سن‌آنتونیو اسپرز در دیداری دراماتیک و تماشایی، پس از دو وقت اضافه، اوکلاهماسیتی تاندر را با نتیجه ۱۲۲ بر ۱۱۵ شکست داد. این پیروزی در زمین حریف، امتیاز میزبانی را از همان ابتدای سری به سود اسپرز تغییر داد.

ومبانیاما در این مسابقه نمایشی خیره‌کننده ارائه کرد. این ستاره فرانسوی ۴۱ امتیاز، ۲۴ ریباند و ۳ بلاک ثبت کرد و رکورد تازه‌ای در بازی‌های پلی‌آف خود به جا گذاشت. او که سابقه حضور طولانی در یک مسابقه را نداشت، در این بازی ۴۹ دقیقه در زمین حضور داشت. ومبانیاما در وقت اضافه با یک پرتاب سه‌امتیازی بازی را مساوی کرد و سپس با دانک‌های قدرتمند، برتری اسپرز را تثبیت کرد. او بخش زیادی از مسابقه را در نزدیکی سبد سپری کرد تا از برتری فیزیکی خود بهره ببرد.

شای گیلجس-الکساندر با وجود تلاش فراوان، شب دشواری را پشت سر گذاشت. او زیر فشار دفاع فشرده بازیکنان اسپرز، ۲۴ امتیاز و ۱۲ پاس گل ثبت کرد، اما درصد موفقیت شوت‌هایش پایین بود. تاندر در کوارتر چهارم اختلاف دو رقمی را جبران کرد و چت هولمگرن نیز با بلاک کردن شوت ثانیه‌های پایانی ومبانیاما در وقت قانونی، بازی را به وقت اضافه کشاند، اما این تلاش‌ها برای پیروزی میزبان کافی نبود.

تاندر در این مسابقه در شوت‌زنی عملکرد ضعیفی داشت و تنها ۲۷ درصد از پرتاب‌های سه‌امتیازی این تیم در نیمه نخست به هدف رسید. هولمگرن نیز در حمله کم‌فروغ بود و فقط ۸ امتیاز کسب کرد.

در سوی مقابل، سن‌آنتونیو با وجود غیبت دی‌آرون فاکس مصدوم، جوان‌ترین ترکیب تاریخ فینال کنفرانس‌ها را به میدان فرستاد. دیلان هارپر در نخستین حضورش در ترکیب اصلی پلی‌آف عملکرد درخشانی داشت و همراه با دونت واسل نقش مهمی در پیروزی اسپرز ایفا کرد.

دو تیم بامداد پنجشنبه بار دیگر در اوکلاهما به مصاف هم خواهند رفت.