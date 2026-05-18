معرفی نمایندگان فوتبال ایران به آسیا بدون اعلام قهرمان؛ لیگ هم برگزار نمیشود
تسنیم خبر داده که ایافسی آخرین درخواست فدراسیون فوتبال درباره مهلت برای معرفی نمایندگان ایران در فصل آینده مسابقات آسیایی را رد کرده و به همین دلیل «فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ چارهای ندارند جز اینکه نمایندگان ایران برای فصل آینده لیگهای آسیایی را تا ۱۰ خردادماه معرفی کنند.»
پیشتر فدراسیون از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته بود مهلت معرفی نمایندگان ایران در آسیا را تا شهریور ۱۴۰۵ تمدید کند که رد شد.
به نوشته تسنیم، هیئت رئیسه سازمان لیگ و سپس هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نمایندگان را انتخاب، تایید و بهصورت رسمی اعلام میکنند: «براساس تصمیمی که مسئولان تا این لحظه گرفتهاند، استقلال و تراکتور،تیمهای اول و دوم جدول فعلی تا پایان هفته بیستودومی به لیگ نخبگان و سپاهان، تیم سوم به لیگ ۲ قهرمانان آسیا میروند.»
پیش از این تیمهای نیمه بالایی جدول و به طور مشخص پرسپولیس، چادرملو و گلگهر با این تصمیم مخالفت کردهاند.
تسنیم همچنین خبر داده که درصورت انتخاب نمایندگان ایران، ممکن است برنامه برگزاری لیگ پس از جام جهانی هم تغییر کند و «فصل بیستوپنجم لیگ برتر در همین حالت و بدون معرفی تیم قهرمان پایان یابد و فقط تیمهای اول تا سوم راهی مسابقات باشگاهی آسیا شوند.»
این رسانه نوشته: «سازمان لیگ معتقد است با معرفی نمایندگان ایران به آسیا، سایر تیمها انگیزه خاصی برای ادامه لیگ نخواهند داشت، ضمن اینکه بار مالی روی دوش تیمها میگذارد و البته تقویم مسابقات در فصل آینده نیز تغییر خواهد کرد و فشردگی مسابقات بالا میرود.»
شای گیلجس-الکساندر برای دومین سال پیاپی جایزه ارزشمندترین بازیکن فصل (MVP) انبیای را به دست آورد.
ستاره تیم اوکلاهماسیتی تاندر با درخشش خیرهکنندهاش، نام خود را در کنار استفن کری و استیو نش به عنوان معدود گاردهای تاریخ ثبت کرد که به این افتخار متوالی دست یافتهاند.
او در این فصل نهتنها عنوان ارزشمندترین بازیکن، بلکه جایزه بازیکن کلیدی سال را نیز به دست آورد تا فصل رویاییاش کامل شود.
سازگاری با تغییرات لیگ
لیگ انبیای در سالهای اخیر به سمت استفاده بیشتر از فضاهای باز و حملات تکبهتک حرکت کرده است. شای از این تغییر سبک بیشترین بهره را برد و مهارتهای خود را با استانداردهای جدید هماهنگ کرد. او پس از انتقال از لسآنجلس کلیپرز به اوکلاهماسیتی، به مهره کلیدی تاندر تبدیل شد. مربیان او همواره از ثبات و تمرینات سخت این ستاره تمجید کردهاند. این بازیکن کانادایی با قد ۱۹۸ سانتیمتری و دستان کشیده، علاوه بر توانایی هجومی، در دفاع نیز نمایش خیرهکنندهای داشته است.
آمارهای تاریخی و رکوردهای بینظیر
شای در این فصل میانگین ۳۱.۱ امتیاز در هر بازی را ثبت کرد. او با دقت شوت ۵۵ درصدی، کارآمدترین فصل امتیازآوری یک گارد را در تاریخ لیگ به نمایش گذاشت. این فوقستاره رکورد ویلت چمبرلین را شکست و رکورد خود را به ۱۴۰ بازی پیاپی با حداقل ۲۰ امتیاز رساند. او با آرامش و خونسردی مثالزدنی، از سد هر دفاعی عبور میکند.
سلطه ستارههای غیرآمریکایی در انبیای
هشتمین سال متوالی است که یک بازیکن غیرآمریکایی جایزه ارزشمندترین بازیکن فصل را به دست میآورد. شای امسال بالاتر از نیکولا یوکیچ و ویکتور ومبانیاما در صدر قرار گرفت.
