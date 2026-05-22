ترامپ: ماجرای ایران بهزودی پایان خواهد یافت
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، در سخنرانی در نیویورک اعلام کرد موضوع مربوط به ایران بهزودی پایان خواهد یافت.
او در این سخنرانی که در منطقه سوفرن نیویورک برگزار شد، بر ادامه سیاست فشار علیه تهران تاکید کرد.
ترامپ گفت: «با عملیات خشم حماسی، رزمندگان ما اطمینان خواهند داد جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و خودشان هم این را میدانند.»
او همچنین افزود: «جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم، به سراسر جهان پول میفرستد تا مشکلآفرینی کند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها میان واشینگتن و تهران همچنان ادامه دارد.