همسر رشید مظاهری: شوهرم در شرایطی سخت در سلول انفرادی زندان ارومیه نگهداری میشود
مریم عبدالهی، همسر رشید مظاهری، با انتشار پستی در اینستاگرام از زندانی بودن دروازهبان پیشین استقلال و تیم ملی فوتبال ایران در سلول انفرادی زندان ارومیه خبر داد.
رشید مظاهری پس از کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی در ۱۸ و ۱۹ دی، با انتشار ویدیویی در پنجم اسفند، علی خامنهای را مسئول کشتار مردم معرفی کرده بود. پس از انتشار آن پست، هیچ خبری از وضعیت مظاهری منتشر نشد.
مریم عبدالهی در پستی که در اینستاگرام منتشر کرد، نوشت: «ماههاست برای آزادی رشید میجنگم و پیگیر وضعیتش هستم، اما امروز فهمیدم او را به زندان مرکزی ارومیه و در شرایط بسیار سخت انفرادی منتقل کردهاند.»
او همچنین نوشت: «رشید همیشه برای حق ایستاد و اکنون هزینه همین ایستادگی را با حبس در انفرادی میدهد. اما این سکوت ظالمانه دیگر کافی است. از جامعه ورزش، رسانهها و مردم وطنپرست میخواهم بیش از گذشته صدای رشید مظاهری باشند. ما فقط شفافیت و رسیدگی فوری و عادلانه میخواهیم. او برای حق ایستاد و من هم تا زمان آزادیاش با تمام توان کنار او میایستم و عقبنشینی نمیکنم.»
روزنامه نیویورکپست گزارش داد قیمت بلیتهای جام جهانی ۲۰۲۶ بهطور قابل توجهی کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، برگزارکنندگان جام جهانی در ایالات متحده، کانادا و مکزیک با استقبال کمتر از انتظار هواداران روبهرو شدهاند و همین مسئله باعث افت قیمت بلیتها شده است.
نیویورکپست نوشت برخی بلیتها که پیشتر با قیمتهای بسیار بالا عرضه شده بودند، اکنون با کاهش چشمگیر قیمت فروخته میشوند. نگرانی درباره هزینه بالای سفر، اقامت و حملونقل در شهرهای میزبان از جمله دلایل کاهش تقاضا عنوان شده است.
این گزارش همچنین به نگرانی مقامهای فیفا درباره تصاویر ورزشگاههای نیمهخالی اشاره کرده و نوشته است برگزارکنندگان در تلاشاند با کاهش قیمتها و طرحهای تشویقی، فروش بلیتها را افزایش دهند.
جام جهانی ۲۰۲۶ برای نخستینبار با حضور ۴۸ تیم برگزار خواهد شد و گستردگی جغرافیایی مسابقات، چالشهای تازهای برای هواداران ایجاد کرده است.
شای گیلجس-الکساندر پیش از آغاز بازی نخست فینال کنفرانس غرب، جایزه ارزشمندترین بازیکن فصل را دریافت کرد، اما این ویکتور ومبانیاما بود که در جریان مسابقه به ستاره بیرقیب زمین تبدیل شد.
سنآنتونیو اسپرز در دیداری دراماتیک و تماشایی، پس از دو وقت اضافه، اوکلاهماسیتی تاندر را با نتیجه ۱۲۲ بر ۱۱۵ شکست داد. این پیروزی در زمین حریف، امتیاز میزبانی را از همان ابتدای سری به سود اسپرز تغییر داد.
ومبانیاما در این مسابقه نمایشی خیرهکننده ارائه کرد. این ستاره فرانسوی ۴۱ امتیاز، ۲۴ ریباند و ۳ بلاک ثبت کرد و رکورد تازهای در بازیهای پلیآف خود به جا گذاشت. او که سابقه حضور طولانی در یک مسابقه را نداشت، در این بازی ۴۹ دقیقه در زمین حضور داشت. ومبانیاما در وقت اضافه با یک پرتاب سهامتیازی بازی را مساوی کرد و سپس با دانکهای قدرتمند، برتری اسپرز را تثبیت کرد. او بخش زیادی از مسابقه را در نزدیکی سبد سپری کرد تا از برتری فیزیکی خود بهره ببرد.