شای اکنون در ۲۷ سالگی به مهمترین افتخارات فردی و تیمی، از جمله قهرمانی فصل گذشته انبیای و عنوان ارزشمندترین بازیکن فینال، رسیده است. او پس از قهرمانی تیمش اعلام کرد که باید بازیکن بهتری شود؛ موضوعی که در فصل جاری به آن رسید. تاندر با این ستاره خونسرد و تیمی جوان، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این فصل و فصلهای آینده به شمار میرود.
روزنامه سان گزارش داد که بازیکنان تیم ملی فوتبال انگلستان در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، رختخوابهای شخصی خود را همراه خواهند داشت تا کیفیت خواب و روند ریکاوری آنها حفظ شود.
این تصمیم پس از شکایتهای متعدد درباره تختهای خشک و سفت هتل محل اقامت آنها گرفته شده است. اتحادیه فوتبال انگلیس (FA) برای تضمین خواب راحت و باکیفیت بازیکنان، تشکهای اسفنجی سبک و بالشهای ویژهای تهیه کرده است. از بازیکنان خواسته شده پتوهای شخصی خود را هم بیاورند تا اتاق هتل حس خانه را داشته باشند.
بر اساس این گزارش، کادر فنی تیم ملی انگلستان به رهبری توماس توخل قصد دارد برای جلوگیری از خستگی و مشکلات ناشی از سفرهای طولانی در آمریکا، شرایط اقامت بازیکنان را تا حد ممکن مشابه خانه فراهم کند.
این تصمیم در حالی گرفته شده که فاصله زیاد شهرهای میزبان جام جهانی ۲۰۲۶، یکی از نگرانیهای اصلی تیمهای حاضر در این رقابتها عنوان شده است.
فوتبال آلمان شاهد یکی از بزرگترین شگفتیهای تاریخ خود است؛ باشگاه کوچک «الفرسبرگ» (SVE) با پیروزی ۳ بر صفر مقابل مونستر، برای نخستین بار در تاریخ ۱۰۹ سالهی خود به بوندسلیگا صعود کرد.
این تیم که در ایالت زارلاند واقع شده، نمایندهی شهری با جمعیت تنها ۱۳ هزار نفر است. به نوشته روزنامهی بیلد، این منطقه حتی یک ایستگاه قطار هم ندارد، اما حالا آماده است تا در بالاترین سطح فوتبال آلمان حضور پیدا کند. الفرسبرگ پنجاهونهمین تیم تاریخ بوندسلیگا و چهارمین نمایندهی ایالت زارلاند در این رقابتهاست.
رویایی که از گفتوگوی صمیمی یک پدر و پسر شکل گرفت
به نوشتهی روزنامهی بیلد، پشت پرده این صعود معجزهآسا، فرانک هولتسر ۷۳ ساله، حامی مالی باشگاه و بازیکن سابق فوتبال قرار دارد. او پس از تحصیل در رشته داروسازی، شرکت داروسازی «اورسافارم» را تأسیس کرد؛ شرکتی که حامی مالی بایرن مونیخ نیز هست.
پسر او، دومینیک هولتسر، در ۲۸ سالگی ریاست باشگاه را از پدرش تحویل گرفت. دومینیک درباره سرمایهگذاری در فوتبال گفته بود: «من و پدرم روزی در حال نوشیدن به این موضوع پرداختیم و فکر کردیم که آیا با یک برنامهریزی منطقی میتوانیم الفرسبرگ را به دستهدوم برسانیم؟»
در آن زمان، تیم آنها هنوز در سطح آماتور بازی میکرد اما این ایده، سنگ بنای یک پیشرفت تاریخی شد.
کادر فنی و ساختار باشگاه
روزنامه بیلد در گزارشی به بررسی ساختار مدیریتی و فنی این تیم شگفتانگیز پرداخته است. وینسنت واگنر، سرمربی موفق الفرسبرگ که از سال ۲۰۲۵ هدایت تیم را بر عهده دارد، اخیراً گفت: «حتی بوندسلیگای دو هم برای ما بیش از حد بزرگ بود». این مربی باانگیزه اما اطمینان دارد که تیمش به شکلی قدرتمند در بوندسلیگا حضور خواهد یافت.
کادر فنی او از مهرههای جالب و متفاوتی تشکیل شده است. مایک فرانتس، کمکمربی ۳۹ ساله، تجربه ارزشمندی در صعود به بوندسلیگا دارد. او این افتخار را در سالهای ۲۰۰۹ با نورنبرگ و ۲۰۱۶ با فرایبورگ تجربه کرد و در تابستان ۲۰۲۴ به عنوان مدیر توسعه وارد باشگاه شد. دکتر فرانک کرمر، پزشک ۵۶ ساله تیم، پیش از این قهرمان پرتاب وزنه در ایالت زارلند بود و همسر او نیز یک جراح زیبایی بسیار سرشناس است.
