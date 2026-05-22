روته جمعه اول خرداد در دومین روز نشست وزیران خارجه سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) در هلسینبورگ سوئد، گفت که این سازمان تحولات مربوط به تنگه هرمز را با دقت دنبال می‌کند و بر حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت خطوط انتقال انرژی تاکید دارد.

او همچنین گفت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موضوعی مهم برای همه اعضای ناتو است، اما ممکن است مستقیما در چارچوب ماموریت رسمی این ائتلاف قرار نگیرد.

روته در عین حال بر ادامه نقش کلیدی آمریکا در امنیت اروپا تاکید کرد و گفت ارسال تجهیزات حیاتی آمریکایی به اوکراین، از جمله سامانه‌های پاتریوت، همچنان برای ناتو اهمیت اساسی دارد.

دبیرکل ناتو افزود بخش مهمی از این حمایت‌ها اکنون با تامین مالی کشورهای اروپایی انجام می‌شود.

او همچنین گفت روند افزایش بودجه دفاعی در اروپا شتاب گرفته و بسیاری از اعضای ناتو در مسیر تحقق هدف اختصاص پنج درصد از تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی قرار دارند.

روته روسیه را «تهدید بلندمدت» برای امنیت اروپا توصیف کرد و خواستار افزایش تولیدات صنایع دفاعی در کشورهای عضو شد.

ترامپ پنج هزار نیروی اضافی به لهستان اعزام می‌کند

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد واشینگتن پنج هزار نیروی اضافی به لهستان اعزام می‌کند. تصمیمی که هم‌زمان با نشست وزیران خارجه ناتو در سوئد و در بحبوحه اختلاف‌ها بر سر جنگ با جمهوری اسلامی اعلام شد.

ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال نوشت این تصمیم را به‌دلیل رابطه نزدیکش با کارول ناوروتسکی، رییس‌جمهوری ملی‌گرای لهستان، گرفته است.

او نوشت: «بر اساس انتخاب موفق کارول ناوروتسکی، رییس‌جمهوری کنونی لهستان، که با افتخار از او حمایت کردم، خوشحالم اعلام کنم آمریکا پنج هزار نیروی اضافی به لهستان اعزام خواهد کرد.»

این تصمیم پس از هفته‌ها انتقاد شدید ترامپ از اعضای ناتو اعلام شد.

او پیش‌تر کشورهای عضو این ائتلاف را به مشارکت ناکافی در حمایت از عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متهم و حتی درباره ادامه تعهد واشینگتن به پیمان دفاع مشترک ناتو ابراز تردید کرد.

انتقاد روبیو از اعضای ناتو

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، برای شرکت در نشست وزیران خارجه ناتو وارد سوئد شد.

رسانه‌های سوئدی گزارش دادند روبیو بامداد جمعه همراه همسرش در فرودگاه مالمو فرود آمده و قرار است در نشست ناتو در هلسینبورگ شرکت کند.

بر اساس این گزارش‌ها، اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد و ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه این کشور، نیز قرار است دیدار جداگانه‌ای با روبیو داشته باشند.

روبیو پیش از سفر به سوئد، از برخی اعضای ناتو که اجازه استفاده از پایگاه‌هایشان برای عملیات آمریکا را نداده‌اند انتقاد کرد و به‌طور مشخص نام اسپانیا را مطرح کرد.

او گفت: «کشوری مثل اسپانیا اجازه استفاده از این پایگاه‌ها را به آمریکا نمی‌دهد؛ در این صورت چرا عضو ناتو است؟ این سوال کاملا منصفانه‌ای است.»

روبیو در عین حال از دیگر اعضای ناتو که به آمریکا کمک کرده‌اند قدردانی کرد و گفت این موضوع باید در نشست ناتو بررسی شود.

مقام‌های ناتو تاکید کرده‌اند آمریکا از این ائتلاف ۳۲ عضوی درخواست مشارکت مستقیم در «جنگ ایران» نکرده، اما بسیاری از اعضا اجازه استفاده از حریم هوایی و پایگاه‌های خود را به نیروهای آمریکایی داده‌اند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد وزیران اروپایی در نشست هلسینبورگ تلاش خواهند کرد نگرانی‌های واشینگتن را کاهش دهند و تاکید کنند آماده‌اند در صورت فراهم شدن شرایط، برای حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز کمک کنند.

نگرانی‌ها از آینده در ناتو

هم‌زمان نگرانی کشورهای اروپایی درباره تعهد ترامپ به ناتو افزایش یافته است؛ به‌ویژه پس از تصمیم آمریکا برای کاهش بخشی از نیروهایش در اروپا و لغو استقرار موشک‌های دوربرد تاماهاوک در آلمان.

سه منبع آگاه نیز به رویترز گفتند واشینگتن قصد دارد به متحدان ناتو اطلاع دهد دامنه توانایی‌های نظامی‌ای را که در زمان بحران در اختیار این ائتلاف قرار می‌دهد، کاهش خواهد داد.

در عین حال، الکسوس گرینکویچ، فرمانده عالی ناتو، تلاش کرد متحدان اروپایی را آرام کند و گفت هرگونه کاهش نیروهای آمریکایی طی چند سال انجام خواهد شد تا کشورهای اروپایی فرصت توسعه توانایی‌های دفاعی خود را داشته باشند.