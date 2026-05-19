فرمانده سنتکام: مدرسه دخترانه میناب در یک پایگاه فعال موشکهای کروز قرار داشت
برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، سهشنبه در برابر کنگره این کشور گفت که تحقیقات نظامی ایالات متحده درباره انفجار در یک مدرسه دخترانه در ایران (میناب) «پیچیده» است، زیرا این مدرسه در یک سایت فعال موشکهای کروز ایران قرار داشت.
این حادثه در روز نهم اسفند، در نخستین روز جنگ علیه جمهوری اسلامی رخ داد و به گفته مقامهای حکومت ایران، ۱۶۸ نفر، که بیشتر آنها دختر بودند، کشته شدند.
فرمانده سنتکام افزود: «جمهوری اسلامی هزاران بار بهصورت عمدی غیرنظامیان را در خاورمیانه هدف قرار داده است.»
او گفت: «جمهوری اسلامی از زمان برقراری آتشبس تاکنون دهها نفر را اعدام کرده است.»