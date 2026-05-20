شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای، آموزش نظامی به کودکان در برخی مساجد و پایگاههای بسیج را نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک دانست و هشدار داد این روند نگرانیهای جدی در حوزه حقوق کودک ایجاد کرده است.
این شورا تاکید کرد بر اساس استانداردهای بینالمللی، مشارکت یا آمادهسازی افراد زیر ۱۸ سال برای فعالیتهای نظامی میتواند در تعارض با اصل «منافع عالی کودک» تلقی شود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان افزود تداوم این نوع برنامهها میتواند مصداقی از «نظامیسازی فضای کودکی» و نقض تعهدات بینالمللی در حوزه حقوق کودک باشد و نیازمند بررسی مستقل و شفاف از سوی نهادهای مسئول و بینالمللی است.