دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه درباره تنشها با تهران گفت احتمال دارد ایالات متحده برای وارد کردن «ضربهای بزرگ»، بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کند.
همزمان، جیدی ونس در نشست خبری کاخ سفید تاکید کرد تهران باید وارد مذاکره شود و از دستیابی به سلاح هستهای صرفنظر کند.
او هشدار داد اگر این فرصت از دست برود، گزینه جنگ همچنان روی میز خواهد بود.
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، آخرین اظهارات مقامهای آمریکایی را مورد بررسی قرار میدهد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، با هشدار نسبت به تشدید بحران در صورت عدم مدیریت مصرف آب، برق، گاز و بنزین، از مردم خواست «صرفهجویی» را جدی بگیرند.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به این سخنان گفت پزشکیان بهجای ارائه راهکار عملی، بار دیگر مسئولیت مشکلات را متوجه مردم کرده و از آنان خواسته است مصرف آب، برق، گاز و بنزین را کاهش دهند.
او افزود پزشکیان با طرح هشدارهایی درباره کمبود منابع، در واقع به نهادهای نظامی درگیر جنگ پیام میدهد که ادامه وضعیت کنونی میتواند کشور را در آیندهای نزدیک با بحران جدی در تامین آب، برق و سوخت مواجه کند.
شیرازی تاکید کرد دولت پزشکیان هیچ برنامه مشخص و موثری برای حل این مشکلات ندارد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران هشدار داد آموزش نظامی به کودکان در مساجد و پایگاههای بسیج، نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک است.
ایران بهعنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودک، متعهد به حمایت از کودکان در برابر اقداماتی است که میتواند سلامت جسمی و روانی آنها را تهدید کند.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، در این باره توضیح میدهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد جنگ با جمهوری اسلامی بهزودی پایان مییابد و مقامهای تهران بهشدت به دنبال توافق هستند.
همزمان جیدی ونس، معاون ترامپ، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی از فرصت مذاکره استفاده نکند، گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد ماند.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، این اظهارات مقامهای آمریکایی را «آخرین هشدارها و فرصتها» برای حکومت ایران در مسیر دستیابی به توافق دانست.
او افزود این سخنان نشان میدهد زنگ خطر برای جمهوری اسلامی به صدا درآمده است.
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت: «واشینگتن در مذاکرات با تهران، شروطی مرتبط با منافع و مطالبات ایالات متحده مطرح میکند، اما شروط جمهوری اسلامی لزوما به ایران مربوط نیست.»
او افزود: «جمهوری اسلامی خواستار خروج آمریکا از منطقه و پایان جنگ در لبنان شده، در حالی که این موضوعات اساسا از سوژه مذاکرات خارج است.»
میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدفگذاری تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت تحریمهای جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، انتقال درآمدهای نفتی و پتروشیمی را دشوارتر خواهد کرد.
او افزود محاصره دریایی تاثیر بسیار سنگینتری بر اقتصاد ایران خواهد داشت تا بر اقتصاد جهانی.