیا واشینگتن می‌تواند موفقیت‌های تاکتیکی را به دستاورد سیاسی و ژئوپلیتیک تبدیل کند یا نه.

به نوشته این گزارش، ادعاهای مکرر ترامپ درباره «پیروزی کامل» برای برخی تحلیلگران قانع‌کننده نیست؛ به‌ویژه در شرایطی که مسیر بحران میان مذاکرات نامطمئن و تهدیدهای متناوب برای ازسرگیری حملات در نوسان است.

رویترز هشدار می‌دهد این خطر وجود دارد که آمریکا و متحدان عرب آن در خلیج فارس از جنگ در موقعیتی ضعیف‌تر خارج شوند، در حالی که [حکومت] ایران - با وجود خسارت‌های نظامی و اقتصادی - ممکن است به دلیل نشان دادن توانایی خود در مختل کردن حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت و گاز، نفوذ بیشتری به دست آورده باشد.

جنگ کوتاه ترامپ ممکن است به شکست راهبردی تبدیل شود

آرون دیوید میلر، مذاکره‌کننده پیشین دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا در خاورمیانه، به رویترز گفته است: «سه ماه گذشته و به نظر می‌رسد جنگی که قرار بود یک پیروزی کوتاه‌مدت برای ترامپ باشد، در حال تبدیل شدن به یک شکست راهبردی بلندمدت است.»

رویترز می‌نویسد این وضعیت برای ترامپ حساسیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا او همواره نسبت به تصویر «بازنده» بودن حساس بوده و این تعبیر را علیه رقبای سیاسی خود به کار برده است.

تحلیلگران معتقدند همین مساله ممکن است او را به سمت رد هر توافقی سوق دهد که شبیه عقب‌نشینی از مواضع حداکثری یا بازگشت به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با حکومت ایران باشد؛ توافقی که ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود لغو کرد.

با این حال، کاخ سفید این ارزیابی‌ها را رد می‌کند. اولیویا والز، سخنگوی کاخ سفید، گفته است: «آمریکا به همه اهداف نظامی خود در عملیات خشم حماسی دست یافته یا از آن فراتر رفته است.»

او افزوده: «رییس‌جمهوری ترامپ همه برگ‌های برنده را در اختیار دارد و همه گزینه‌ها را روی میز نگه داشته است.»

افزایش فشار داخلی؛ از قیمت سوخت تا انتخابات

به گزارش رویترز، ادامه بحران با ایران در حالی رخ می‌دهد که ترامپ با افزایش قیمت بنزین، افت محبوبیت و فشار سیاسی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر روبه‌رو است.

جنگ با ایران همچنین با وعده‌های انتخاباتی او درباره پرهیز از مداخلات نظامی غیرضروری در تضاد قرار گرفته است.

برخی تحلیلگران می‌گویند ترامپ اکنون میان دو گزینه گرفتار شده است؛ پذیرش توافقی ناقص برای خروج از بحران و یا تشدید دوباره درگیری و خطر گرفتار شدن در بحرانی طولانی‌تر.

به گفته این تحلیلگران، یکی از سناریوهای احتمالی می‌تواند انجام حملات محدود اما شدید علیه ایران و معرفی آن به‌عنوان «پیروزی نهایی» باشد.

اهداف اعلام‌شده ترامپ؛ بدون تحقق روشن

ترامپ اهداف اصلی جنگ را «جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای»، «پایان دادن به توانایی ایران برای تهدید منطقه و منافع آمریکا» و «ایجاد شرایطی برای تضعیف یا سرنگونی حکومت ایران» توصیف کرده بود. اما رویترز می‌نویسد هیچ نشانه روشنی از تحقق این اهداف وجود ندارد.

جاناتان پانیکوف، مقام پیشین اطلاعاتی آمریکا، گفته است: «رهبران [حکومت] ایران بقای خود پس از حمله آمریکا را موفقیت می‌دانند و هم‌زمان دریافته‌اند تا چه حد می‌توانند بر کشتیرانی خلیج فارس نفوذ اعمال کنند.»

او افزوده [حکومت] ایران به نظر می‌رسد معتقد است می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری نسبت به ترامپ تحمل کرده و دوام بیاورد.

برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست

به نوشته رویترز، مهم‌ترین هدف اعلامی ترامپ یعنی خلع هسته‌ای ایران همچنان محقق نشده است. برآورد می‌شود بخشی از ذخایر اورانیوم با غنای بالا پس از حملات آمریکا و اسرائیل همچنان باقی مانده و امکان بازیابی و فرآوری بیشتر آن وجود داشته باشد.

دو مقام ارشد ایرانی نیز به رویترز گفته‌اند رهبر جمهوری اسلامی دستور داده اورانیوم نزدیک به درجه تسلیحاتی به خارج از کشور منتقل نشود.

برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند جنگ ممکن است حکومت ایران را بیش از گذشته به سمت توسعه بازدارندگی هسته‌ای سوق دهد؛ مشابه مسیری که کره شمالی طی کرده است.

حکومت ایران همچنان توان منطقه‌ای خود را حفظ کرده است

رویترز گزارش می‌دهد هدف دیگر ترامپ، یعنی توقف حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی، نیز محقق نشده است.

علاوه بر این، پس از جنگ، رهبران جدید حکومت ایران تندروتر از اسلاف کشته‌شده خود توصیف می‌شوند و همچنان به باور تحلیلگران، موشک‌ها و پهپادهای کافی برای تهدید کشورهای منطقه در اختیار دارند.

پیامدهای جهانی؛ اروپا، روسیه و چین

به نوشته رویترز، جنگ با ایران همچنین به روابط آمریکا با متحدان اروپایی آسیب زده؛ زیرا بسیاری از دولت‌های اروپایی از حمایت از جنگی که درباره آن مورد مشورت قرار نگرفته بودند، خودداری کرده‌اند.

هم‌زمان، چین و روسیه نیز به گفته تحلیلگران از ضعف‌های ارتش آمریکا در مقابله با تاکتیک‌های نامتقارن حکومت ایران و کاهش ذخایر تسلیحاتی واشینگتن درس گرفته‌اند.

رابرت کیگن، پژوهشگر موسسه بروکینگز، در تحلیلی نوشته پیامد این جنگ ممکن است حتی بیش از عقب‌نشینی‌های آمریکا از ویتنام و افغانستان به اعتبار جهانی واشینگتن آسیب بزند.

او نتیجه گرفته است: «هیچ بازگشتی به وضعیت پیشین وجود نخواهد داشت و هیچ پیروزی نهایی آمریکا نمی‌تواند آسیب‌های ایجادشده را جبران کند.»

رویترز در جمع‌بندی می‌نویسد در حالی که جنگ وارد ماه چهارم شده، پرسش اصلی دیگر این نیست که ترامپ چند نبرد را برده، بلکه این است که آیا آمریکا در حال از دست دادن جنگی است که قرار بود موازنه قدرت در خاورمیانه را به سود واشینگتن تغییر دهد.