زلینا واگنر، مدیر ۳۵ ساله تیم، مدیریت امور اجرایی را بر عهده دارد. او سابقه قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را با تیم زنان وولفسبورگ دارد. او در سال ۲۰۱۱ پیش از جامجهانی زنان، با ثبت عکسهایی برای مجله پلیبوی مورد توجه رسانهها قرار گرفت. کریستین وبر، مدیر ورزشی ۴۲ ساله، تصمیمگیرنده اصلی امور فوتبالی است. او جانشین نیلساُله بوک شد که پس از هشت سال و نیم به طور ناگهانی تیم را ترک کرد.
ستارههای تاثیرگذار و چالش ورزشگاه
به گزارش بیلد، نیک ولتماده، ستاره فعلی نیوکاسل، نقش مهمی در صعود تیم از لیگ سه به لیگ دو ایفا کرد و بهترین بازیکن فصل شد. پاول وانر، استعداد بایرن مونیخ و فعلی پیاسوی آیندهوون، نیز در ۱۷ سالگی عملکرد درخشانی در این تیم داشت. در این فصل نیز لوکاس پتکوف، هافبک ۲۵ ساله، با ثبت ۲۱ گل و پاس گل در کنار بامبازه کونته، مهاجم جدید و ۲۲ ساله، ستارههای اصلی تیم بودند.
مسئولان باشگاه در حال حاضر ورزشگاه ۱۰ هزار نفری اورسافارمآرنا را به یک کارگاه ساختمانی بزرگ تبدیل کردهاند. آنها برای حضور در بوندسلیگا باید ظرفیت استادیوم را به ۱۵ هزار صندلی برسانند. بیلد اشاره میکند که این پروژه بزرگ بازسازی در بهار ۲۰۲۷ به پایان میرسد و گنجایش این ورزشگاه از کل جمعیت شهر الفرسبرگ بیشتر خواهد شد.
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری اردوی آمادهسازی پیش از جام جهانی و همچنین دریافت ویزای آمریکا وارد ترکیه شد. این در حالی است که هنوز مشخص نیست کدام بازیکنان بتوانند ویزای آمریکا را دریافت کنند و تیم ملی فوتبال با بحران ویزا مواجه است.
رویترز نیمروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت به وقت ترکیه گزارش داد که بازیکنان و مسئولان تیم ملی ایران با لباسهای مشکی تیم و بسیاری از آنها با چمدانهای مشکی از فرودگاه آنتالیا خارج شدند، سپس به سمت اتوبوسها رفتند تا به هتل خود در کمپ تمرینی در منطقه تفریحی بِلِک بروند.
مهدی محمدنبی، نایبرییس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی، پیش از سفر به ترکیه به سایت فدراسیون فوتبال گفت: «تیم ملی راهی ترکیه میشود تا طبق برنامه از پیش تعیینشده، دو بازی دوستانه قطعی برگزار کند.»
به گفته محمدنبی، یکی از این تیمها گامبیا است و تیم دوم را پس از نهایی شدن قرارداد، در دو، سه روز آینده اعلام خواهد کرد. تیم ملی فوتبال یک بازی هم با یکی از باشگاههای ترکیه خواهد داشت.
او ادامه داد: «تیم ملی سپس راهی شهر توسان در ایالت آریزونا خواهد شد و آنجا با پورتوریکو بازی خواهد کرد. با توجه به مینیکمپهایی که کادر فنی در تهران برگزار کرد، امیدواریم اردوی ترکیه مکمل خوبی برای آمادهسازی مدنظر امیر قلعهنویی باشد.»
این در حالی است که به دلیل انزوای جمهوری اسلامی بازیهای تدارکاتی تیم ملی پیش از جام جهانی یکی پس از دیگری لغو شدند و تیمهای ملی اسپانیا، مقدونیه و آنگولا از بازی با تیم ملی انصراف دادند.
بقایی: ممکن است برای برخی از اعضای تیم ویزا صادر نشود
مقامهای جمهوری اسلامی و فیفا اعلام کردهاند که درخواستهای ویزای آمریکا برای این تیم در ترکیه بررسی خواهد شد.
ابهام درباره صدور ویزا زمانی تشدید شد که مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، به دلیل ارتباطش با سپاه پاسداران، از ورود به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا در ونکوور منع شد.
