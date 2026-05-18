بیش از ۳۰۰ کارشناس حقوق بین‌الملل، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه نوبل، در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کردند.

امضاکنندگان، از جمله مقام‌های سابق سازمان ملل متحد و روسای دادگاه‌های بین‌المللی هشدار دادند که مقام‌های جمهوری اسلامی از بی‌ثباتی‌های اخیر منطقه‌ای برای سرکوب هماهنگ و خونین سوءاستفاده می‌کنند.

در این نامه تاکید شده است که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان «ابزاری برای سرکوب سیاسی» استفاده می‌کند، و آمده است: «میزان اعدام‌ها به سطحی رسیده که در نزدیک به چهار دهه گذشته دیده نشده است.»

صدها امضاکننده این نامه اشاره کردند که از ۲۸ اسفند سال گذشته تاکنون، «ده‌ها نفر به‌طور خودسرانه و پس از دادرسی‌هایی که آشکارا حتی حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه را نیز رعایت نمی‌کنند، اعدام شده‌اند.»

آن‌ها افزودند بسیاری از اعدام‌شدگان «تحت اتهام مبهم امنیت ملی محکوم شدند. دست‌کم هشت زندانی سیاسی صرفاً به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلقاعدام شده‌اند، در حالی که حداقل ۱۱ نفر دیگر در حال حاضر به دلایل مشابه با اعدام روبرو هستند. برخی دیگر نیز به دلیل شرکت در اعتراضات با اتهاماتی مانند بغی پس از محاکمه‌های شتاب‌زده اعدام شده‌اند.»

در نامه ضمن اشاره به اعدام‌ گسترده زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، از گوترش خواسته شد که از حکومت ایران بخواهد «اعدام‌ها را متوقف کند، فوراً و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی را آزاد کند و دسترسی به اینترنت را برقرار کند.»

از جمله امضاکنندگان این نامه «یواخیم روکر، رییس سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ سانگ هیون سونگ، رییس سابق دیوان کیفری بین‌المللی؛ روث دریفوس، رییس‌جمهوری سابق سوئیس؛ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران؛ الکساندرا ماتویچوک، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۲؛ گرت ایوانز، وزیر خارجه سابق استرالیا؛ و جودی ویلیامز، برنده جایزه صلح نوبل ۱۹۹۷ هستند.

از دیگر امضاکنندگان نامه می‌توان به «هاینر بیله‌فلدت، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور آزادی مذهب یا عقیده؛ ریچارد گلدستون، قاضی سابق دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی؛ رابرت گلدمن، رییس سابق کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان، اروین کاتلر، وزیر دادگستری سابق کانادا، ایرمگارد گریس، رییس سابق دیوان عالی اتریش، اسکار آریاس سانچز، رییس‌جمهوری سابق کاستاریکا؛ برنده جایزه صلح نوبل؛ آریل دورفمن، رمان‌نویس، نمایشنامه‌نویس و فعال حقوق بشر؛ و خوان استبان آگویر مارتینز، وزیر خارجه سابق پاراگوئه»‌ هستند.