علی شیرازی: هشدارهای پزشکیان پیامی به نهادهای نظامی درباره بحران انرژی است
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، با هشدار نسبت به تشدید بحران در صورت عدم مدیریت مصرف آب، برق، گاز و بنزین، از مردم خواست «صرفهجویی» را جدی بگیرند.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به این سخنان گفت پزشکیان بهجای ارائه راهکار عملی، بار دیگر مسئولیت مشکلات را متوجه مردم کرده و از آنان خواسته است مصرف آب، برق، گاز و بنزین را کاهش دهند.
او افزود پزشکیان با طرح هشدارهایی درباره کمبود منابع، در واقع به نهادهای نظامی درگیر جنگ پیام میدهد که ادامه وضعیت کنونی میتواند کشور را در آیندهای نزدیک با بحران جدی در تامین آب، برق و سوخت مواجه کند.
شیرازی تاکید کرد دولت پزشکیان هیچ برنامه مشخص و موثری برای حل این مشکلات ندارد.