ایالات متحده و کانادا که همراه با مکزیک میزبان مشترک جام جهانی هستند، سپاه پاسداران را به عنوان یک «نهاد تروریستی» طبقهبندی میکنند و به روشنی اعلام کردهاند که افرادی را که با این نیروی نظامی نخبه ارتباط دارند، نمیپذیرند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه در نشست خبری درباره صدور روادید برای کادر فنی و تیم ملی فوتبال از سوی آمریکا گفت: «صدور روادید برای حضور تیم ملی فوتبال و کادر فنی، طبق مقررات فیفا، وظیفه دولتهای میزبان است؛ بنابراین در اینجا فیفا طرفحساب ماست.»
او گفت: «دو روز پیش در ترکیه، دیدار خوبی میان مسئولان فدراسیون فوتبال و مدیران ارشد فیفا برگزار شد و به ما اطمینان داده شد که فیفا تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا اطمینان حاصل شود که مقررات فیفا توسط میزبانها رعایت میشود.»
بقایی ادامه داد: «در عین حال، تردیدی نیست که آمریکا بارها تعهدات میزبانی خود را نقض کرده است. همچنین، اظهارنظرهایی که مطرح میشود مبنی بر اینکه ممکن است برای برخی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران به بهانههای خودساخته ویزا صادر نشود، اصلا قابل قبول نیست و فدراسیون به صورت جدی این موضوع را پیگیری میکند.»
قلعهنویی: اگر ویزا صادر نشود، کارمان بسیار مشکلتر میشود
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، پیش از اعزام کاروان تیم ملی به ترکیه، درباره آخرین وضعیت آمادهسازی تیم و صدور ویزا گفت: «بازیکنان شایستهای داشتیم که مجبور بودیم تعدادی از آنها را انتخاب کنیم.»
او افزود: «انتخاب بازیکنان بسیار سخت بود اما این تصمیم بر اساس برنامههای تاکتیکی گرفته شد. البته از همین فهرست فعلی هم چند نفر حذف میشوند. امیدواریم در نهایت به ۲۸ بازیکن این فهرست ویزا بدهند، چرا که اگر ویزا صادر نشود، کارمان بسیار مشکلتر میشود.»
قلعهنویی با اشاره به وضعیت آمادگی جسمانی بازیکنان افزود: «به دلیل مشکلات بدنی، در سه بخش حدود ۴۰ درصد عقب هستیم. البته در اردوی اخیر توانستیم ۲۵ درصد از این عقبماندگی را جبران کنیم و امیدواریم تا ۲۶ خرداد بتوانیم بازیکنان را به شرایط ایدهآل برسانیم.»
تیم ایران قرار است نیمه خرداد به محل استقرار خود در آمریکا، در مجموعه ورزشی کینو در توسان آریزونا، منتقل شود. ایران ۲۵ خرداد در لسآنجلس رقابتهای خود در جام جهانی را با دیدار مقابل نیوزیلند آغاز میکند و در گروه جی با بلژیک و مصر نیز همگروه است.
یانیک سینر، تنیسور شماره یک جهان، با پیروزی ۶ بر ۴ و ۶ بر ۴ برابر کاسپر رود نروژی در فینال مسابقات اوپن ایتالیا ۲۰۲۶، به نخستین مرد ایتالیایی از سال ۱۹۷۶ تبدیل شد که عنوان قهرمانی این رقابتها را در رم به دست میآورد.
سینر همچنین با این قهرمانی، «گلدن مسترز» دوران حرفهای خود را کامل کرد؛ رکوردی که به معنای فتح همه مسابقات مسترز هزار امتیازی تنیس است. او پیش از این در سال ۲۰۲۵ نیز به فینال اوپن ایتالیا رسید، اما برابر کارلوس آلکاراس شکست خورد.
سینر که پیش از این دیدار چهار بار رود را شکست داده بود، در حضور تماشاگران ایتالیایی و سرجو ماتارلا، رییسجمهوری ایتالیا، نمایش کماشتباهی ارائه کرد و فاصله خود با رقیب نروژی را بیشتر کرد.
کاسپر رود بازی را بهتر آغاز کرد و در ست نخست پیش افتاد، اما سینر در امتیاز ۴-۴ کنترل مسابقه را در دست گرفت و ست اول را ۶ بر ۴ برد. ست دوم نیز با همین نتیجه به سود تنیسور ایتالیایی پایان یافت.
سینر پیشتر درباره مسابقات رم گفته بود: «این رقابتها برای من و مردم ایتالیا ویژه است.»