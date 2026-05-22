نتبلاکس: قطع گسترده اینترنت در ایران وارد هشتادوچهارمین روز شد
وبسایت نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالهای اینترنتی در جهان، صبح جمعه اول خرداد اعلام کرد قطع گسترده اینترنت در ایران وارد هشتادوچهارمین روز خود شده و دسترسی به شبکههای بینالمللی برای بیش از هزار و ۹۹۲ ساعت همچنان بهطور گسترده قطع است.
این نهاد ناظر بر اینترنت نوشت با ادامه این وضعیت، شکافهای اجتماعی و اقتصادی عمیقتر میشود و هر ساعت از قطع اینترنت، ارتباط با جهان خارج را بیش از پیش به جایگاه، همراهی با حاکمیت و برخورداری از امتیاز وابسته میکند.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به تحریم محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر اخراجشده جمهوری اسلامی در لبنان، از سوی وزارت خزانهداری آمریکا، در شبکه ایکس نوشت تحریم کردن یک دیپلمات وزارت امور خارجه بهمعنای «تحریم دیپلماسی» است.
او افزود: «این مذاکره هم احتمالا فریب است و آمریکاییها تمایلی به دیپلماسی ندارند.»
رضایی همچنین نوشت: «حالا که دیپلمات ایرانی را هم تحریم کردهاند به جای دیپلماتها، موشکها را برای مذاکره با شیطان بفرستید تا حساب کار دستش بیاید.»
مارک روته، دبیرکل ناتو، در نشست وزیران خارجه این ائتلاف در سوئد گفت هرگونه تهدید علیه گذرگاههای راهبردی دریایی، از جمله تنگه هرمز، میتواند پیامدهای گستردهای برای امنیت بینالمللی و اقتصاد جهانی داشته باشد.
روته جمعه اول خرداد در دومین روز نشست وزیران خارجه سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) در هلسینبورگ سوئد، گفت که این سازمان تحولات مربوط به تنگه هرمز را با دقت دنبال میکند و بر حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت خطوط انتقال انرژی تاکید دارد.
او همچنین گفت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موضوعی مهم برای همه اعضای ناتو است، اما ممکن است مستقیما در چارچوب ماموریت رسمی این ائتلاف قرار نگیرد.
روته در عین حال بر ادامه نقش کلیدی آمریکا در امنیت اروپا تاکید کرد و گفت ارسال تجهیزات حیاتی آمریکایی به اوکراین، از جمله سامانههای پاتریوت، همچنان برای ناتو اهمیت اساسی دارد.
دبیرکل ناتو افزود بخش مهمی از این حمایتها اکنون با تامین مالی کشورهای اروپایی انجام میشود.
او همچنین گفت روند افزایش بودجه دفاعی در اروپا شتاب گرفته و بسیاری از اعضای ناتو در مسیر تحقق هدف اختصاص پنج درصد از تولید ناخالص داخلی به هزینههای دفاعی قرار دارند.
روته روسیه را «تهدید بلندمدت» برای امنیت اروپا توصیف کرد و خواستار افزایش تولیدات صنایع دفاعی در کشورهای عضو شد.
ترامپ پنج هزار نیروی اضافی به لهستان اعزام میکند
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد واشینگتن پنج هزار نیروی اضافی به لهستان اعزام میکند. تصمیمی که همزمان با نشست وزیران خارجه ناتو در سوئد و در بحبوحه اختلافها بر سر جنگ با جمهوری اسلامی اعلام شد.
او گفت: «کشوری مثل اسپانیا اجازه استفاده از این پایگاهها را به آمریکا نمیدهد؛ در این صورت چرا عضو ناتو است؟ این سوال کاملا منصفانهای است.»
روبیو در عین حال از دیگر اعضای ناتو که به آمریکا کمک کردهاند قدردانی کرد و گفت این موضوع باید در نشست ناتو بررسی شود.
مقامهای ناتو تاکید کردهاند آمریکا از این ائتلاف ۳۲ عضوی درخواست مشارکت مستقیم در «جنگ ایران» نکرده، اما بسیاری از اعضا اجازه استفاده از حریم هوایی و پایگاههای خود را به نیروهای آمریکایی دادهاند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد وزیران اروپایی در نشست هلسینبورگ تلاش خواهند کرد نگرانیهای واشینگتن را کاهش دهند و تاکید کنند آمادهاند در صورت فراهم شدن شرایط، برای حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز کمک کنند.
همزمان نگرانی کشورهای اروپایی درباره تعهد ترامپ به ناتو افزایش یافته است؛ بهویژه پس از تصمیم آمریکا برای کاهش بخشی از نیروهایش در اروپا و لغو استقرار موشکهای دوربرد تاماهاوک در آلمان.
سه منبع آگاه نیز به رویترز گفتند واشینگتن قصد دارد به متحدان ناتو اطلاع دهد دامنه تواناییهای نظامیای را که در زمان بحران در اختیار این ائتلاف قرار میدهد، کاهش خواهد داد.
در عین حال، الکسوس گرینکویچ، فرمانده عالی ناتو، تلاش کرد متحدان اروپایی را آرام کند و گفت هرگونه کاهش نیروهای آمریکایی طی چند سال انجام خواهد شد تا کشورهای اروپایی فرصت توسعه تواناییهای دفاعی خود را داشته باشند.
براساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای دریافت ویزای آمریکا، خبرنگاران و عکاسانی را معرفی کرده که در سوابق حرفهای خود هیچگونه انتقادی از فدراسیون فوتبال یا مدیران آن نداشتهاند.