شای گیلجس-الکساندر با وجود تلاش فراوان، شب دشواری را پشت سر گذاشت. او زیر فشار دفاع فشرده بازیکنان اسپرز، ۲۴ امتیاز و ۱۲ پاس گل ثبت کرد، اما درصد موفقیت شوتهایش پایین بود. تاندر در کوارتر چهارم اختلاف دو رقمی را جبران کرد و چت هولمگرن نیز با بلاک کردن شوت ثانیههای پایانی ومبانیاما در وقت قانونی، بازی را به وقت اضافه کشاند، اما این تلاشها برای پیروزی میزبان کافی نبود.
تاندر در این مسابقه در شوتزنی عملکرد ضعیفی داشت و تنها ۲۷ درصد از پرتابهای سهامتیازی این تیم در نیمه نخست به هدف رسید. هولمگرن نیز در حمله کمفروغ بود و فقط ۸ امتیاز کسب کرد.
در سوی مقابل، سنآنتونیو با وجود غیبت دیآرون فاکس مصدوم، جوانترین ترکیب تاریخ فینال کنفرانسها را به میدان فرستاد. دیلان هارپر در نخستین حضورش در ترکیب اصلی پلیآف عملکرد درخشانی داشت و همراه با دونت واسل نقش مهمی در پیروزی اسپرز ایفا کرد.
دو تیم بامداد پنجشنبه بار دیگر در اوکلاهما به مصاف هم خواهند رفت.
سردار آزمون، مهاجم ایرانی شباب الاهلی امارات پس از موضعگیریهایی در مخالفت با جمهوری اسلامی، از فهرست تیم ملی برای جام جهانی کنار گذاشته شد. همزمان، رسانههای حکومتی از جمله روزنامههای فرهیختگان و خراسان به او حمله کردند و از «رفوزه شدن» سردار در آزمونی بزرگ نوشتند.
سردار آزمون پس از قرار نگرفتن در فهرست تیم ملی، عکس پروفایل اینستاگرام خود با لباس تیم ملی را تغییر داد و همچنین صفحه تیم ملی در اینستاگرام را آنفالو کرد.
روزنامه خراسان در واکنش به تغییر عکس سردار آزمون نوشت: «حذف یک عکس چیزی از ارزش پیراهن ملی کم نمیکند، اما یک چیز را پررنگ میکند: سردار دوباره ذهنیت خام و واکنشی خود را به نمایش گذاشت. چه خوب اگر یکبار برای همیشه روشن کند کدام برایش مهمتر بود؛ ایرانی بودن یا بازی در جام جهانی؟»
روزنامه فرهیختگان نیز در یادداشتی علیه سردار آزمون نوشت: «چطور ممکن است وسط جنگ، به جای ایستادن کنار کشورت، در آغوش دشمن بروی و مستقیما علیه منافع ملی فعالیت کنی؟ چطور ممکن است حتی یک عذرخواهی ساده برای بازگشت به تیم ملی انجام ندهی؟ در نهایت هم نامت از فهرست خط میخورد و واکنش تو این است که مثل نوجوانها، عکسهای تیم ملی را پاک کنی، تصویر پروفایل خود را تغییر بدهی و صفحه تیم ملی را آنفالو کنی. خسته نباشی واقعا. حالا احساس سبکی میکنی سردار؟ این فکر که باید جام جهانی را از تلویزیون دنبال کنی آزارت نمیدهد؟»
پیشتر قوه قضاییه جمهوری اسلامی از توقیف اموال سردار آزمون به دلیل مواضع او درباره حملات اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر داده بود.
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در یک گفتوگوی تلویزیونی مدعی شد که «تیم ملی در آمریکا تنها نیست. تا کنون ایرانیهای زیادی از داخل کشور بلیت بازیهای تیم ملی در جام جهانی را خریداری کردهاند و این امکان در ۴۸ ساعت آینده برای ایرانیهای خارج کشور هم فراهم میشود.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که یکی از دغدغههای اصلی مقامات جمهوری اسلامی، احتمال شکلگیری فضا و سر دادن شعارهای اعتراضی و ضدحکومتی در جریان این مسابقات است. بر اساس برنامه بازیها، تیم ملی ایران قرار است در شهرهای لسآنجلس و سیاتل به میدان برود؛ شهرهایی که از کانونهای اصلی و مهم ایرانیان خارج از کشور و مخالفان جمهوری اسلامی به شمار میروند.
