دونالد ترامپ در گفت‌وگویی کوتاه با نیویورک پست اعلام کرد که پس از دریافت پاسخ اخیر جمهوری اسلامی درباره مذاکرات، «هیچ‌گونه امتیازی» به تهران را نمی‌پذیرد.

او همچنین گفت: «می‌توانم به شما بگویم آنها بیش از هر زمان دیگری می‌خواهند به توافق برسند، چون می‌دانند چه چیزی قرار است به‌زودی اتفاق بیفتد.»

ترامپ در پاسخ به پرسشی مرتبط با اظهارنظرش درباره آمادگی برای پذیرش توقف ۲۰ ساله غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی گفت: «در حال حاضر هیچ چیز را نمی‌پذیرم.»

او وارد جزئیات نشد و ادامه داد: «واقعا نمی‌توانم درباره‌اش صحبت کنم. چیزهای زیادی در حال رخ دادن است.»

ترامپ افزود که از تهران «عصبانی یا ناراحت» نیست، اما تاکید کرد جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌داند آمریکا توان وارد کردن فشار و خسارت بیشتر را دارد.