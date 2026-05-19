دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا سه‌شنبه به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «ممکن است مجبور شویم دوباره به جمهوری اسلامی ضربه بزنیم، مطمئن نیستم.»

او گفت: «منظورم این است که دو یا سه روز، شاید جمعه، شنبه، یکشنبه، چیزی در این حدود، شاید اوایل هفته آینده؛ یک بازه زمانی محدود، چون نمی‌توانیم اجازه دهیم آن‌ها سلاح هسته‌ای جدید داشته باشند.»

رییس‌جمهور آمریکا ادامه داد که او دوشنبه تنها یک ساعت با تصمیم‌گیری برای انجام یک حمله فاصله داشت، اما این حمله را به تعویق انداخت.

او افزود: «جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق التماس می‌کند.»

ترامپ درباره جنگ با جمهوری اسلامی گفت: «همه به من می‌گویند این کار محبوب نیست، اما من فکر می‌کنم خیلی محبوب است».