عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پستی در شبکه ایکس نوشت: «با درس‌هایی که آموختیم و دانشی که به دست آوردیم، بازگشت به جنگ این‌بار با شگفتی‌های بسیار بیشتری همراه خواهد بود.»

او با گذاشتن لینک گزارشی از کنگره آمریکا درباره سرنگون شدن شماری از جنگنده‌های آمریکا در جریان جنگ ایران نوشت: «ماه‌ها پس از آغاز جنگ علیه ایران، کنگره آمریکا سرانجام به از دست رفتن ده‌ها فروند هواپیمای جنگی به ارزش میلیاردها دلار اذعان کرده است.»

او افزود: «نیروهای مسلح قدرتمند ما اکنون به‌عنوان نخستین نیرویی که توانسته یک جنگنده پرآوازه اف-۳۵ را سرنگون کند، تایید شده‌اند.