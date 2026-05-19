آمریکا دستکم ۱۰ مین دریایی را در تنگه هرمز شناسایی کرده است
شبکه سیبیاس نیوز بهنقل از مقامهای آمریکایی که نامشان اعلام نشد، گزارش داد که نیروهای ایالات متحده دستکم ۱۰ مین دریایی را در تنگه هرمز شناسایی کردهاند.
این شبکه پیشتر در ماه مارس نیز گزارش داده بود که بر اساس ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا در آن زمان، دستکم ۱۲ مین زیرآبی در تنگه هرمز وجود دارد.
مقامها گفته بودند مینهای مورد استفاده جمهوری اسلامی در این تنگه از نوع «مَهام ۳» و «مَهام ۷» هستند که در ایران تولید میشوند.
یک مقام دیگر آمریکایی نیز گفته بود کمتر از ۱۲ مین در تنگه هرمز کار گذاشته شده است.
سیبیاس نیوز در گزارش خود تاکید کرد که مشخص نیست مینهای شناساییشده در ارزیابی اخیر از چه نوعی هستند.
در اوایل همین ماه، ارتش آمریکا هدایت کشتیهای تجاری را به مسیری در تنگه هرمز آغاز کرد که فاصله بیشتری از ایران دارد و نیروی دریایی طی هفتهها آن را پاکسازی کرده است.
ایالات متحده هشدار داده است که عبور از مسیر معمول در این تنگه به دلیل مینهایی که جمهوری اسلامی کار گذاشته، میتواند «بسیار خطرناک» باشد.
پنتاگون نیز در همین ماه با انتشار یک تصویر گرافیکی اعلام کرد که حکومت ایران در تاریخ ۲۳ آوریل مینهای جدیدی در تنگه هرمز کار گذاشته است.