پیشبینی کارشناسان و ناظران حاکی از آن است که همزمان با برگزاری این مسابقات، تجمعات و تظاهرات گستردهای علیه حکومت ایران در اطراف و درون ورزشگاهها شکل خواهد گرفت.
علوی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع تعهدات مالی باشگاهها به بازیکنان خارجی پرداخت و گفت: «در حال پیگیری هستیم که باشگاهها از تاریخ ۹ اسفند به بعد درپی شرایط اضطراری به خارجیهایشان حقوق ندهند؛ مدیرعامل پرسپولیس هم پیگیر همین موضوع بود.»
سخنگوی فدراسیون فوتبال همچنین با اعلام جزئیات برنامههای تیم ملی از اردوی ترکیه تا لسانجلس افزود: «تیم ملی ۲ خرداد در اردوی ترکیه با یک تیم باشگاهی بازی خواهد داشت. سپس ۸ خرداد با گامبیا بازی میکنیم و ۱۴ خرداد هم با یک تیم ملی مطرح آفریقایی با رنکینگ خوب دیدار دوستانه خواهیم داشت. تیم ملی ۱۵ خرداد به آمریکا اعزام میشود و ۱۹ خرداد در آریزونا با پورتوریکو بازی تدارکاتی انجام میدهیم.»
او همچنین گفت: «تلاش میکنیم از ترکیه با پرواز ایرانی به آمریکا برویم. ۲۲ خرداد هم به لسانجلس میرویم تا در ۲۶ خرداد اولین بازی خود را در جام جهانی مقابل نیوزیلند انجام دهیم.»
اعلام این برنامه در حالی است که هنوز ویزای آمریکای بازیکنان تیم ملی صادر نشده و بحران ویزا به مشکل اصلی کادر فنی تبدیل شده است؛ چرا که امیر قلعهنویی نمیداند کدام بازیکنان ویزا خواهند گرفت و کدام بازیکنان را در آمریکا در اختیار خواهد داشت.
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل، لیست نهایی سلسائو برای جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد. نکته قابل توجه در این لیست حضور نیمار است؛ ستارهای که در سالهای اخیر با مصدومیتهای سنگین دست و پنجه نرم کرده و در پی آن، نمایشهای پر انتقادی داشته است.
لیست نهایی تیم ملی برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است؛
دروازهبانان
آلیسون، ادرسون، ویورتون
مدافعان
الکس ساندرو، برمر، دانیلو، داگلاس سانتوس، گابریل ماگالیاش، ایبانز، لئو پریرا، مارکینیوش، وسلی
هافبکها
برونو گیمارش، کاسمیرو، دانیلو، فابینیو، لوکاس پاکتا
مهاجمان
اندریک، گابریل مارتینلی، ایگور تیاگو، لوئیز هنریکه، ماتیوس کونیا، نیمار، رافینیا، رایان، وینی جونیور.
تیاگو سیلوا و ژوائو پدرو از لیست کارلتو خط خوردند.
بر اساس برنامهای که کارلو آنچلوتی و مدیران ارشد کنفدراسیون فوتبال برزیل تنظیم کردهاند، مراسم رسمی معرفی ۲۶ بازیکن و کادر فنی در تاریخ ۶ خرداد در کمپ تمرینی گرانجا کوماری در ترزوپولیس، ریو دو ژانیرو برگزار خواهد شد.
دیدار دوستانه خداحافظی سلسائو با هواداران برزیلی در ۱۰ خرداد در ورزشگاه ماراکانا برابر پاناما برگزار میشود.
سپس در ایالات متحده، برزیل آخرین بازی تدارکاتی خود را برگزار خواهد کرد؛ این بار برابر مصر در ۱۶ خرداد.
تیم ملی برزیل در گروه C جام جهانی با مراکش، هاییتی و اسکاتلند همگروه است.