وزارت امور خارجه عراق با انتشار بیانیه‌ای حمله پهپادی علیه امارات متحده عربی را که گفته می‌شود از خاک عراق انجام شده است، محکوم کرد.

این وزارت‌خانه در این بیانیه نوشت: «حمله شدیدی را که توسط یک پهپاد علیه کشور برادر، امارات متحده عربی، انجام شد و منجر به آتش‌سوزی در یک مولد برق خارج از نیروگاه شرکت انرژی هسته‌ای در منطقه الظفره شد، به شدت محکوم می‌کنیم.»

در این بیانیه همچنین بر همبستگی عراق با امارات متحده عربی و حمایت از آن برای حفظ حاکمیت و ثباتش تاکید شده است.

همزمان روز دوشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که از سوی امارات متحده عربی مطلع شده است که برق خارج از سایت نیروگاه هسته‌ای براکه دوشنبه دوباره به واحد سه این نیروگاه وصل شد.

این حمله پس از حمله پهپادی یک‌شنبه رخ داد.

