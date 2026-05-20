روسای جمهوری چین و روسیه در پکن دیدار کردند. شی جین‌پینگ در این دیدار با تاکید بر لزوم مذاکره برای رسیدگی به وضعیت خاورمیانه، خواستار توقف درگیری‌ها شد. او گفت پایان دادن به جنگ به کاهش اختلال در ثبات عرضه انرژی و نظم تجارت بین‌المللی کمک خواهد کرد.

دو طرف در این دیدار پیمان دوستی و همکاری چین و روسیه را تمدید کردند.

پوتین به شی گفت روابط میان روسیه و چین به سطحی بی‌سابقه رسیده است و از او دعوت کرد سال آینده به روسیه سفر کند.