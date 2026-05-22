هم‌زمان با حضور هیات‌های پاکستانی و قطری در تهران، آخرین فرصت‌ها برای یک توافق آزموده می‌شود.

سی‌بی‌اس نیوز گفت تا بعدازظهر جمعه، هنوز تصمیم نهایی برای انجام این حملات گرفته نشده بود.

رییس‌جمهوری آمریکا، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که «شرایط مربوط به دولت» مانع از حضور او در مراسم ازدواج پسرش، دونالد ترامپ جونیور، در آخر این هفته شده است. قرار بود ترامپ تعطیلات روز یادبود (Memorial Day) را در ملک گلف خود در نیوجرسی بگذراند، اما اکنون به کاخ سفید بازگشته است.

به‌گفته چند منبع، برخی از اعضای ارتش و جامعه اطلاعاتی آمریکا برنامه‌های خود برای تعطیلات را لغو کرده‌اند، چرا که احتمال انجام حملات نظامی وجود دارد.

سی‌بی‌اس افزود مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی همچنین فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های خارجی آمریکا را به‌روزرسانی کرده‌اند و هم‌زمان بخشی از نیروهای مستقر در خاورمیانه در حال جابه‌جایی و خروج هستند. این اقدام بخشی از تلاش برای کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه، در سایه نگرانی از احتمال واکنش تهران، عنوان شده است.

از زمان آغاز آتش‌بس موقت در اوایل آوریل، آمریکا و جمهوری اسلامی تا حد زیادی از حمله مستقیم به یکدیگر خودداری کرده‌اند؛ موضوعی که فرصتی برای مذاکرات غیرمستقیم درباره یک توافق بلندمدت فراهم کرده است.

آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، به شبکه سی‌بی‌اس نیوز گفت: «رییس‌جمهوری ترامپ خطوط قرمز خود را کاملا روشن کرده است: ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و نمی‌تواند اورانیوم غنی‌شده خود را حفظ کند.»

او افزود: «رییس‌جمهوری همیشه همه گزینه‌ها را روی میز نگه می‌دارد و وظیفه پنتاگون این است که برای اجرای هر تصمیمی که فرمانده کل قوا بگیرد، آماده باشد.»

او همچنین تأکید کرد که ترامپ درباره پیامدهای عدم دستیابی به توافق با ایران «کاملا شفاف» بوده است.

سپاه پاسداران چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت هشدار داد که هرگونه حمله جدید از سوی آمریکا یا اسرائیل می‌تواند دامنه جنگ را فراتر از خاورمیانه گسترش دهد. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر لحنی تندتر و تهدید‌آمیزتر پیدا کرده و نسبت به عواقب هر حمله دیگر هشدار داده‌اند.

سی‌بی‌اس نیوز در ادامه گزارش خود گفت تهران در حال بررسی آخرین پیشنهاد آمریکا برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به جنگی است که نزدیک به سه ماه ادامه داشته، بازارهای انرژی را متلاطم کرده و باعث افزایش شدید قیمت سوخت شده است. به گفته یک منبع، این پیشنهاد چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت به تهران منتقل شده و همراه با هشداری بوده که در صورت رد آن، حملات نظامی از سر گرفته خواهد شد.

ترامپ جمعه، اول خرداد، گفت: «ایران به‌شدت می‌خواهد توافق کند. باید ببینیم چه می‌شود.»

او چهارشنبه نیز گفته بود که آماده است «چند روزی» به تهران فرصت دهد تا به پیشنهاد آمریکا پاسخ دهد.

او همچنین گفت تیمش «تا حدی تحت تاثیر» مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی قرار گرفته، اما تاکید کرد که او به تضمین‌هایی جدی نیاز دارد تا از شعله‌ور شدن دوباره جنگ جلوگیری شود.

انتظار می‌رود پاسخ جمهوری اسلامی به‌زودی از طریق پاکستان منتقل شود؛ کشوری که نقش میانجی را در این مذاکرات ایفا می‌کند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، پیش از سفر به هند به خبرنگاران گفت واشینگتن انتظار دارد پاسخ ایران از طریق فرمانده ارتش پاکستان دریافت شود؛ فردی که به‌عنوان کانال اصلی ارتباطی میان دو طرف عمل می‌کند. روبیو تاکید کرد ترامپ راه‌حل دیپلماتیک را به حمله نظامی ترجیح می‌دهد و پیشرفت‌هایی حاصل شده، هرچند هنوز کارهای زیادی باقی مانده است.

او همچنین به گفت‌وگوهایی در سوئد با اعضای ناتو اشاره کرد که درباره بازگشایی تنگه هرمز از طریق اقدام نظامی بوده است؛ طرحی که از آن به‌عنوان «پلن بی» یاد کرد، در صورتی که تهران خود برای بازگشایی تنگه اقدام نکند.

در واشینگتن نیز جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت تلاش برای رأی‌گیری درباره محدود کردن اختیارات ترامپ در انجام عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را کنار گذاشتند.