این اطلاعات حاکی است شماری از افراد انتخابشده برای سفر به آمریکا، ارتباط نزدیکی با سخنگوی فدراسیون فوتبال دارند و برخی دیگر نیز به سرمربی تیم ملی یا سردبیران همسو با فدراسیون نزدیکاند.
همچنین گفته میشود برای این ۱۵ نفر روزانه ۵۰ دلار کمکهزینه در نظر گرفته شده است. بر پایه این گزارش، تلاشهایی نیز برای مهار اعتراضها به نحوه گزینش همراهان رسانهای تیم ملی از طریق اهدای کارت هدیه صورت گرفته است.
اطلاعات دریافتی ایران اینترنشنال همچنین نشان میدهد نام هیچیک از خبرنگاران و عکاسان وبسایت فوتبال ۳۶۰ در فهرست معرفیشده از سوی فدراسیون دیده نمیشود.
فوتبال ۳۶۰ پیشتر و در پی کشته شدن معترضان در دیماه ۱۴۰۴، پخش برنامههای اینترنتی خود با اجرای عادل فردوسیپور را متوقف کرده بود.
سایت اقتصادنیوز گزارش داد تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها در سال ۱۴۰۵، الگوی خرید مردم را تغییر داده و خرید قسطی را از کالاهای گرانقیمت به مواد غذایی، اقلام ضروری، لبنیات، شویندهها و اقلام بهداشتی کشانده است.
اقتصادنیوز نوشت خرید قسطی دیگر محدود به کالاهای لوکس یا بزرگ نیست و حتی مواد غذایی و بستههای سوپرمارکتی نیز در قالب پرداخت چندمرحلهای عرضه میشوند؛ تغییری که نشانه کاهش قدرت نقدینگی خانوارهاست.
بر اساس این گزارش، فشار تورمی باعث شده بسیاری از خانوارها بهجای خرید نقدی کالاهای نو، به خرید قسطی یا کالاهای دستدوم روی بیاورند. فروشندگان کالاهای دستدوم نیز از افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی تقاضا در این بازار خبر دادهاند.
پلیس بریتانیا در حال تحقیق درباره اتهامهای احتمالی جرایم جنسی علیه اندرو مونتباتن-ویندزور، شاهزاده پیشین بریتانیا، است. این تحقیقات پس از انتشار اسناد مرتبط با جفری اپستین در آمریکا آغاز شده و مقامهای پلیس میگویند دامنه بررسیها میتواند فراتر از اتهامهای مالی باشد.
اسکاینیوز جمعه اول خرداد نوشت منابع آگاه گفتهاند این پرونده پیچیده است و تحقیقات آن احتمالا ماهها ادامه خواهد داشت.
کارآگاهان پلیس از افرادی که ممکن است از قربانیان جفری اپستین، سرمایهدار و مجرم جنسی آمریکایی، بوده باشند خواسته است اطلاعات خود را در اختیار مقامهای تحقیق قرار دهند.
اندرو مونتباتن-ویندزور که پیشتر هرگونه تخلف را رد کرده، سه ماه پیش در جریان یورش بامدادی پلیس به خانه جدیدش در نورفک بازداشت شد. این عملیات در روز تولد ۶۶ سالگی او انجام شد.
اندرو، دومین پسر ملکه الیزابت دوم و برادر کوچک چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، است و پیشتر عنوان «دوک یورک» را داشت.
در سال ۲۰۲۲، اندرو در پروندهای مدنی، بدون پذیرش اتهام، با پرداخت غرامت به توافق رسید. پس از این جنجالها، بسیاری از عناوین و مسئولیتهای سلطنتی او لغو شد و حضورش در فعالیتهای رسمی خانواده سلطنتی بهشدت کاهش یافت.
شاهزاده پیشین بریتانیا که زمانی نماینده تجاری دولت بریتانیا بود، در چارچوب تحقیقاتی درباره «سوءاستفاده از مقام دولتی» مورد بازجویی قرار گرفته است.
این تحقیقات پس از انتشار اسناد افبیآی درباره اپستین در ماه ژانویه آغاز شد.
اسناد منتشرشده ظاهرا نشان میدهند اندرو اطلاعات حساس دولتی و تجاری را در اختیار اپستین قرار داده است.
اپستین پیشتر به جرم فراهم کردن زمینه فحشا برای یک دختر زیر ۱۸ سال زندانی شده بود.
به نوشته اسکاینیوز، گروه ویژهای از کارآگاهان پلیس نگراناند برخی قربانیان احتمالی اپستین به اشتباه تصور کنند تحقیقات تنها به جرایم مالی محدود است و به همین دلیل برای ارائه اطلاعات مراجعه نکنند.
یک منبع آگاه به این رسانه گفت: «مردم اشتباه میکنند اگر فکر کنند ما فقط جرایم مالی را بررسی میکنیم. سوءاستفاده از مقام دولتی میتواند شامل جرایم جنسی، فساد، کلاهبرداری، اخلال در روند عدالت و موارد دیگر باشد.»
بر اساس این گزارش، پلیس در حال بررسی ادعایی است که میگوید اپستین در سال ۲۰۱۰ زنی غیربریتانیایی را برای دیدار به قصد رابطه جنسی با شاهزاده اندرو، به بریتانیا فرستاده است.
با این حال، مقامهای پلیس هنوز موفق به بازجویی از این زن نشدهاند.