اسلامآباد حملات پهپادی علیه عربستان سعودی را بهشدت محکوم کرد
دولت پاکستان با انتشار بیانیهای حملات پهپادی علیه عربستان سعودی را بهشدت محکوم و بر حمایت قاطع خود از ریاض تاکید کرد.
در این بیانیه آمده است: «چنین حملاتی نقض جدی حاکمیت و تمامیت ارضی پادشاهی عربستان سعودی به شمار میرود و به نظر میرسد تلاشی برای تضعیف بیشتر صلح و ثبات منطقه باشد.»
این بیانیه میافزاید: «دولت و مردم پاکستان در این مقطع حساس، همبستگی کامل خود را با دولت و مردم پادشاهی عربستان سعودی اعلام و بار دیگر حمایت کامل و تزلزلناپذیر خود را از امنیت، صلح و شکوفایی این کشور تایید میکنند.»